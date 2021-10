"Changement d'heure : on passe à l'heure d'hiver ! Date et explications"

En Europe, quels pays sont pour conserver l'heure d'été toute l'année ? Les Irlandais, les Polonais et les Français, consultés dans leurs pays respectifs, ont tous choisi l'heure d'été plutôt que l'heure d'hiver. En revanche, plusieurs pays du nord de l'Europe souhaiteraient garder l'heure d'hiver. C'est le cas de la Finlande, du Danemark et des Pays-Bas. Les Portugais, les Grecs, les Chypriotes et les Maltais, satisfaits du système, aimeraient conserver le changement d'heure.

Si on restait à l’heure d’été toute l’année, à quelle heure se lèverait le soleil en hiver ?

Si l'heure d'été était choisie par la France, à quelles heures le Soleil se lèverait-il et se coucherait-il en hiver selon les régions ? Les différences seraient grandes entre l'est et l'ouest de la France. Le 21 décembre, jour le plus court de l'année, le Soleil se lèverait à 9h41 à Paris, et 10h06 à Brest. À Strasbourg, le jour pointerait à 9h18 et à Nice à 9h01. Des différences notables qui pourraient influer sur la décision concernant la fin du changement d'heure en France. Rappelons que si les Français consultés par l'Assemblée nationale ont majoritairement plébiscité l'heure d'été, la France n'a pas encore pris de décision.