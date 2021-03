"Changement d'heure : heure d'été 2021, mode d'emploi"

CHANGEMENT HEURE ETE 2021. Dans la nuit de ce samedi à dimanche, nous allons passer à l'heure d'été. Va-t-on perdre ou gagner une heure de sommeil ? Pourquoi ce changement a-t-il lieu ce week-end ? Tous les détails pratiques sur le changement d'heure sont à retrouver sur cette page.

Quels sont les risques d'un sommeil insuffisant ? La sophrologue spécialiste du sommeil Gwénaëlle Grimoin décrit les conséquences d'un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité pour Ouest France : "Le premier symptôme en journée, est la difficulté à gérer ses émotions. Pour les adultes, l’adrénaline ressentie en périodes de stress a du mal à redescendre. Pour les enfants, ce sera surtout des crises. Les défenses immunitaires sont affaiblies et on tombe plus facilement malade. Des études scientifiques ont prouvé qu’un sommeil de seulement six heures sur sept ans peut engendrer, dans les cas les plus graves, des maladies voire des cancers."

Comment adapter sa propre horloge biologique ? Dans un entretien à Ouest-France, la sophrologue spécialiste du sommeil Gwénaëlle Grimoin donnait plusieurs conseils pour adapter son horloge biologique. Elle affirme qu'il faut avant tout être "à l’écoute de son corps, et des signaux de fatigue". Si vous êtes fatigués à 21 heures, ne luttez pas et allez vous coucher. En effet, comme elle l'explique : "Cette phase dure de 10 à 20 minutes, (et) passé ce premier train du sommeil, il faudra attendre de 90 à 120 minutes."

A quelle heure se lèvera le soleil en hiver si nous restions à l'heure d'été ? Si l'heure d'été était choisie par la France, à quelles heures le Soleil se lèverait-il et se coucherait-il en hiver selon les régions ? Les différences seraient grandes entre l'est et l'ouest de la France. Le 21 décembre, jour le plus court de l'année, le Soleil se lèverait à 9h41 à Paris, et 10h06 à Brest. À Strasbourg, le jour pointerait à 9h18 et à Nice à 9h01. Des différences notables qui pourraient influer sur la décision sur la fin du changement d'heure en France. Rappelons que si les Français consultés par l'Assemblée nationale ont majoritairement plébiscité l'heure d'été, la France n'a pas encore pris de décision.

Comment les transporteurs aériens géreront-ils la fin du changement d'heure ? Ils ont déjà fort à faire avec le coronavirus actuellement, mais la fin du changement d'heure peut s'avérer être compliquée à mettre en application, notamment pour les transporteurs aériens. En effet, chaque pays membre de l'Union européenne va pouvoir choisir s'il préfère rester à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver, il n'y aura pas d'harmonisation obligatoire. Les transporteurs aériens, eux, se souviennent que lorsque la Turquie avait arrêté de changer d'heure il y a deux ans, cela n'avait pas été simple. Ils demandent donc de leur "laisser le temps de s'adapter", rapporte le journal Les Echos.

J'ai souvent faim plus tôt après le changement d'heure, normal ? En plus du sommeil, le changement d'heure peut avoir des conséquences sur notre appétit. Vous aurez ainsi peut-être faim plus tôt que d'habitude, ce qui vous pousserait... à vous lever plus tôt également, rapporte LCI. C'est pour cela qu'il est souvent recommandé de se préparer au changement d'heure, en se levant chaque jour un peu plus tôt. En hiver, c'est l'inverse, il vaut mieux se coucher 15 minutes plus tard par exemple les jours avant la date du changement d'heure.

Heure d'été ou heure d'hiver, que préfèrent les Français ? En février 2019, une consultation en ligne a demandé aux Français s'ils souhaitaient l'arrêt du changement d'heure, question qui a recueillie presque 84% de "oui". Les Français devaient aussi choisir entre l'heure d'été ou l'heure d'hiver si jamais l'arrêt du changement d'heure saisonnier était acté. À 59%, les personnes interrogées avaient alors opté pour l'heure d'été.

Combien de pays appliquent le changement d'heure ? Le passage à l'heure d'été est un rituel immuable en France. Mais c'est aussi le cas dans 70 pays dans le monde, la plupart des pays situés en Asie et en Afrique ne pratiquant pas le changement d'heure. Certains pays ont aussi renoncé au système, comme la Russie en 2011 ou la Turquie en 2016. Et cas particulier, Chypre se sépare en deux pour le changement d'heure. Le Sud, grec, passe à l'heure d'hiver chaque année à l'automne tandis que le Nord, turc, reste à l'heure d'été.

Le changement d'heure perturbé par le confinement ? Une heure de sommeil en moins cette nuit ! Pour le Parisien, Claire Leconte, professeure de psychologie de l'éducation, chercheuse spécialiste des rythmes en chronobiologie de l'enfant et de l'adolescent alerte sur ce changement d'heure en plein confinement (pour certains départements) : "Avec le confinement, je suis persuadée que beaucoup ont perdu la notion du temps. Le risque est qu'ils ne prennent pas en compte le changement d'heure, qu'ils laissent dériver les heures de lever et de coucher. Or, notre nuit de sommeil n'est pas un train qu'il est possible de décaler dans sa globalité sans conséquence."

Comment vérifier si votre smartphone est bien réglé ? Avec les smartphones, vous n'avez pas besoin de vous occuper du changement d'heure, il est automatiquement fait. Mais il vaut mieux vérifier que tout est dans l'ordre. Pour cela, si vous possédez un téléphone qui fonctionne sous Androïd, rendez-vous dans vos paramètres, puis général et dates et heure. Vous pouvez ainsi voir si les cases "Date et heure automatique" et "Fuseau horaire auto" sont cochées. Dans les iPhone, vérifiez que la "Règle automatique" est activée dans Réglages, Général, Date et heure.

Est-il possible de laisser son portable en mode avion la nuit du changement d'heure ? Pas de panique, vous n'avez pas besoin de changer les paramètres de votre téléphone. Vous pouvez même le laisser en mode avion si vous le souhaitez, car il n'y a pas besoin d'une connexion internet pour la mise à jour de l'heure de votre téléphone. Ceci est valable pour l'ensemble des appareils connectés, des ordinateurs aux consoles en passant par les tablettes, les montres connectées ou encore les liseuses.

Rappel - En quoi le passage à l'heure d'été change-t-il l'horaire officiel du couvre-feu ? La mesure a fait partie des annonces majeures du gouvernement en conférence de presse, le 18 mars : dans toute la France, le couvre-feu est passé de 18 heures à 19 heures depuis le samedi 20 mars pour "s'adapter", par anticipation, au passage à l'heure d'été" du dimanche 28 mars. Cette mesure de retardement du couvre-feu s'applique par conséquent dans tous les départements de l'Hexagone, qu'ils soient en reconfinement local ou non.

Pourquoi donner son sang est une bonne action adaptable au changement d'heure ? Pas besoin d'attendre un moment particulier pour faire un don du sang, mais avoir une journée de plus pour soi peut aider ! L'EFS, pour Établissement français du sang, a d'ailleurs réalisé un calcul simple qu'on peut rattacher au passage à l'heure d'hiver : donner son sang prend environ 45 minutes. Soit à peu près le temps gagné au moment du changement d'heure d'hiver ! L'EFS en profite pour rappeler qu'il faut 10 000 dons par jour pour sauver des vies, et qu'une poche de sang reste utilisable 42 jours. Pour trouver votre point de collecte de sang, rendez-vous sur le site.

Pouvons-nous encore garder l’heure d’hiver ? Rien n’est encore fixé sur l’arrêt du changement d’heure en 2021. Pour l’instant, si la réforme est votée, ce sera à chaque État de choisir à quelle heure rester toute l’année. Il faudra le faire en fonction des autres États pour ne pas perturber les transports. En résumé, même si les Français ont voté à 59% pour rester à l’heure d’été, rien n’est encore acté. Il y a toujours une chance sur deux que nous restions à l’heure d’hiver, en fonction de ce que souhaiterons les autres États et de comment la Commission européenne tranchera.

Le changement d'heure est-il une aubaine pour les voleurs ? Le changement d'heure favorise-t-il les cambriolages ? Oui, selon plusieurs gendarmeries, mais principalement l'heure d'hiver. En cause, les jours plus courts et la nuit qui arrive parfois avant que les habitants ne soient rentrés à leur domicile. "Souvent, ils opèrent à la tombée de la nuit, vers 17h-18h, juste avant que les gens rentrent de leur travail", explique un gendarme au quotidien Sud Ouest. Les gendarmes conseillent de laisser une lumière allumée pour prétendre être présent à l'intérieur de son domicile. Il est aussi possible de lancer l'éclairage pendant quelques heures dans la journée, grâce à un programmateur. De plus en plus de télévisions proposent également des programmateurs d'allumage.