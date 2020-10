"Changement d'heure 2020 : heure d'hiver mode d'emploi. Tous les réponses à vos questions"

CHANGEMENT HEURE D'HIVER 2020. Le changement d'heure - un des derniers pour la France - a lieu la nuit prochaine. L'heure d'hiver 2020 débutera à 3 heures du matin ce dimanche 25 octobre par un retour en arrière. Date, heure exacte du changement d'heure, fin prochaine de la mesure... On répond à vos questions.

Sommaire Date du changement d'heure

Changement d'heure 2020

Règles du passage à l'heure d'hiver

Fin du changement d'heure

Origine du changement d'heure

Sondage changement d'heure L'essentiel Le changement d'heure d'hiver (ou plutôt d'automne) 2020 aura lieu dans la nuit de ce samedi 24 au dimanche 25 octobre. La date du changement d'heure d'hiver est toujours la même : le dernier week-end d'octobre.

Le passage à l'heure d'hiver procède d'un retour en arrière. Officiellement, à 3 hures du matin la nuit prochaine, nous reviendrons en France à 2 heures du matin. On gagne donc une heure de sommeil (et par la même occasion une heure de couvre-feu pour une bonne partie de la population).

Ce changement d'heure sera sans doute un des derniers. Votée par le Parlement européen le 26 mars 2019 suite à une consultation européenne à l'été 2018, la fin du changement d'heure saisonnier est proche. Elle a néanmoins été reportée dans le contexte du Covid-19 et ne devrait pas intervenir avant 2022. FAQ : toutes les réponses aux questions Recevoir nos alertes live !

Y a-t-il un moyen mnémotechnique pour se souvenir du sens de changement de l'heure ? La réponse est oui ! Nous changeons d'heure en octobRE, alors nous REculons. Lors du changement d'heure du mois du mArs, nous Avançons l'aiguille des heures ! Qui décide de la fin du changement d'heure ? Le dossier "fin du changement d'heure" est aux mains de deux entités, comme tout projet de réforme au sein de l'UE : le Parlement européen et le Conseil européen (qui réunit les représentants des Etats membres). A quelle heure le soleil se couchera-t-il à la suite du changement d'heure ? Demain dimanche, une fois le changement d'heure effectif, la nuit tombera à partir de 17h41 à Paris, selon le site spécialisé calendriersolaire.com. Si nous gagnerons une heure de luminosité le matin, à l'heure où nombre de Français sont encore chez eux ou sous la couette, nous en perdrons, pour rappel, une le soir. De quoi nous motiver à nous lever plus tôt dans les semaines et les mois qui viennent pour profiter de la lueur du dehors de bon matin... Pourquoi donner son sang est une bonne action adaptable au changement d'heure ? Contrairement au changement d'heure d'été, on gagne une heure en plus avec le changement d'heure d'hiver. L'EFS, pour Établissement français du sang, a d'ailleurs réalisé un calcul simple qu'on peut rattacher au passage à l'heure d'hiver : donner son sang prend environ 45 minutes. Soit à peu près le temps gagné au moment du changement d'heure d'hiver ! L'EFS en profite pour rappeler qu'il faut 10 000 dons par jour pour sauver des vies, et qu'une poche de sang reste utilisable 42 jours. Pour trouver votre point de collecte de sang, rendez-vous sur le site. Pourquoi le sport et la musique sont les alliés de l'heure d'hiver ? Même si les températures freinent souvent notre envie de courir dehors, le sport est considéré comme un allié important pour lutter contre la morosité hivernale. Selon les médecins, marcher six minutes par jour dans le froid augmente de 30% votre score de bonne humeur. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de marcher des heures par une météo glaciale ! Selon 20Minutes, écouter de la musique permettrait également de garder le moral. Selon plusieurs études scientifiques basées sur des IRM, certaines musiques font baisser la pression artérielle et stimulent le cerveau. Si tout cela ne marche pas, il ne vous reste plus qu'à planifier vos prochaines vacances printanières ! Changement d'heure d'hiver 2020 : on avance ou on recule les aiguilles ? Ce dimanche à 3h (heure d'été), il sera 2h (heure d'hiver) dans l'Hexagone. Les horloges ou montres à réglage manuel devront ainsi subir un recul d'une heure de leurs aiguilles. Et la France sera alors décalée d'une heure seulement par rapport à la fameuse heure GMT (temps moyen de Greenwich), se retrouvant à GMT +1, quand nous sommes à GMT +2 à partir de la mise en place de l'heure d'été, de fin mars à fin octobre. Pour consulter l'heure exacte en temps réelle, rendez-vous dans notre page spéciale "Quelle heure est-il ?" Les Français préfèrent-ils l'heure d'été ou l'heure d'hiver ? Pour l'instant, la France n'a pas tranché sur l'heure permanente qu'elle choisira. Mais début 2019, une consultation de l'Assemblée nationale a néanmoins révélé un fait sûr : les Français préfèrent l'heure d'été (ils sont 59,17 % à opter pour elle en cas de suppression du changement d'heure saisonnier). Comment les pays vont-ils choisir l'heure à conserver ? Pour aider les pays à choisir l'heure qui leur conviendrait le mieux en cas de fin du changement d'heure, la Commission européenne recommande aux pays voisins de se concerter. L'Allemagne pourrait ainsi caler son heure avec la France et le Benelux. L’Espagne pourrait choisir de s'aligner avec le Portugal. Néanmoins, comme le rappelle également la Commission, "certains experts soulignent dans les médias allemands qu’aux États-Unis, des États vivent très bien sur plusieurs fuseaux horaires différents". Pourquoi la fin du changement d'heure représente une aubaine pour de nombreuses entreprises ? Si l'on met fin au changement d'heure, comme le souhaite la Commission européenne, certaines entreprises pourraient mieux s'organiser, expliquait en 2019 le journal Les Echos. En effet, cela "facilitera la planification dans les transports et l'énergie et simplifiera les applications dépendantes du temps", précisait alors la commissaire européenne aux transports de l'époque, Violeta Bulc. De plus, la Chine et la Russie ont renoncé à l'heure d'été. Une raison supplémentaire d'y mettre fin pour les entreprises qui font du commerce avec ces deux pays. Quels appareils changent d'heure automatiquement ? Certains appareils changent d'heure tout seuls ! C'est le cas des ordinateurs, smartphones ou tablettes, mais aussi des montres, réveils, décodeurs, horloges de certaines voitures, ou encore de certains appareils de la maison dits "intelligents" ou "connectés". A contrario, pour tous les appareils non-numériques, c'est la main de l'homme qui doit agir afin de remettre les pendules à l'heure... Quel est l'impact réel du changement d'heure sur les économies d'énergie ? Le changement d'heure permet-il de réelles économies d'énergie ? Oui, selon l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise des Energies (Ademe). Selon une étude réalisée en 2010, le changement d'heure a permis d'économiser 440 GWh en 2009, soit l'équivalence de la consommation annuelle en lumière de 800 000 ménages. Les émissions de CO2 ont également été réduites de l'ordre de 44 000 tonnes. L'étude projetait alors une baisse des émissions comprise entre 70 000 et 100 000 tonnes de CO2 d'ici 2030. Cependant, pour certains militants défavorables au changement d'heure, les économies d'énergie n'auraient pas un réel impact et auraient des répercussions négatives au niveau de la santé. Comment connaître l'heure en temps réel ? Petit rappel pour ceux qui ne savent pas à quelle heure exacte mettre le réveil demain matin, sachez que votre téléphone portable effectue les réglages lui-même à 3h du matin, dans la nuit de ce samedi à dimanche. Vous pouvez également consulter notre site, pour connaître l'heure en temps réel ! Pouvez-vous me récapituler les résultats des votes clés sur la fin du changement d'heure ? Mais bien sûr ! Récemment, trois votes emblématiques ont eu lieu en moins d'un an sur la fin du changement d'heure. Après un vote des citoyens européens à l'été 2018, très majoritairement favorables (84%) à la suppression du changement d'heure saisonnier (d'hiver et d'été), les Français se sont aussi prononcés en masse (83,71%) "pour" la fin du changement d'heure en février 2019. Le Parlement européen a également confirmé cette volonté le 26 mars 2019 à 410 voix "pour", versus 192 voix "contre" et 51 abstentions. Dans les autres pays de l'UE, des consultations ont aussi été organisées. Pourquoi a-t-on mis en place le changement d'heure ? La mesure du changement d'heure a été mise en place en 1976, trois ans après le choc pétrolier. L'objectif d'alors ? Mieux faire correspondre les horaires d'activité des Français avec les horaires d'ensoleillement, pour réduire les besoins en éclairage artificiel.

Le changement d'heure d'hiver 2020 a lieu dans la nuit du samedi 24 octobre au dimanche 25 octobre 2020

Comme chaque année depuis 1976, la date du passage à l'heure d'hiver se situe fin octobre. Le changement d'heure nous fait plus précisément basculer dans l'heure d'hiver lors du dernier week-end (complet) d'octobre. Cette nuance de date crée facilement la confusion : en 2020, ce qui peut sembler être le dernier week-end d'octobre est en réalité à cheval sur novembre, d'où le fait que le changement d'heure d'hiver soit, à la place, calé sur les 24 et 25 octobre.

Dans la nuit du samedi 24 octobre au dimanche 25 octobre 2020, à trois heures du matin, les aiguilles sauteront en arrière d'une heure, repassant directement à deux heures et nous faisant artificiellement gagner une heure de sommeil. Mais nous perdrons également une heure de lumière en fin de journée, en plus du racourcissement naturel et progressif des journées à l'approche du solstice d'hiver, en décembre. Une dernière info clé pour la route : quand le passage à l'heure d'été nous décale de deux heures de l'heure GMT, le changement d'heure d'hiver nous place, lui, dans un décalage d'une heure par rapport à l'heure solaire.

Vous faites partie des nombreux français qui se demandent quand la suppression du changement d'heure saisonnier va réellement intervenir ? Hé bien sachez qu'en cette période de pandémie du Covid-19, même la fin du changement d'heure est reportée ! Normalement, chacun des Etats membres de l'Union européenne peut choisir son heure permanente favorite (autrement dit, celle d'hiver ou celle d'été), et c'était prévu que chacun exprime son choix le 1er avril 2020... ce qui n'a pas eu lieu. C'est ensuite dans leur ensemble ou par groupe d'Etats que les pays de l'UE devaient se coordonner. A partir de là, les pays souhaitant se maintenir en permanence à l'heure d'été auraient dû changer pour la dernière fois d'heure le 28 mars 2021, et ceux qui souhaitaient trancher définitivement pour l'heure d'hiver, le 31 octobre 2021. Le hic ? En pleine crise sanitaire du Covid-19, le Conseil européen n'a tout simplement toujours pas arrêté de date ne serait-ce que pour évoquer le sujet. Dixit Karima Delli, l'eurodéputée EELV à l'initiative de la résolution pour abolir le changement d'heure, "Je pense que cela va être un peu compromis pour 2021."

Une première grande consultation en ligne auprès des citoyens européens a été réalisée à l'été 2018 : 84% des 4,6 millions de sondés ont dit "oui" à la fin du changement d'heure".

La France a lancé 6 mois plus tard, en février 2019, un grand questionnaire en ligne auquel ont participé 2,1 millions de personnes, un nombre record pour une consultation organisée par la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale. Résultat : 83,71% des Français se sont dit favorables à la fin du changement d'heure et 59,17% ont dit préférer rester à l'heure d'été qu'à l'heure d'hiver.

Le 26 mars 2019, les eurodéputés se sont également prononcés sur la fin du changement d'heure. Verdict ? "Pour" à 410 voix versus 192 voix "contre", 51 se sont abstenus. Des votes qui n'actent pas encore la fin du changement d'heure en tant que telle mais la valident, et constituent des prises de positions sur lesquelles s'appuient les négociations ultérieures avec la Commission européenne (les représentants des Etats membres).

Pourquoi le changement d'heure saisonnier est-il controversé ?

Le changement d'heure saisonnier existe depuis plus de 40 ans en vue d'économiser de l'énergie électrique en s'adaptant aux heures d'éclairage naturel. S'il est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des Etats membres de l'UE et 70 pays au total, ce changement d'heure obligatoire est aussi vivement controversé depuis des années. Ses détracteurs pointent avant tout des gains énergétiques trop limités et des effets négatifs sur la santé, le sommeil et la sécurité routière. Plusieurs votes importants sur le changement d'heure ont déjà eu lieu et un processus est en cours pour mettre un terme à cette mesure.

Selon une enquête exclusive YouGov pour Linternaute.com, réalisée sur 1035 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus, en ligne, du 15 au 16 Octobre 2020, 54% des sondés sont pour la suppression du changement d'heure, et 34% sont contre. Dans le détail, 32% y sont "tout à fait favorables", 22% "plutôt favorables", 16% "plutôt défavorables", 18% "tout à fait défavorables" et 12% "ne savent pas". Voici le récapitulatif des autres réponses données par les sondés représentatifs des habitants de l'Hexagone, à l'approche du deuxième changement d'heure sur fond de pandémie de Covid :

Etes-vous plutôt favorable à l'heure d'été permanente ou à l'heure d'hiver permanente ?

Favorable à l'heure d'été : 58%

Favorable à l'heure d'hiver : 28%

Je ne sais pas : 15%

Selon vous, le passage à l'heure d'hiver (l'horloge recule d'une heure) a-t-il des effets positifs ou négatifs ?

Beaucoup d'effets positifs : 8%

Un peu d'effets positifs : 13%

Ni d'effets positifs, ni d'effets négatifs : 30%

Un peu d'effets négatifs : 23%

Beaucoup d'effets négatifs : 19%

Je ne sais pas : 7%

Au total, 21% des sondés pointent des effets davantage positifs du passage à l'heure d'hiver, et 42% des sondés, des effets davantage négatifs.

Selon vous, le passage à l'heure d'été (l'horloge avance d'une heure) a-t-il des effets positifs ou négatifs ?

Beaucoup d'effets positifs : 18%

Un peu d'effets positifs : 20%

Ni d'effets positifs, ni d'effets négatifs : 28%

Un peu d'effets négatifs : 15%

Beaucoup d'effets négatifs : 13%

Je ne sais pas : 6%

Au total, 38% des sondés pointent des effets davantage positifs du passage à l'heure d'hiver, et 28% des sondés, des effets davantage négatifs.

Sauriez-vous expliquer l'origine du changement d'heure ?

Oui, tout à fait : 25%

Oui, plutôt : 36%

Non, pas vraiment : 22%

Non, pas du tout : 13%

Je ne sais pas : 4%

Au total, 60% des sondés connaissent globalement l'origine du changement d'heure, et 35% des sondés ne savent pas spécialement ce qu'il signifie.