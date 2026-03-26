Changement d'heure 2026 : la date et l'heure précise, voici comment on passe à l'heure d'été

Ce passage à l'heure d'été 2026 n'est pas le dernier ! Voici ce qu'il faut savoir sur le changement d'heure qui arrive, à commencer par la date et l'heure précise.

Sommaire Date du changement d'heure

Fin du changement d'heure

Passage à l'heure d'été Le printemps est bien là et, avec lui, le fameux changement d'heure ! Le passage à l'heure d'été s'effectue toujours en pleine nuit pour ne pas trop bousculer nos habitudes. Dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars, il faudra modifier l'heure. Quand il sera 2h00 du matin, il sera tout de suite 3h00. C'est facile à retenir : on avance nos montres d'une heure. Le petit inconvénient, c'est que nous allons dormir une heure de moins pendant cette nuit-là. On se lève donc un peu plus tôt que d'habitude. Mais la bonne nouvelle arrive en fin de journée : le soleil se couchera plus tard. Nous aurons une heure de lumière en plus le soir pour se promener, jouer dehors ou rester en terrasse. C'est le vrai signe que les beaux jours reviennent pour de bon. L'année 2026 revêt une dimension particulière puisqu'elle marque le cinquantième anniversaire du rétablissement de l'heure d'été en France. Instauré par décret en 1975 sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, le dispositif du changement d'heure visait initialement à réduire la dépendance pétrolière du pays en maximisant l'usage de la lumière naturelle. Un demi-siècle plus tard, si les économies d'énergie purement électriques sont devenues marginales grâce aux technologies basse consommation, l'impact psychologique et sociétal demeure immense. La communauté scientifique, et particulièrement les chronobiologistes, rappellent régulièrement que ce décalage forcé bouscule notre horloge biologique interne. En 2026, la question de la fatigue résiduelle chez les enfants et les personnes âgées reste un sujet de santé publique. Pour le corps humain, cette heure perdue nécessite environ une semaine d'adaptation. Les experts recommandent d'ailleurs de ne pas brusquer l'organisme le dimanche du changement d'heure et de privilégier une exposition précoce au soleil dès le lundi matin pour recaler le rythme circadien. Tout pour ne pas rater le changement d'heure : dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars 2026

Heure : à 2h du matin.

En mars : la France avancera d'une heure. A 2h, il sera 3h. la France avancera d'une heure. A 2h, il sera 3h.

Mémo : "En octobre, on recule" (heure d'hiver), "en mars, on avance" (heure d'été). Vérifier manuellement vos montres, réveils et certains équipements électroniques. Le changement d'heure d'été 2026 est-il le dernier ? Non, le changement d'heure d'été 2026 n'est pas le dernier. En mars 2019, après consultation, le Parlement européen a adopté un projet à la majorité pour mettre fin au changement d'heure, mais il ne sera pas mis en place avant plusieurs années. Ledit projet de directive prévoyait une suppression du changement d'heure rapide : pour ce faire, chaque Etat membre devait trancher entre rester à l'heure d'hiver ou rester à l'heure d'été. Le Parlement européen avait d'ailleurs plaidé pour une coordination entre les Etats membres et la Commission européenne pour que l'application des heures permanentes (d'hiver et d'été) dans les différents pays ne perturbe pas le fonctionnement du marché intérieur. La directive devait être adoptée par le Conseil à la fin 2020, puis transposée par les Etats membres, souligne le site officiel Vie Publique. Seulement, à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, du Brexit, puis aux bouleversements occasionnés par la guerre en Ukraine, sans oublier les hésitations des dirigeants européens, le texte en question sur la fin du changement d'heure n'est plus à l'ordre du jour "et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche", conclut le site de l'administration française. Et une fois remis sur la table, les débats devraient être longs : "C'est à chaque Etat membre de décider de l'heure légale qu'il souhaite adopter" a ainsi confirmé la Commission européenne à Euronews à l'automne 2022. Si la majorité des Français ont exprimé leur lassitude face au changement d'heure et leur volonté d'y mettre un terme, le débat sur le fuseau horaire à adopter reste ouvert. Selon la consultation menée par l'Assemblée nationale en 2019, 59% des répondants ont exprimé leur préférence pour l'heure d'été permanente, qui permettrait de profiter de plus longues soirées lumineuses. Cependant, certains experts en santé publique mettent en garde contre cette option, arguant que l'heure d'été permanente pourrait perturber les cycles de sommeil et avoir des conséquences sur la santé. Lundi 20 octobre 2025, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé vouloir mettre fin au changement d’heure dès 2026. "Changer l’heure deux fois par an n’a plus de sens", a-t-il déclaré, invitant la Commission européenne à rouvrir le dossier. L’Espagne compte plaider pour une décision coordonnée à l’échelle de l’Union. Cette initiative pourrait relancer le débat dans d’autres capitales, dont Paris. Si la proposition espagnole aboutit, le dernier changement d’heure pourrait avoir lieu en 2027 ou 2028 ! Mais plusieurs questions restent en suspens. Faut-il choisir l’heure d’été, plus lumineuse en soirée, mais plus sombre le matin en hiver ? Ou l’heure d’hiver, plus naturelle mais plus précoce ? Les experts rappellent que la décision n’est pas anodine et il faut que tous les pays membres de l'UE se mettent d'accord sur l'heure à conserver ! Les dates du changement d'heure en France Année Passage à l'heure d'été Passage à l'heure d'hiver 2026 dimanche 29 mars 2026 dimanche 25 octobre 2026 2027 dimanche 28 mars 2027 dimanche 31 octobre 2027 2028 dimanche 26 mars 2028 dimanche 29 octobre 2028 2029 dimanche 25 mars 2029 dimanche 28 octobre 2029 2030 dimanche 31 mars 2030 dimanche 27 octobre 2030 2031 dimanche 30 mars 2031 dimanche 26 octobre 2031 2032 dimanche 28 mars 2032 dimanche 31 octobre 2032 2033 dimanche 27 mars 2033 dimanche 30 octobre 2033 2034 dimanche 26 mars 2034 dimanche 29 octobre 2034 2035 dimanche 25 mars 2035 dimanche 28 octobre 2035 Questions / Réponses

Existe-t-il une influence du changement d'heure sur notre consommation alimentaire ? Il est scientifiquement prouvé que le changement d'heure modifie temporairement nos comportements alimentaires. La perturbation du rythme circadien affecte deux hormones clés : la ghréline, qui stimule l'appétit, et la leptine, qui signale la satiété. Lorsque nous perdons une heure de sommeil en mars, notre corps a tendance à produire plus de ghréline pour compenser le manque d'énergie par un apport calorique supplémentaire. Nous avons alors plus faim que d'habitude le dimanche et le lundi suivant la bascule, avec une attirance marquée pour les aliments sucrés ou gras. De plus, la luminosité prolongée en soirée décale souvent l'heure du dîner. Ce changement de timing peut influencer la digestion et la qualité du sommeil qui suit, créant un petit cercle vicieux métabolique qui met généralement quelques jours à se stabiliser. Comment organiser la rentrée scolaire du lundi matin pour les enfants après le changement d'heure ? Le lundi suivant le passage à l'heure d'été est souvent redouté par les parents. Pour que la matinée du 30 mars 2026 se déroule sans heurts, essayez de préparer tout ce qui peut l'être dès le dimanche soir : vêtements, cartables et petits-déjeuners. Réveillez vos enfants dix minutes plus tôt que nécessaire pour leur laisser le temps d'émerger en douceur sans stresser. Un petit-déjeuner complet et bien éclairé par la lumière du jour les aidera à se réveiller efficacement. Soyez indulgent avec leur possible irritabilité, car leur métabolisme est en plein travail d'ajustement. Un départ calme vers l'école est le meilleur moyen de stabiliser leur rythme et de s'assurer que leur journée d'apprentissage commence sous les meilleurs auspices malgré le décalage. Pourquoi est-il conseillé d'éviter les repas trop lourds lors du changement d'heure ? Le changement d'heure perturbe subtilement votre digestion. Le dimanche soir, votre estomac aura tendance à réclamer son dîner selon l'ancienne heure, tandis que votre montre affichera déjà une heure plus tardive. Pour aider votre corps à franchir ce cap, privilégiez un repas léger et facile à digérer. Les graisses saturées et les protéines en excès demandent une énergie considérable pour être assimilées, ce qui augmente la température corporelle et nuit à la qualité du sommeil profond. En optant pour des féculents complets et des légumes de saison, vous favorisez la production de sérotonine, précurseur de la mélatonine. Cela vous aidera à trouver le sommeil plus facilement, compensant ainsi la fatigue résiduelle liée à l'heure de repos manquante durant la nuit précédente. Quel est l'intérêt de s'exposer à la lumière naturelle le dimanche du changement d'heure ? Le dimanche 29 mars 2026, au réveil, votre premier réflexe devrait être d'ouvrir grand les volets ou de sortir quelques minutes sur votre balcon ou dans votre jardin. La lumière du soleil est le synchronisateur le plus puissant de notre rythme biologique. En pénétrant dans vos yeux, les rayons lumineux envoient un signal immédiat à votre cerveau, plus précisément au noyau suprachiasmatique, pour lui signifier que la journée a commencé. Cela bloque la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, et stimule celle du cortisol, l'hormone de l'éveil. Une exposition d'au moins vingt minutes durant la matinée aidera votre organisme à recalibrer ses fonctions vitales sur le nouvel horaire, facilitant ainsi l'endormissement le dimanche soir malgré la clarté persistante. Comment bien préparer son corps au changement d'heure ? Pour minimiser le choc de l'heure perdue, l'anticipation est votre meilleure alliée. Dès aujourd'hui, commencez à avancer l'ensemble de vos activités quotidiennes de quinze minutes chaque jour. Cela concerne non seulement l'heure du réveil, mais aussi celle des repas et du coucher. En procédant ainsi par petits paliers, vous permettez à votre horloge interne de se synchroniser progressivement avec le futur horaire légal de 2026. Cette méthode douce évite le sentiment de fatigue intense que l'on ressent souvent le lundi matin suivant la bascule. Votre corps ne s'apercevra quasiment de rien, car vous aurez réparti l'effort d'adaptation sur quatre jours au lieu de subir un décalage brutal d'une heure entière durant la seule nuit du samedi au dimanche. Les personnes âgées sont-elles plus sensibles au changement d'heure ? La sensibilité au changement d'heure a tendance à s'accentuer avec l'âge en raison de l'évolution naturelle de notre système circadien. Avec les années, l'horloge interne devient moins flexible et la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil, diminue ou se décale. Pour une personne âgée, perdre une heure de repos en mars peut entraîner une fatigue plus persistante et une confusion dans la prise de médicaments à heure fixe. Les médecins recommandent souvent aux seniors de ne pas brusquer leur rythme et de conserver leurs horaires habituels pour les repas et les soins, quitte à vivre en léger décalage avec l'heure légale pendant quelques jours. C'est une période où la vigilance des aidants doit être accrue pour éviter les chutes liées à la somnolence ou les erreurs de dosage thérapeutique. Comment le droit du travail gère-t-il les salariés qui travaillent durant la nuit du changement d'heure ? Pour les employés de nuit, comme les infirmiers, les agents de sécurité ou les ouvriers en usine de production continue, la nuit du 28 au 29 mars 2026 sera la plus courte de l'année. En pratique, ces salariés vont travailler une heure de moins que d'habitude. La question de la rémunération dépend alors des conventions collectives ou des accords d'entreprise. Dans la plupart des cas, les salariés sont payés pour les heures réellement effectuées, soit sept heures au lieu de huit. Cependant, certains contrats prévoient un maintien du salaire mensuel lissé, ce qui compense la perte. À l'inverse, lors du passage à l'heure d'hiver en octobre, ces mêmes travailleurs effectuent une heure supplémentaire qui doit impérativement leur être payée ou récupérée, illustrant la complexité administrative que ce simple saut d'aiguille impose aux services de ressources humaines. Pourquoi a-t-on choisi la fin du mois de mars pour le changement d'heure ? Le choix du dernier week-end de mars pour basculer vers l'heure d'été n'est pas lié à une fantaisie calendaire mais à une recherche d'équilibre avec l'équinoxe de printemps. Astronomiquement, l'équinoxe se produit autour du 20 mars, date à laquelle le jour et la nuit ont exactement la même durée. En attendant la fin du mois, les autorités s'assurent que la durée du jour est déjà suffisamment longue pour que le décalage d'une heure ne nous replonge pas trop brutalement dans l'obscurité matinale. En 2026, avec un passage le 29 mars, nous bénéficions d'un ensoleillement naturel déjà bien installé, ce qui rend la transition moins pénible pour les lève-tôt que si elle avait lieu début mars, tout en maximisant les gains de lumière pour les premières soirées printanières. LIRE PLUS

Instauré en France en 1976 à la suite du choc pétrolier, le changement d'heure avait pour objectif initial de réduire la consommation d'énergie en faisant coïncider les heures d'activité avec les heures d'ensoleillement. Malgré les discussions européennes entamées en 2018 pour supprimer cette alternance, le dossier reste en suspens. La crise sanitaire de 2020 et les priorités géopolitiques récentes ont relégué la fin du changement d'heure au second plan. Pour l'heure, la règle reste la même pour tous les pays de l'Union européenne afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, notamment pour les transports et les échanges commerciaux.

Le changement d'heure d'hiver et d'été tel qu'on le connaît aujourd'hui a été instauré par décret suite au choc pétrolier. Il s'agit alors d'instaurer une heure d'été à GMT+2, soit deux heures de décalage avec l'heure naturelle. Objectif : mieux faire coïncider éclairage naturel et activités humaines à partir du printemps, pour réaliser des économies d'énergies.

C'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) qui a initié le changement d'heure saisonnier, en tant qu'agence gouvernementale chargée de veiller à l'optimisation de la facture énergétique. Dans une synthèse de 2010, l'organisme estimait encore à 440 GWh l'économie réalisée l'année précédente grâce au changement d'heure.

Le changement d'heure a été harmonisé à l'échelle européenne dès 1998 et est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des Etats membres de l'UE et 70 pays au total. Il est pourtant vivement controversé depuis des années. Ses détracteurs pointent avant tout des gains énergétiques trop limités, a fortiori avec l'évolution des technologies et des usages, ainsi que des effets négatifs sur la santé, le sommeil et la sécurité routière.

Attention : il est important de noter que certaines régions françaises, comme les départements d'outre-mer, ne changent pas d'heure. Par exemple, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le changement d'heure ne s'applique pas. Si vous vivez dans l'une de ces régions ou si vous prévoyez de vous y rendre, renseignez-vous sur les spécificités locales.

Et ailleurs dans le monde ?

Le changement d'heure n'est pas appliqué de manière universelle. Environ 60 pays dans le monde utilisent encore ce système, mais la majorité ne pratique pas d'ajustement saisonnier. Aux États-Unis et au Canada, l'heure d'été et l'heure d'hiver subsistent, mais certains États américains, comme l'Arizona ou Hawaï, y échappent. En Amérique latine, seuls quelques pays, comme le Chili ou le Paraguay, conservent ce mécanisme. En Asie et en Afrique, il est très rarement appliqué. La Chine, par exemple, l'a abandonné en 1991.

Cette diversité crée parfois des situations surprenantes pour les voyageurs ou les professionnels travaillant à l'international, car les décalages horaires peuvent varier non seulement selon les fuseaux, mais aussi selon les saisons.