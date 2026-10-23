Changement d'heure 2026 : quelle est la date du passage à l'heure d'hiver ? Attention, c'est plus tôt cette année

Changement d'heure 2026 : la France bascule vers l'heure d'hiver dans la nuit du 24 au 25 octobre, plus tôt que d'habitude en raison du calendrier européen, avec une heure de sommeil en plus.

Le changement d'heure revient comme chaque année avec l'arrivée de l'automne, pour marquer le passage officiel à l'heure d'hiver. En France et dans toute l'Union européenne, cette bascule se déroule dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre 2026. À 3 heures du matin, il sera officiellement 2 heures, offrant ainsi une heure de sommeil supplémentaire. Cette règle, immuable depuis des décennies, consiste à reculer les aiguilles d'une heure pour aligner les horaires d'activité sur la lumière naturelle. L'astuce mnémotechnique reste simple : en octobre, on recule, comme le rappelle la terminaison du mois en 're'.

L'heure d'hiver 2026 présente une particularité qui mérite d'être soulignée, celle de son arrivée plus précoce que d'habitude. Le règlement européen fixe en effet le dernier dimanche d'octobre pour cette bascule, mais cette année, le dernier jour du mois tombe un samedi. Résultat, le passage à l'heure d'hiver intervient dès le 25 octobre, alors qu'il avait eu lieu le 26 octobre en 2025, le 27 octobre en 2024 ou encore le 29 octobre en 2023. Cette configuration, déjà observée en 2015 et en 2020, reste rare puisqu'elle ne se reproduira qu'en 2037. Les amateurs de soirées lumineuses devront quant à eux patienter jusqu'au passage à l'heure d'été, prévu dans la nuit du 27 au 28 mars 2027.

Changement d'heure et calendrier des prochaines années permettent d'anticiper les bascules à venir jusqu'en 2035. En 2027, le passage à l'heure d'hiver aura lieu le 31 octobre, puis le 29 octobre en 2028 et le 28 octobre en 2029. La majorité des appareils connectés à internet ou au réseau cellulaire, smartphones, ordinateurs ou téléviseurs, effectuent ce réglage automatiquement. En revanche, les horloges analogiques, les réveils traditionnels, les fours ou encore les tableaux de bord de véhicules nécessitent une intervention manuelle. Sur le réseau ferroviaire, la SNCF adapte également la circulation des trains de nuit en circulation au moment du changement.

Année Passage à l'heure d'été Passage à l'heure d'hiver 2026 dimanche 29 mars 2026 dimanche 25 octobre 2026 2027 dimanche 28 mars 2027 dimanche 31 octobre 2027 2028 dimanche 26 mars 2028 dimanche 29 octobre 2028 2029 dimanche 25 mars 2029 dimanche 28 octobre 2029 2030 dimanche 31 mars 2030 dimanche 27 octobre 2030 2031 dimanche 30 mars 2031 dimanche 26 octobre 2031 2032 dimanche 28 mars 2032 dimanche 31 octobre 2032 2033 dimanche 27 mars 2033 dimanche 30 octobre 2033 2034 dimanche 26 mars 2034 dimanche 29 octobre 2034 2035 dimanche 25 mars 2035 dimanche 28 octobre 2035





Pourquoi cette heure d'hiver tombe-t-elle si tôt cette année ?

Le changement d'heure tel qu'on le connaît aujourd'hui a été instauré en France par un décret du 19 septembre 1975, entré en application dès 1976, à la suite du choc pétrolier de 1973-1974. L'objectif initial était de réduire la consommation d'énergie en faisant coïncider les heures d'activité avec les heures d'ensoleillement. Avant cela, un mécanisme similaire avait déjà existé entre 1916 et 1944 pour économiser le charbon et les ressources énergétiques. C'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui a piloté ce dispositif, estimant encore en 2010 les économies réalisées à plusieurs centaines de gigawattheures. Ce choix énergétique reste à l'origine du rituel que nous continuons de suivre chaque printemps et chaque automne.

Heure d'hiver et heure d'été ont été harmonisées à l'échelle européenne dès 1998, une règle aujourd'hui appliquée par l'ensemble des Etats membres de l'Union ainsi que par une soixantaine d'autres pays dans le monde. Le passage à l'heure d'hiver s'effectue systématiquement le dernier dimanche d'octobre, tandis que celui à l'heure d'été a lieu le dernier dimanche de mars. Cette coordination vise avant tout à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, notamment pour les transports et les échanges commerciaux entre pays voisins. Certains territoires échappent toutefois à cette règle, comme les départements d'outre-mer, à l'exception notable de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette exception géographique surprend encore de nombreux voyageurs qui ignorent ces spécificités locales.

Le changement d'heure est pourtant vivement critiqué depuis plusieurs années par une partie des experts et des citoyens. Ses détracteurs pointent des gains énergétiques devenus trop limités, notamment avec l'évolution des technologies et des usages domestiques. Ils dénoncent également des effets négatifs sur la santé, le sommeil et la sécurité routière, qui viendraient contrebalancer les économies réalisées. Ces critiques alimentent depuis 2018 un débat européen sur l'opportunité de conserver ce dispositif saisonnier. Malgré tout, la règle reste pour l'instant identique dans tous les pays membres de l'Union.

Le changement d'heure joue-t-il vraiment avec notre sommeil ?

Le changement d'heure agit sur l'organisme comme un léger décalage horaire, selon les spécialistes de la chronobiologie. Le corps humain fonctionne grâce à une horloge interne de 24 heures, le rythme circadien, et le recul d'une heure perturbe la sécrétion de mélatonine et de cortisol. Les enfants en bas âge et les seniors y sont particulièrement sensibles, tout comme les adolescents et les travailleurs de nuit. Bien que cette bascule d'automne soit mieux tolérée que celle du printemps, elle peut entraîner pendant plusieurs jours des troubles de l'endormissement et des réveils précoces. L'adaptation de l'organisme varie ainsi d'un individu à l'autre, de quelques jours à plusieurs semaines selon les chronotypes.

Heure d'hiver et sécurité routière entretiennent une relation étroite, documentée chaque année par les autorités compétentes. Dès le lendemain de la bascule, la nuit tombe plus tôt, précisément aux heures de pointe de fin de journée, entre 17 heures et 19 heures. On constate alors une hausse marquée des accidents impliquant des usagers vulnérables comme les piétons, les cyclistes ou les utilisateurs de trottinettes durant ce créneau. La Sécurité routière invite donc les automobilistes à redoubler de vigilance et les piétons à porter des vêtements clairs ou des éléments rétro-réfléchissants. Cette vigilance accrue reste l'un des effets secondaires les plus concrets de cette période de l'année.

La fin du changement d'heure est-elle enfin à portée de main ?

Le changement d'heure pourrait un jour disparaître, un projet porté par le Parlement européen qui a voté en mars 2019 en faveur d'une directive mettant fin à cette alternance saisonnière. Chaque Etat membre devait alors choisir de rester définitivement à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été, sans perturber le marché intérieur. La crise sanitaire liée au Covid-19, le Brexit puis la guerre en Ukraine ont toutefois relégué ce dossier au second plan pendant plusieurs années. En octobre 2025, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a relancé le débat en annonçant vouloir mettre fin au changement d'heure, jugeant que "changer l'heure deux fois par an n'a plus de sens". Le Parlement européen a d'ailleurs organisé un nouveau débat en séance plénière fin octobre 2025, tandis que la Commission européenne a lancé une étude complémentaire pour éclairer ses futures décisions.

Heure d'hiver oblige, quelques gestes simples permettent d'amortir les effets de la bascule sur le quotidien. Il est recommandé de décaler progressivement ses horaires de coucher et de repas de quinze minutes chaque soir durant les jours précédant le changement. S'exposer à la lumière naturelle dès le réveil du dimanche aide le cerveau à recalibrer plus rapidement son horloge biologique. Il faut également penser à régler manuellement les équipements non connectés comme le four, le micro-ondes ou le tableau de bord de la voiture, et profiter de ce repère annuel pour vérifier les détecteurs de fumée. Ces précautions simples permettent d'aborder plus sereinement cette transition automnale attendue chaque année par des millions de Français.

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