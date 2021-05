"Fête des mères 2021 : "Tombe"-t-elle ce week-end ? La date en France et ailleurs"

FETE DES MERES 2021. La fête des mères a chaque année lieu à la même date en France, sauf exception. Et le jour de leur célébration peut différer en fonction des pays... Découvrez la "vraie" date dans cette page, mais aussi des idées cadeaux et messages pour vous inspirer !

[Mis à jour le 7 mai 2021 à 18h41] Ouf, vous n'avez pas oublié la fête des mères ! Le deuxième dimanche de mai correspond en effet à la date de la fête des mères aux Etats-Unis, mais aussi dans de nombreux autres pays (Afrique du Sud, Allemagne Australie, Autriche, Bangladesh, Birmanie, Brésil, Chine, Colombie, Finlande...). C'est d'ailleurs la date à laquelle le plus de pays du monde célèbrent les mamans. En France, il faut attendre le dernier dimanche de mai, autrement dit le dimanche 30 mai en 2021.

La seule exception qui peut faire que la date de la fête des mères en France ne corresponde pas à l'ultime dimanche de mai ? Si ce dimanche-là coïncide avec la Pentecôte, comme c'était le cas l'an dernier, la fête est alors repoussée... au premier dimanche de juin. A part l'Hexagone, les pays qui célèbrent les mères le dernier dimanche de mai sont le Togo, le Bénin, la République du Congo, le Gabon, Madagascar, la ville-Etat de Monaco et le Cameroun, qui sont d'anciennes colonies françaises.

Vous prendrez bien quelques idées de cadeaux et de messages ?

Vous craignez de manquer d'inspiration pour souhaiter un "Bonne fête maman" personnalisé ? Naviguez dans notre page spéciale en vous aidant du sommaire ci-dessus et vous serez aiguillés sur ce volet. Vous pouvez notamment cliquer sur "Idée cadeau de la fête des mères" dans notre sommaire, pour accéder à des inspirations originales, notamment dans le domaine de la déco. Retrouvez aussi des idées de messages, poèmes, images ou citations pour rendre votre missive encore plus touchante. Quant à l'origine plus que centenaire de la Fête des mères, elle vous est dévoilée un peu plus bas.

Chaque dernier dimanche de mai se présente la date de la fête des mères. A ne pas confondre avec celle de la fête des pères, chaque troisième dimanche de juin ; ni avec celle de la fête des grands-mères, tous les premiers dimanches du mois de mars. Une exception veut que si la Pentecôte tombe le dernier dimanche de mai, comme c'est le cas en 2020, la date de la fête des mères soit reportée au dimanche suivant.

Le deuxième dimanche de mai, qui crée chaque année la confusion dans l'esprit de nombreux Français (qui craignent alors d'avoir laissé passé la fête des mères !) rime quant à lui avec Fête des mères dans de nombreux pays, comme la Belgique, la Suisse, l'Espagne ou encore les Etats-Unis.

La date de la fête des mères 2021 est programmée au dimanche 30 mai. Le "jour des mamans" 2021 a par ailleurs lieu trois semaines avant la Fête des pères, prévue le dimanche 20 juin…

Si l'amour porté aux mères se montre toute l'année, la fête des mères est une occasion de leur offrir un joli cadeau. Et les idées de présents ne manquent pas, des plus classiques (fleurs, bijoux, chocolats…) aux plus personnalisés (écrit personnel, objet customisé, voyage…). Des "enfants" de tous les âges sont d'ailleurs concernés par la recherche d'un cadeau pour leur maman, des plus jeunes aux plus âgés. Dans le top 5 des cadeaux offerts lors de la fête des mères, on retrouve, dans l'ordre : les fleurs, le parfum, les chocolats, les bijoux et enfin les coffrets cadeaux.

Voici le top 10 des cadeaux que les mères souhaiteraient recevoir, selon un sondage Toluna / LSA de 2017 :

1/Parfums, cosmétiques (36%)

2/Fleurs, plantes (32%)

3/Restaurant (25%)

4/Bijou, montre (23%)

5/Chèques-cadeaux de magasin (21%)

6/Livres, films, musique (19%)

7/Vêtements, chaussures (19%)

8/Confiserie, chocolat (18%)

9/Voyage (17%)

10/Dessin, poème, objet fabriqué par mon enfant (16%)

Ce diaporama date de l'an passé mais peut vous donner de l'inspiration, en attendant sa nouvelle version :

Pour ceux qui célèbrent la fête des mères, avant même d'offrir le cadeau, il y a l'immuable tradition du "Bonne fête maman". Version courte ou poétique, moderne ou enfantine, consultez dans notre page dédiée des exemples de messages "Bonne fête maman" qui vous permettront de dénicher l'inspiration, mais aussi des poèmes tout trouvés pour dire "Je t'aime" à sa mère ! Nous vous proposons, enfin, de belles citations sur les mamans, à glisser dans une carte ou un SMS. Bonne rédaction !

► Envoyez une carte spéciale Fête des mères

Chaque dernier dimanche de mai, on a l'habitude de célébrer la Fête des mères. Mais sait-on vraiment d'où vient cette tradition ? Comme le rapporte L'Express, c'est en 1906 que naît la Fête des mères quand le village d'Artas (Isère) organise une cérémonie en l'honneur des mères de familles nombreuses. Deux mères de neuf enfants se voient alors décerner le prix de Haut mérite maternel. Le village continue aujourd'hui de revendiquer la création de la Fête des mères en France. En 1918, après la Première Guerre mondiale, Lyon suit le mouvement né aux États-Unis et rend hommage aux mères et épouses qui ont perdu leurs fils et/ou mari. Cette Journée des mères sera officialisée par le gouvernement en 1929. En 1942, le maréchal Pétain donne un ton plus solennel à l'événement, notamment dans un message à la radio : "Vous seules, savez donner à tous ce goût du travail, ce sens de la discipline, de la modestie, du respect qui font les hommes sains et les peuples forts. Vous êtes les inspiratrices de notre civilisation chrétienne". Plutôt que de fêter les mamans, le but est de relancer le taux de natalité en France.

Mais la tradition de la fête des Mères remonte en réalité à la nuit des temps, ou presque ! Les Grecs déjà célébraient déjà à leur façon les mères, en adorant Rhéa, la mère de Zeus, au moment du printemps. Une fête des Mères en quelque sorte, puisqu'ils célébraient également la fertilité. Chez les chrétiens aussi, ce symbole a longtemps perduré. Chaque année, au moment du quatrième dimanche de Carême, les croyants allait prier dans l'église "mère", la plus importante de leur région. Il s'agissait de célébrer de manière particulière un passage d'un chant grégorien, l'introït, qui évoque le lait maternel.