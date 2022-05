"Fête des mères 2022 : les meilleurs messages et poèmes pour votre maman"

FETE DES MERES. La date de la fête des mères est arrivée, ce dimanche 29 mai 2022. S'il est désormais difficile de trouver un cadeau original, il n'est jamais trop tard pour trouver les mots pour sa maman. Voici quelques sources bien utiles pour des messages ou poèmes qui devraient faire leur effet...

[Mis à jour le 29 mai 2022 à 12h27] Ce dimanche 29 mai, c'est la fête des mère 2022. L'occasion de montrer à votre maman l'amour que vous lui portez avec un cadeau ou même de lui dire grâce à un poème ou simplement quelques mots.

Bien avant l'aspect commercial et les sempiternels cadeaux qu'il sera de toute façon un peu tard de trouver ce dimanche, ce sont donc les mots qui vont compter aujourd'hui. Mais n'est pas poète qui veut, il est parfois difficile de trouver la bonne formule pour décrire fidèlement la teneur de ses sentiments.

Comme chaque année à la date de la fête des mères, nous vous proposons donc des modèles de messages, ainsi que des citations, poèmes et cartes, pour enchanter votre maman de façon toujours plus personnalisée ! Les yeux dans les yeux, avec une carte, dans une longue lettre, ou même par SMS, avec une version courte ou poétique, moderne ou enfantine, voici les textes qui vont vous inspirer pour souhaiter "Bonne fête" à votre maman et sans doute lui dire un peu plus que cela.

Du traditionnel bouquet de fleurs à des présents plus originaux, les idées de cadeaux ne manquent pas pour la fête des mères. Et il n'est jamais trop tard pour faire plaisir à sa maman. Jusqu'au jour J, il est possible de trouver l'idée qui fera mouche. Consultez nos diaporamas inspirationnels pour trouver des idées originales qui combleront votre maman :

Voici pour compléter nos diaporamas ci-dessus une liste non exhaustive des cadeaux les plus souvent offerts mais aussi d'idées plus innovantes :

Des fleurs fraîches : Interflora (le bien connu service historique de livraison de fleurs), Florajet (livraison en 4h, sous condition d'une commande avant midi), Bloom & Wild (pour des bouquets créatifs livrés dans des boîtes en carton), 123 Fleurs (fait partie des leaders de la vente de fleurs en ligne depuis 1999, avec une livraison le jour même pour toute commande passée avant 17 heures, mais aussi les dimanches et jours fériés) ou encore Aquarelle (pour un bon rapport qualité / prix).

(et le symbole de la fleur qui ne fane jamais : Amazon Des ballons en forme de coeur : l'entreprise "Mieux que des fleurs"

: l'entreprise "Mieux que des fleurs" Un "cadeau photo" personnalisé : Cheerz

: Cheerz Un appareil photo instantané : Fujifilm

: Fujifilm Un soin en institut : Yves Rocher

: Yves Rocher Un abonnement gourmand ou beauté : par exemple au magazine Marmiton ; ou une box beauté Glowria du mois de mai (incluant 1 best-seller de la marque star du moment + 1 nouveauté beauté dénichée par nos experts, mais aussi : des produits pour compléter votre routine beauté, des accessoires, des surprises et des conseils pour décrypter et s'approprier les tendances de la saison.).

: par exemple au magazine Marmiton ; ou une box beauté Glowria du mois de mai (incluant 1 best-seller de la marque star du moment + 1 nouveauté beauté dénichée par nos experts, mais aussi : des produits pour compléter votre routine beauté, des accessoires, des surprises et des conseils pour décrypter et s'approprier les tendances de la saison.). Un shooting photo mère / fille : Studio Lenoir (229 euros)

: Studio Lenoir (229 euros) Deux places pour un concert ou une pièce de théâtre : TickeTac

: TickeTac Un coffret assortiment de thés : Kusmi Tea Paris (19,50 euros)

Chaque dernier dimanche de mai, on a l'habitude de célébrer la Fête des mères. Mais sait-on vraiment d'où vient cette tradition ? Comme le rapporte L'Express, c'est en 1906 que naît la Fête des mères, quand le village d'Artas (Isère) organise une cérémonie en l'honneur des mères de familles nombreuses. Deux mères de neuf enfants se voient alors décerner le prix de Haut mérite maternel. Le village continue aujourd'hui de revendiquer la création de la Fête des mères en France. En 1918, après la Première Guerre mondiale, Lyon suit le mouvement né aux États-Unis et rend hommage aux mères et épouses qui ont perdu leurs fils et/ou mari. Cette Journée des mères sera officialisée par le gouvernement en 1929. En 1942, le maréchal Pétain donne un ton plus solennel à l'événement, notamment dans un message à la radio : "Vous seules, savez donner à tous ce goût du travail, ce sens de la discipline, de la modestie, du respect qui font les hommes sains et les peuples forts. Vous êtes les inspiratrices de notre civilisation chrétienne". Plutôt que de fêter les mamans, le but est de relancer le taux de natalité en France.cc

Mais la tradition de la fête des Mères remonte en réalité à la nuit des temps, ou presque ! Les Grecs déjà célébraient déjà à leur façon les mères, en adorant Rhéa, la mère de Zeus, au moment du printemps. Une fête des Mères en quelque sorte, puisqu'ils célébraient également la fertilité. Chez les chrétiens aussi, ce symbole a longtemps perduré. Chaque année, au moment du quatrième dimanche de Carême, les croyants allait prier dans l'église "mère", la plus importante de leur région. Il s'agissait de célébrer de manière particulière un passage d'un chant grégorien, l'introït, qui évoque le lait maternel.