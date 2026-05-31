Fête des mères 2026 : cartes, images et idées de messages pour les mamans

La date de la Fête des mères est arrivée. Besoin d'un message ou un cadeaux touchant ? Ces cartes et images vous aideront à célébrer votre maman avec émotion.

La Fête des mères 2026 tombe comme chaque année le dernier dimanche de mai. Elle est donc célébrée ce dimanche 31 mai. Si certains considèrent cette journée comme une fête commerciale, la Fête des mères demeure pour beaucoup un moment privilégié pour exprimer gratitude et attachement aux mamans. Un poème, un appel, un souvenir partagé : l'essentiel réside bien souvent dans la sincérité du geste.

En ce jour de Fête des mères, il est encore temps de trouver un cadeau ou d'envoyer un message. Il existe de nombreux modèles d'images, de citations ou de poèmes sur Internet, disponibles gratuitement. Par ailleurs, si vous cherchez un cadeau classique, mais qui fait toujours plaisir, un bouquet de fleurs peut être une bonne idée. Vérifiez bien autour de chez vous, car les fleuristes font souvent des créations pour la fête des Mères. Quoi qu'il en soit, le plus important est que votre maman sache que vous l'aimez, peu importe les cadeaux ou les messages.

Vous voulez souhaiter une bonne fête à votre maman ? Envoyez vos voeux avec une carte pour la Fête des mères ! Programmez dès maintenant vos cartes de voeux virtuelles parmi notre nouvelle collection de cartes gratuites. Découvrez toutes nos cartes "Bonne fête maman" personnalisées et originales et toujours les carte d'anniversaire, carte bonne fête, carte d'amour, carte d'amitié, carte de remerciement, carte vacances...

Quels messages, poèmes et citations pour la fête des mères ?

Les yeux dans les yeux, avec une carte, dans une longue lettre, ou même par SMS, avec une version courte ou poétique, moderne ou enfantine, voici les textes qui vont vous inspirer pour souhaiter "Bonne fête" à votre maman et sans doute lui dire un peu plus que cela.

Quelques modèles de poèmes pour la fête des mères

Poème 1

Pour toi qui donnes sans compter,

Des jours de rires à partager,

Un cœur si vaste, une main tendue,

Un doux regard, jamais perdu,

Maman chérie, en ce beau jour,

Je t'offre mon plus grand amour.

Poème 2

Dans ton sourire, je me repose,

Comme un matin au parfum de rose.

Tu es l'étoile qui me guide,

Ma force douce, ma voix lucide.

Bonne fête à toi, lumière du foyer,

Mon plus beau mot : " Maman, je t'aimerai. "

Poème 3

Quand le monde semble un peu flou,

Je pense à toi, et tout est doux.

Ta voix m'apaise, ton rire enchante,

Tu es ma force rassurante.

Bonne fête, maman d'or et de miel,

À tes côtés, tout devient ciel.

Poème 4

Un mot, un geste, un doux secret,

Tu fais tout mieux, sans jamais d'arrêt.

Ton amour est ma plus belle armure,

Ta tendresse une source pure.

Maman, ce jour t'est dédié,

Mon cœur te dit : " Merci, je t'aime à jamais. "

Poème 5

Même quand je suis loin de toi,

Je sens ton amour autour de moi.

Invisible, mais bien présent,

Il me protège doucement.

Bonne fête, maman chérie,

Mon ancre douce, ma poésie.

Poème 6

Le temps file mais rien n'efface

Ta voix qui berce et qui enlace.

Ta patience, ton grand courage,

Font de toi un doux paysage.

Bonne fête, chère maman,

Tu es mon tout, tout simplement.

Poème 7

Tu as cousu mes jours d'enfance

Avec ton fil de bienveillance.

Chaque blessure, tu l'as soignée,

Chaque chagrin, tu l'as calmé.

Bonne fête, douce magicienne,

Maman unique, tendre et sereine.

"Bonne fête maman" : nos modèles de textes et de message pour la fête des mères

Poème de "bonne fête maman" : pour maternelle, adultes... Des textes et modèles inspirants

Citation maman : et si vous citiez une jolie phrase pour la fête des mères ?

Il est important de trouver un cadeau, qu'il soit matériel ou non pour sa maman. Pour l'occasion, notez qu'autour de chez vous, les commerçants, aussi, pourront vous proposer des nouveautés et des créations certaines d'enchanter vos mamans. Quoi qu'il en soit, le plus important est que votre maman sache que vous l'aimez !

Des cadeaux traditionnels tels que les bouquets de fleurs aux présents plus originaux, les idées de cadeaux pour la fête des mères ne manquent pas. Il n'est jamais trop tard pour faire plaisir à sa maman. Jusqu'au jour J, il est possible de dénicher l'idée qui saura la toucher en plein cœur. Consultez nos diaporamas d'inspiration pour découvrir des idées originales qui sauront combler votre maman :

Cadeau fête des mères : les meilleures idées

20 cadeaux qui changent pour la fête des mères

20 jolis bouquets de fleurs à offrir pour la fête des mères

Voici pour compléter nos diaporamas ci-dessus une liste non exhaustive des cadeaux les plus souvent offerts mais aussi d'idées plus innovantes :

Des fleurs fraîches : Interflora (le bien connu service historique de livraison de fleurs), Florajet (livraison en 4h, sous condition d'une commande avant midi), Bloom & Wild (pour des bouquets créatifs livrés dans des boîtes en carton), 123 Fleurs (fait partie des leaders de la vente de fleurs en ligne depuis 1999, avec une livraison le jour même pour toute commande passée avant 17 heures, mais aussi les dimanches et jours fériés) ou encore Aquarelle (pour un bon rapport qualité / prix).

: Interflora (le bien connu service historique de livraison de fleurs), Florajet (livraison en 4h, sous condition d'une commande avant midi), Bloom & Wild (pour des bouquets créatifs livrés dans des boîtes en carton), 123 Fleurs (fait partie des leaders de la vente de fleurs en ligne depuis 1999, avec une livraison le jour même pour toute commande passée avant 17 heures, mais aussi les dimanches et jours fériés) ou encore Aquarelle (pour un bon rapport qualité / prix). Une rose éternelle (et le symbole de la fleur qui ne fane jamais) : Amazon

(et le symbole de la fleur qui ne fane jamais) : Amazon Des ballons en forme de coeur : l'entreprise "Mieux que des fleurs"

: l'entreprise "Mieux que des fleurs" Un "cadeau photo" personnalisé : Cheerz

: Cheerz Un appareil photo instantané : Fujifilm

: Fujifilm Un soin en institut : Yves Rocher

: Yves Rocher Deux places pour un concert ou une pièce de théâtre : TickeTac

C'est en 1906 que naît la Fête des mères, quand le village d'Artas (Isère) organise une cérémonie en l'honneur des mères de familles nombreuses. Deux mères de neuf enfants se voient alors décerner le prix de Haut mérite maternel. Le village continue aujourd'hui de revendiquer la création de la Fête des mères en France.

En 1918, après la Première Guerre mondiale, Lyon suit le mouvement né aux États-Unis et rend hommage aux mères et épouses qui ont perdu leurs fils et/ou mari. Cette Journée des mères sera officialisée par le gouvernement en 1929.

En 1920, le gouvernement célèbre la " Journée des mères de familles nombreuses ", avec pour objectif de glorifier la maternité et d'encourager la natalité dans une France meurtrie par la guerre. Cette fête prend alors une tournure explicitement patriotique.

Le régime de Vichy, dans les années 1940, reprend cette idée et institutionnalise la fête des mères dans le cadre de sa politique familiale et traditionaliste. Le maréchal Pétain, en 1942 dans un discours célèbre à la radio, y voit l'occasion de rappeler le "rôle naturel" de la femme au foyer, mère et éducatrice de la nation : "Vous seules, savez donner à tous ce goût du travail, ce sens de la discipline, de la modestie, du respect qui font les hommes sains et les peuples forts. Vous êtes les inspiratrices de notre civilisation chrétienne". Plutôt que de fêter les mamans, le but est de relancer le taux de natalité en France. Ce cadre idéologique perdurera, malgré les bouleversements sociaux d'après-guerre.

C'est en 1950 que la fête devient officiellement instaurée par la République : une loi fixe sa célébration au dernier dimanche de mai (ou le premier dimanche de juin si elle coïncide avec la Pentecôte). Dès lors, elle entre dans les mœurs françaises comme une journée de reconnaissance familiale, détachée de ses origines politiques.

Mais la tradition de la fête des Mères remonte en réalité à la nuit des temps, ou presque ! Les Grecs déjà célébraient déjà à leur façon les mères, en adorant Rhéa, la mère de Zeus, au moment du printemps. Une fête des Mères en quelque sorte, puisqu'ils célébraient également la fertilité. Chez les chrétiens aussi, ce symbole a longtemps perduré. Chaque année, au moment du quatrième dimanche de Carême, les croyants allait prier dans l'église "mère", la plus importante de leur région. Il s'agissait de célébrer de manière particulière un passage d'un chant grégorien, l'introït, qui évoque le lait maternel.