Aïd el-Kébir 2026 : comment sont sacrifiés les moutons lors de la "grande fête" ?

Attendu par des millions de musulmans en France et à travers le monde, l'Aïd el-Kébir s'accompagne d'un ensemble de rites précis, dont le "sacrifice" d'un mouton.

L'Aïd el-Kebir, aussi appelé Aïd al-Adha, est l'une des deux grandes fêtes de l'islam, l'autre étant l'Aïd el-Fitr. C'est "la fête du sacrifice", et elle a une grande importance religieuse, sociale et symbolique pour les musulmans. En opposition à l'Aïd el-Seghir, "petite fête", l'Aïd el-Kébir peut se traduire par "la grande fête". Cette fête commence au dixième jour du douzième mois du calendrier lunaire.

L'Aïd el-Kébir, qui signifie littéralement la "grande fête" en langue arabe, possède une portée spirituelle majeure qui transcende la simple festivité. Elle commémore un récit fondateur partagé par les grandes religions monothéistes : le sacrifice d'Ibrahim, correspondant à la figure d'Abraham dans la tradition judéo-chrétienne.

Pour l'année 2026, les instances religieuses et les calculs astronomiques concordent : la fête de l'Aïd el-Kébir, également appelée Aïd al-Adha ou fête du sacrifice, a débuté mercredi 27 mai, comme l'a fait savoir le Conseil français du culte musulman (CFCM) puis la Grande Mosquée de Paris.

La fête de l'Aïd el-Kébir dure trois jours et le "sacrifice" doit avoir lieu avant le coucher du soleil du treizième jour du mois selon la tradition. La célébration a lieu environ 2 mois et demi après la fin du ramadan. Ses dates précises dépendent du calendrier lunaire auquel se réfèrent les musulmans et changent chaque année, selon le calendrier grégorien solaire utilisé en France. L'Aïd el-Kébir est également fêtée après la fin du hajj, le pèlerinage islamique à La Mecque.

Il convient de rappeler que le calendrier musulman est purement lunaire. Une année lunaire compte environ 354 ou 355 jours, soit une dizaine de jours de moins que le calendrier grégorien, basé sur le cycle solaire. C'est ce décalage structurel qui explique pourquoi les fêtes islamiques avancent chaque année dans le calendrier civil. Alors que l'Aïd el-Kébir avait été célébré au début du mois de juin l'année précédente, il s'établit cette fois-ci à la fin du mois de mai, traversant ainsi les saisons au fil des décennies.

Les croyants pratiquants musulmans fêtent l'Aïd el-Kébir le 10e jour du mois lunaire de Dhûl hijja (le dernier mois du calendrier hégirien, basé sur la lune), qui est aussi le "mois du grand pèlerinage" du hajj. La date de l'Aïd el-Kébir, comme celle du début ou de la fin du ramadan, "recule" de onze jours environ chaque année dans le calendrier civil. La fixation définitive de la date repose traditionnellement sur l'observation visuelle du croissant de lune lors de la nuit du doute. En France, la commission religieuse de la Grande Mosquée de Paris, ainsi que le Conseil théologique musulman de France, associent les données scientifiques de l'astronomie moderne aux critères théologiques pour annoncer la date officielle.

Cette célébration s'appelle aussi l'Aïd el-Adha (la "fête du sacrifice"). L'Aïd el-Kébir mêle une grande prière pour les croyants et des sacrifices traditionnels de moutons qui ont lieu dans le monde entier, donnant lieu à un repas de partage avec les proches et des personnes dans le besoin. La tradition de la "fête du sacrifice" veut par ailleurs que la prière du début de l'Aïd précède le sacrifice de l'animal. Après la prière, la célébration se déroule sur trois jours. Le premier jour reste cependant le plus important pour les musulmans. Il marque la fin du pèlerinage à La Mecque et, après la grande prière collective qui a lieu dans la matinée, les fidèles se retrouvent pour le sacrifice avant de partager un repas ensemble. Ils mettent pour cette fête leurs plus beaux habits et multiplient cadeaux et aumônes.

Dans la tradition musulmane, l’Aïd el-Kébir commémore la soumission d’Ibrahim à son Dieu. Avec l'Aïd el-Fitr (fête de rupture du jeûne), il s'agit de l'une des deux grandes fêtes musulmanes. Selon le Coran, le prophète Ibrahim a reçu dans ses rêves l’ordre divin de sacrifier son fils, Ismaël. Celui-ci, élevé dans la foi, accepte d’être immolé par son père. Le Diable s’interpose et essaie de convaincre les protagonistes de ne pas pratiquer le sacrifice, mais Ibrahim jette sept cailloux sur Satan. Le père se saisit d’un couteau et le pose sur la gorge d’Ismaël. Mais il ne parvient pas à l’enfoncer. Lorsqu’il coupe le cou, il constate que l’ange Jibril (Gabriel) a disposé un mouton à la place de son fils et que celui-ci se tient debout, indemne, à côté de lui.

Pour les musulmans, la foi d’Ibrahim, mise à l’épreuve par Dieu, a été récompensée par la survie de son fils. L’Aïd el-Kébir célèbre ainsi la foi et la miséricorde. Cet épisode du Coran correspond à un récit de la Bible : celui du sacrifice par Abraham de son fils, interrompu par l’arrivée d’un ange qui lui annonce que Dieu est satisfait de sa foi. Un bélier est sacrifié à la place du jeune homme.

L'Aïd, endeuillée en 2015 par une bousculade ayant fait plus de 2000 morts à La Mecque, est l'une des célébrations les plus importantes de la religion musulmane, avec le ramadan. Dans l'Islam, l'Aïd clôture pour des millions de croyants le Hajj, la période des pèlerinages qui a commencé deux jours plus tôt. Chaque année, les musulmans se rendent sur les lieux saints de leur religion à La Mecque, en Arabie Saoudite. Marqueur de la date de fin du Hajj, le pèlerinage à la Mecque est l'un des cinq piliers de l'Islam. L’Aïd el-Kébir célèbre l'achèvement de ces pèlerinages et représente un moment fort de la vie spirituelle et sociale.

Le sacrifice de l'Aïd el-Kébir est un moment clé pour les musulmans pratiquants, mais aussi la source d'intenses polémiques chaque année. Selon le ministère de l'Agriculture qui a publié sur son site internet un communiqué et un "guide pratique" relatif à l' organisation de l'Aïd el-Kébir, avec le ministère de l'Intérieur, ce sont en effet "plus de 100 000 moutons" qui sont abattus chaque année. Un "véritable défi logistique" qui demande à être réglementé et organisé. Si l'abattage doit être réalisé dans des abattoirs certifiés, l'organisation de l'Aïd el-Kébir peut nécessiter dans certains départements la mise en place d'abattoirs temporaires, agréés et qui ne fonctionnent que durant les trois jours de fête.

La liste des abattoirs agréés lors de l'Aïd el-Kébir est publiée chaque année. Dans l'extrait du Jo du 2 juillet 2022, on dénombrait ainsi une trentaine de ces abattoirs dans tout le pays. L'abattage hors structure agréée est interdit dans l'Hexagone et passible de 15 000 euros d'amende et six mois d'emprisonnement. Quant au transport des animaux vivants dans des conditions contraires à leur bien-être, il s'agit aussi d'une infraction, punie d'une amende de 750 euros.

L'Aïd el-Kébir est considéré par les musulmans comme une célébration de leur foi. De nombreuses traditions accompagnent cette période. Les musulmans partagent prières et repas. La plus célèbre tradition de l'Aïd el-Kébir est le sacrifice d'un animal. Il s'agit en général d'un mouton, d'une chèvre ou d'un veau. Les animaux doivent être âgés d'au moins un à deux ans. La tradition commande au chef de famille de tuer l'animal en le vidant de son sang, sans l'assommer et en utilisant un couteau bien aiguisé : les souffrances de l'animal doivent être minimisées.

Le sacrifice d'un mouton est le rituel majeur de l'Aïd el-Kébir © jjspring - Fotolia

De nombreuses familles font le choix de sacrifier un mouton dans un abattoir spécialisé ou de commander la viande d'une bête tuée selon le rite. Il est d'usage de partager la viande en trois parties égales. La première revient à la famille, la seconde aux voisins, amis, collègues et connaissances, la troisième aux pauvres et aux indigents. Les plus pauvres ne sont pas tenus de pratiquer ce sacrifice. Pour certains responsables musulmans, le sacrifice de l'animal est une recommandation - devenue par la force des habitudes familiales et culturelles, un rite qui semble obligatoire, mais qui peut très bien être remplacé par un don fait aux nécessiteux, si celui-ci correspond à son équivalent financier.

Les musulmans pratiquants sont appelés à prier dès le matin, lors de la prière solennelle organisée dans les mosquées pour l'occasion. Chaque fidèle est ensuite invité à se rendre dans les abattoirs agréés pour procéder au sacrifice de l'animal selon le rite. Concernant l'organisation de ce jour, les rituels diffèrent selon les pays. En Jordanie par exemple, l'Aïd el-Kebir est célébré par la préparation de pâtisseries spéciales, alors qu'au Koweït, la fête s'étale sur une semaine lors de laquelle les sucreries sont bannies. Au Pakistan, les festivités de l'Aïd el-Adha durent un mois entier, au cours duquel les croyants jeûnent les 10 premiers jours.

La "fête du sacrifice" est synonyme de partage. En ce jour de célébration, il est recommandé de multiplier les cadeaux et les aumônes. Les fêtes de l'Aïd el-Kébir et de l'Aïd el-Fitr ont en commun la même prière, et seul le moment où elles ont lieu les différencie. En effet, la prière de l'Aïd el-Adha est célébrée plus tôt que celle de l'Aïd el-Fitr. Par ailleurs, la formule de vœux "Aïd Moubarak" reste la même pour ces deux fêtes du calendrier musulman.

Comment souhaiter à des proches musulmans une bonne fête de l'Aïd el-Kébir en France ou dans les pays du Maghreb ? Lors de la "fête du sacrifice" (comme lors de la fête de l'Aïd el-Fitr, ou fête de fin du jeûne du ramadan), la salutation traditionnelle musulmane "Aïd moubarak" est utilisée. Elle correspond à la version en arabe / persan / ourdou, quand "Aïd mabrouk" se réfère à la version de l'arabe dialectal (darija). En français, cette expression se traduit par "Bonne fête (de l'Aïd)", "félicitations" ou "joyeuse fête", bien que la formule soit redondante, puisque l'Aïd est déjà une fête.

Les musulmans se saluent mutuellement aux mots d' "Aïd moubarak" après avoir fait la prière de l'Aïd. Prononcer ces mots n'est pour autant pas une obligation de la religion musulmane, bien qu'ils fassent partie d'une tradition culturelle et religieuse forte. "Aïd" désigne l'événement religieux, quand "moubarak" souhaite "qu'il soit bon pour vous" ou "que Dieu vous le bénisse".

Le nom le plus connu est Aïd el-Kébir ("la grande fête" en arabe). L’expression est principalement utilisée au Maghreb. Cependant, de nombreux pays, notamment au Moyen-Orient, utilisent plus volontiers le nom Aïd al-Adha ("fête du sacrifice"). En Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, c’est le terme Tabaski qui est retenu. Il convient de distinguer l’Aïd el-Kebir de l’Aïd el-Fitr ("petite fête"), qui marque la rupture du jeûne du ramadan par un repas partagé.

Le pèlerinage à La Mecque attire chaque année des millions de fidèles © Jasmin Merdan - Fotolia

L’Aïd el-Kébir marque la fin d’une autre tradition essentielle pour les croyants : celle du pèlerinage aux lieux saints de La Mecque, ou Hajj. Ce rituel a lieu entre le 8 et le 13 du mois de dhou al-hijja du calendrier islamique. Le Hajj constitue l’un des cinq piliers de l’Islam, avec la profession de foi, les prières quotidiennes, l’aumône et le ramadan.

Certains rituels effectués lors des pèlerinages à La Mecque rappellent l’épisode du sacrifice d’Ibrahim. Ainsi, il est d’usage de se rendre à Mina – lieu situé près de la ville sacrée et lieu supposé où ce prophète emmena son fils - afin de jeter des pierres sur des piliers. Cet acte symbolise la foi et le rejet de la tentation du diable, à l’image d’Ibrahim dans le Coran.