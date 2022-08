"Rentrée scolaire 2022 : annonces de Pap Ndiaye, infos clés sur la date et le protocole"

RENTRÉE SCOLAIRE. Ce vendredi 26 août, voici les annonces du nouveau ministre de l'Education Pap Ndiaye lors de sa conférence de rentrée 2022-2023. Date, mesures, protocole sanitaire, allocation de rentrée scolaire... Consultez toutes les infos clés de la rentrée.

[Mis à jour le 26 août 2022 à 11h05] On peut lire sur son pupitre le credo "Construisons ensemble une école engagée". Cravate noire, lunettes, mine sérieuse, le nouveau ministre de l'Education Pap Ndiaye a tenu sa conférence de presse de rentrée scolaire 2022-2023 ce vendredi 26 août sur les coups de 9h30. Nous vous proposons d'en découvrir les premiers éléments en consultant nos extraits clés listés ci-dessous, et qui évoquent aussi bien la problématique de la pénurie d'enseignants que le contexte inflationniste de la rentrée, ou encore le sujet des transports collectifs scolaires et du fonds d'innovation pédagogique. Nous le mettons à jour au fil de la conférence de presse :

Sur la pénurie d'enseignants

"260 personnes doivent prendre un poste à la rentrée en qualité de professeurs stagiaires".

"On peut estimer que 90% des enseignants contractuels actuels ont déjà une expérience de l'enseignement".

"Il y a deux écueils à éviter : peindre les murs tout en noir et peindre les murs tout en rose. Oui nous avons des difficultés (...) mais nous nous attachons à trouver des solutions pérennes"

"Créer un choc d'attractivité pour les enseignants" passera par "des rémunérations initiales attractives et redynamisation des carrières. Des concertations vont s'engager dès cet automne avec les partenaires sociaux à partir des cadrages budgétaires inscrits dans le projet de loi de finances 2023".

"Nous allons ouvrir au printemps 2023 un concours exceptionnel de titularisation des enseignants contractuels", avec des modalités bientôt précisées.

Les transports collectifs scolaires

"Nous sommes confrontés à un déficit de chauffeurs. (...)"

A compter de la rentrée 2023, le CAP conducteur de transport scolaire sera rénové pour rentrer dans un mouvement de renforcement de l'attractivité de ces métiers".

Rentrée scolaire et inflation

"Cette rentrée scolaire est marquée par un contexte inflationniste. (...) Nous avons mis en oeuvre les mesures de la loi Pouvoir d'achat votée cet été, et renforcé les aides ciblées par la hausse de 4% de l'allocation de rentrée scolaire, par le ministère des Solidarités, la hausse également de 4% des bourses de collèges et de lycées".

"Je vous annonce également que je souhaite le renforcement de 50% des fonds sociaux dès cette rentrée, fonds sociaux qui permettent aux établissements scolaires d'apporter rapidement une aide aux élèves dont les familles rencontrent des difficultés".

En primaire

"Nous réaffirmons la priorité à l'acquisition des savoirs fondamentaux à l'école primaire, la poursuite des plans de formation en mathématiques en France, et 185 000 professeurs ont été formés dans ce but. Nous poursuivons les évaluations nationales des acquis des élèves en français et en mathématiques (...) afin de répondre immédiatement aux difficultés rencontrées par les élèves et de mettre en place une pédagogie adaptée. Celles-ci seront poursuivies en CP, en CE1, en sixième et en seconde, et étendues dès cette rentrée à titre expérimental aux classes de CM1 et de 4ème."

Pap Ndiaye a également insisté sur la poursuite des dédoublements des classes en éducation prioritaire. Aujourd'hui, "l'ensemble des classes de CP et de CE1 y sont dédoublées mais le dédoublement des grandes sections de maternelle n'est pas achevé [on est à 75% aujourd'hui] et il sera poursuivi pour être achevé à la rentrée 2024."

"En dehors de l'Education prioritaire, la quasi totalité des classes de grande section, de CP et de CE1 sont plafonnées à 24 élèves".

Au collège

Du côté du collège, c'est la méthode de l' "expérimentation" qui est dorénavant privilégiée. "Dans les collèges volontaires, nous allons expérimenter d'abord [comme annoncé par Emmanuel Macron dans son allocution du 25 août], 2h de sport de plus par semaine afin de mieux apprendre et de lutter contre la sédentarité." Lors de la rentrée 2022-2023, 140 collèges répartis sur tout le territoire s'engagent dans cette expérimentation. Nous mettons également en place une demi-journée à venir pour (...) faire découvrir aux collégiens la diversité des métiers", ce, "afin de renforcer leur capacité à opérer des choix éclairés le moment venu."

"Il est nécessaire que le collège contribue encore plus à la réussite de tous les élèves. Dès cette rentrée, la classe de sixième, année charnière s'il en est, fera l'objet d'une réflexion de fond pour mieux accueillir les élèves de l'école primaire. Des expérimentations seront encouragées afin de promouvoir des actions pédagogiques innovantes et de s'adapter aux besoins des élèves".

Les lycées

"La réforme du lycée entre dans une phase de maturité. Sa réforme a été largement contrainte par la crise sanitaire et elle va à présent, sauf événement sanitaire, se stabiliser et permettre aux élèves, par des choix progressifs éclairés, de préparer leur orientation dans l'enseignement supérieur".

"Je reste vigilant à l'égard de l'enseignement des mathématiques. Car si nous l'avons en effet renforcé cette année en classe de première, je souhaite que dès cette année, une réflexion plus large sur l'enseignement de cette matière ô combien importante soit portée depuis le collège jusqu'au lycée."

"Le pass Culture a été ouvert dans sa part collective, le 1er janvier dernier. Il bénéficie déjà à toutes les classes, de la quatrième à la terminale, et aux CAP. Nous visons un plein déploiement cette année."

Fonds d'innovation pédagogique

"Toujours pour cette année scolaire, le président a annoncé le 25 août la création d'un fonds d'innovation pédagogique doté de 500 millions d'euros". "Cette annonce est l'extension de ce que nous expérimentons à Marseille. Le plan "Marseille en grand" [lancé en juin dernier] va être étendu à la France entière, étendu non pas dupliqué (...)."

"'Marseille en grand', c'est quoi ? Ce sont des équipes de professeurs volontaires dans 59 écoles, auxquels on a fait confiance et que l'on a accompagnés, pour qu'ils définissent des projets pédagogiques adaptés à leur réalité. Ces projets pédagogiques peuvent porter sur des sujets variés. Cette démarche de confiance au terrain va maintenant se déployer dans le reste de la France. C'est un changement profond pour notre ministère. (...) il faut accepter que les meilleurs connaisseurs, ce sont bien les acteurs de terrain. Et donc le fonds annoncé par le Président permettra de soutenir les projets présentés (...) à partir du mois d'octobre".

"Ces moyens doivent être attribués de manière souple et rapide pour encourager les initiatives et les bonnes volontés".

Au-delà de cette rentrée et de cette année scolaire

"Mon ambition est d'engager un certain nombre de chantiers qui reflètent les grandes priorités stratégiques du Ministère : l'excellence, l'égalité des chances et le bien-être des élèves."

L'excellence : "Notre école doit bien sûr donner toutes les chances de réussite à chaque élève. Cet engagement s'incarnera par la mise en place, d'abord, d'un plan d'action pour l'école maternelle (...)", par "un travail de profondeur sur le collège [au collège, le nombre d'élèves en difficulté a bondi de 10 points et un collégien sur quatre n'a pas le niveau attendu en fin de troisième] (...) afin d'en faire un lieu où tous les élèves progressent." Par ailleurs, "pour répondre aux enjeux de la transition écologique, je souhaite déployer de nouvelles actions dans les prochaines semaines et les prochains mois autour de l'éducation au développement durable, des éco-délégués, de la labellisation E3D des établissements et de l'évolution d'une partie du bâti scolaire en lien et dialogue étroit avec les collectivités. Avec Carole Grandjean (ministre déléguée chargée de l'Enseignement de la Formation professionnelle), nous allons poursuivre la transformation de la voie professionnelle pour en faire plus encore une filière d'excellence dans toutes ses dimensions et permettre aux jeunes de ne pas faire ce choix par défaut, pour les inscrire dans un parcours de réussite et d'insertion professionnelle.

: "Nous devons progresser dans ce domaine, et lutter contre toutes les formes de discrimination. Progresser à propos de l'égalité entre les filles et les garçons. (...) pour la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, les LGBTphobies, je souhaite que les académies mettent en place des observatoires ou groupes d'actions, à l'instar de ce qui a été engagé dans plusieurs académies." "C'est aussi le renforcement de la mixité sociale dans les établissements scolaires, par l'implantation de filières d'excellence dans des établissements de l'éducation prioritaire et le renforcement de la mixité dans les établissements, à l'instar de ce qui s'est fait à Paris et Toulouse notamment." En outre, "le renforcement de l'éducation artistique et culturelle permet l'émancipation individuelle et est un puissant levier, aussi. Grâce à la part collective du Pass Culture, comme indiqué, nous allons progresser en ce domaine". "Avec Sarah El Haïry (secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse et du Service National Universel), j'ai l'ambition de soutenir et de renforcer les dispositifs d'engagement de notre jeunesse, en particulier le Service National Universel, dont je souhaite qu'il puisse prendre en compte les préoccupations de nombreux jeunes, afin de pouvoir agir, en particulier pour la défense de l'environnement." Le bien-être des élèves : Pap Ndiaye souhaite "une école qui prend soin des élèves, qui leur permet de s'épanouir et d'advenir". La lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement demeure fondamentale. J'ai une pensée, en prononçant ces mots, pour Jonathan Destin, ce jeune homme victime de harcèlement scolaire durant sa scolarité, décédé samedi dernier". "La généralisation du programme Phare à l'ensemble du primaire et du collège, avec ses ambassadeurs pour lutter contre le harcèlement, avec les numéros 3018 et 3020 ... est à saluer en cette rentrée." "C'est une école accessible à tous, aussi, puisque le ministère poursuit sa politique volontariste pour assurer une scolarisation de qualité et un enseignement accessibles à tous les élèves, y compris ceux à besoin particuliers. Plus de 430 000 élèves en situation de handicap seront accueillis à la prochaine rentrée scolaire dans les établissements, un chiffre qui est en constante augmentation, environ 6% par an, depuis 2017. 300 unités localisées seront ouvertes en plus à la prochaine rentrée, portant le total à plus de 10 200 ULIS sur l'ensemble du territoire". "Des moyens d'accompagnement supplémentaires pour les élèves, avec le recrutement de 4000 AESH supplémentaires, ont été alloués pour cette rentrée." De surcroît, "le bien-être des élèves et des personnels passe par la poursuite du combat permanent pour faire vivre les valeurs de la République. Les formations engagées doivent être poursuivies. Les équipes Valeurs de la République doivent être renforcées et soutenues".

► Via cette vidéo Youtube du ministère de l'Education (à partir de -50 minutes) écoutez le discours de Carole Grandjean, ministre déléguée à la Formation et à l'Enseignement supérieur, et celui de Sarah El Haïry, secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse et du Service National Universel ; mais aussi la partie Questions / réponses de cette conférence de presse dédiée à l'Education.

La date de la rentrée scolaire est la même pour une grande majorité d'élèves

Les élèves de primaire, de collège et de lycée retournent en classe jeudi 1er septembre 2022. Seuls les élèves des académies de La Réunion et de Mayotte ont déjà repris les cours, les 16 et 24 août 2022. Si une date de rentrée unique a été fixée, certains établissements la changent selon les niveaux. Ainsi, au collège et au lycée, les jours de rentrée sont modulables selon les sections et les emplois du temps. Voici les informations à connaître sur cette rentrée scolaire, sur le protocole sanitaire mis en place et sur les mesures contre la pénurie de professeurs en classe.

Jeudi 25 août, Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale, était invité du JT de France 2. "Nos projections nous rendent assez confiants pour la rentrée (...) la rentrée s'annonce dans des conditions assez similaires à l'année dernière", a-t-il assuré sur le plateau. À une semaine de la rentrée, l'inquiétude grandit face à la pénurie de professeurs. En effet, depuis les concours de l'enseignement de juillet 2022, 4 000 postes sont toujours vacants. "Nous avons à travailler pour rendre le métier d'enseignant plus attractif", a affirmé Pap Ndiaye. Lundi 22 août, des cellules de rentrée ont été ouvertes dans tous les rectorats afin de trouver des professeurs pour les 12,2 millions d'élèves français.

Pour attirer aux métiers de l'enseignement, une augmentation de la rémunération des professeurs a été dévoilée, jeudi 25 août, par Emmanuel Macron. Ainsi, l'ensemble des personnels administratifs et des enseignants verront leurs salaires augmenter de 10%. Dès la rentrée scolaire 2023, les enseignants en début ou en milieu de carrière seront assurés de toucher 2000 euros nets mensuels. Pour Pap Ndiaye, l'attractivité du métier d'enseignant passe par "l'augmentation de leur rémunération (...) c'est une priorité absolue pour moi, mais ça ne suffit pas", a-t-il expliqué durant son interview sur France 2. Enfin, davantage de contractuels ont été employés. Ceux-ci représenteraient 0,3% du total des enseignants, rapporte 20 Minutes.

La rentrée scolaire se déroulera le jeudi 1er septembre 2022 pour tous les élèves de la primaire (école maternelle et élémentaire) au lycée, en passant par le collège. Les enseignants reprennent quant à eux leur travail en classe le mercredi 31 août, pour une session de préparation. Ces dates sont harmonisées dans l'ensemble des académies de la métropole, sauf pour la Corse. Sur l'île de Beauté, les enseignants feront leur rentrée le jeudi 1er septembre 2022, et les élèves leur emboîteront le pas le vendredi 2 septembre 2022 dans les écoles, collèges et lycées. La rentrée universitaire a, quant à elle, généralement lieu dans le courant du mois de septembre.

► Consultez les dates de rentrée pour les départements d'Outre-mer et les collectivités d'Outre-mer, en cliquant ici

Quelles mesures sont prévues à la rentrée scolaire de septembre ?

À la rentrée, les académies auront pour défi une amélioration du taux d'encadrement en primaire , avec une nouvelle réduction du nombre d'élèves par classe. Comme détaillé par le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye, "le nombre moyen d'élèves par classe, qui est passé de 23 à la rentrée 2017 à 21,8 à la rentrée 2021 diminuera encore à la rentrée prochaine".

À la rentrée, les académies auront pour défi une amélioration du taux d'encadrement en primaire , avec une nouvelle réduction du nombre d'élèves par classe. Comme détaillé par le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye, "le nombre moyen d'élèves par classe, qui est passé de 23 à la rentrée 2017 à 21,8 à la rentrée 2021 diminuera encore à la rentrée prochaine".

Une grande concertation sur l'école doit également être lancée le 8 septembre, à la suite de la promesse faite par Emmanuel Macron lors de sa campagne électorale, et s'étalera jusqu'à fin 2022, selon les annonces du ministre de l'Éducation le 14 juin 2022. Toujours selon Pap Ndiaye, "Il s'agira vraiment d'un débat, d'échanges décentralisés, dans l'ensemble des établissements scolaires, de manière que les professeurs, les parents d'élèves, les personnels administratifs et de direction et d'autres acteurs de la vie locale puissent réfléchir sur leur école" et alimenter les contours d'une réforme qui se fera "dans la durée".

Un " engagement collectif pour une école pleinement inclusive " a également été évoqué par le ministre de l'Éducation à la mi-juin, via "la création de 4 000 équivalents temps plein supplémentaires d'accompagnants d'enfants en situation de handicap."

" a également été évoqué par le ministre de l'Éducation à la mi-juin, via "la création de 4 000 équivalents temps plein supplémentaires d'accompagnants d'enfants en situation de handicap." Une nouvelle revalorisation des salaires enseignants ? Jeudi 25 août 2022, Emmanuel Macron a annoncé qu'il souhaitait que les enseignants ne puissent pas entamer leur carrière "à moins de 2000 euros nets par mois", assurant que la revalorisation des salaires enseignants serait "poursuivie". Le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, avait déjà indiqué "la poursuite de la revalorisation des professeurs, engagée sur la seconde partie du précédent quinquennat, et la revalorisation à venir dans le cadre du pacte avec les enseignants, feront l'objet d'une concertation". But affiché : "renforcer l'attractivité des métiers de l'enseignement et mieux reconnaître l'engagement de chacune et chacun des professeurs, mais aussi repenser les dynamiques et les évolutions de carrière", avait-il détaillé. De son côté, Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU (Syndicat national des enseignements de second degré), rappelle qu'aujourd'hui, "quand un enseignant commence, il gagne 1,14 fois le Smic. Dans les années 1980, il gagnait 2,2 fois le Smic."

Le protocole sanitaire en vigueur lors de la rentrée scolaire 2022 sera pour sa part au "socle", soit le niveau le plus bas prévu par le ministère de l'Éducation. C'est ce qu'ont confirmé plusieurs médias comme France info ou Le Parisien le 23 août, notamment sur la base d'une réunion entre le ministère de l'Éducation nationale et les syndicats.

Quatre niveaux de mesures sont prévus cette année dans le nouveau protocole sanitaire mis en ligne sur le site du ministère de l'Éducation nationale, qui entend maintenir "une stratégie reposant sur un enseignement en présence, pour la réussite et le bien-être des élèves, tout en limitant la circulation du virus au sein des écoles et des établissements scolaires". Le principe du précédent protocole sanitaire scolaire anti-covid, établi en septembre 2021, est repris, avec une variante : au lieu des niveaux vert, jaune, orange et rouge, le ministère passe au niveau "socle" donc, puis niveau 1 (vert), niveau 2 (orange) et niveau 3 (rouge). Le tout en fonction de la situation sanitaire globale constatée fin août en France (nature des variants, situation hospitalière...) :

Niveau socle Accueil en présentiel de tous les élèves Activités physiques et sportives autorisées en intérieur et en extérieur sans restriction Pas de limitation du brassage entre groupes d'élèves

Niveau 1 Vert : vigilance modérée Cours à 100% en présentiel dans les écoles, collèges, lycées Pas de restriction sur les activités physiques et sportives Rappel des gestes barrières Désinfection des surfaces une fois par jour et des tables du réfectoire après chaque service Regroupements importants limités

Niveau 2 Orange : vigilance renforcée Cours à 100% en présentiel dans les écoles, collèges, lycées Renforcement des gestes barrières Adaptation de la pratique sportive en intérieur pour assurer une distanciation adaptée Prise des repas par classe dans le premier degré, afin de limiter les brassages Désinfection des surfaces plusieurs fois par jour et des tables du réfectoire après chaque service

Niveau 3 Rouge : vigilance maximale Hybridation des cours au lycée (alternance de cours en présentiel et en distanciel selon le contexte sanitaire local) Restriction des activités d'EPS pour respecter les distances Limitation du brassage Désinfection des surfaces plusieurs fois par jour et des tables du réfectoire après chaque service



Le ministère de l'Éducation s'est engagé à respecter un délai de dix jours pour passer d'un niveau à l'autre, en lien avec les autorités sanitaires. Porté à plein temps par les élèves jusqu'au 28 février dernier, le masque devrait être imposé ou non au même rythme que celui requis pour la population générale. Il sera a priori demandé aux élèves positifs de s'isoler, mais les élèves cas contact ne devraient plus avoir à se tester ni à s'isoler. Les campagnes de tests salivaires ne sont pas prévues non plus.

Rentrée en septembre, vacances en octobre

Après la rentrée des classes, les élèves sont nombreux à penser aux prochaines vacances. Celles-ci auront lieu fin octobre avec les vacances de la Toussaint, puis mi-décembre avec la période des fêtes de fin d'année. En 2023, les vacances s'étalent sur plusieurs semaines, puisqu'elles sont régulées et organisées par zone.

La rentrée scolaire a un coût et de nombreux foyers bénéficient chaque année de l'allocation de rentrée scolaire ou de primes de rentrée. La réception des aides se fait en fonction des revenus des familles. Pour l'année 2022, ce sont par exemple ceux de 2020 qui sont pris en compte. L'allocation de rentrée scolaire (ARS) a été versée mardi 16 août 2022, sous conditions de ressources, aux familles ayant des enfants âgés de 6 à 18 ans scolarisés dans un établissement public, privé ou dans un organisme à distance comme le Cned. Les conditions de revenus vont de 25 370 euros avec un enfant à charge à 37 080 euros avec trois enfants puis 5 852 euros par enfant supplémentaire.

Le montant de l'allocation de rentrée scolaire 2022 a par ailleurs été revalorisé. Un second versement doit donc intervenir en septembre. Voici les sommes versées pour la rentrée 2022, en comptant les revalorisations de 4% prévues par le gouvernement : 392,05 euros par enfant âgé de 6 à 10 ans, 413,69 euros par enfant âgé de 11 à 14 ans et 428,02 euros par enfant âgé de 15 à 18 ans.