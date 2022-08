"Rentrée scolaire 2022 : quelles dates ? Toutes les infos pour être prêt en septembre !"

RENTREE SCOLAIRE. La fin des vacances approche et la rentrée scolaire se profile, à partir du 1er septembre. De la maternelle au lycée, voici toutes les informations pratiques pour passer une rentrée 2022 sereine !

[Mis à jour le 16 août 2022 à 14h03] Alors que les enfants profitent encore des vacances scolaires, la rentrée des classes approchent à grands pas. Officiellement elle intervient au tout début du mois prochain, puisqu'elle est fixée au 1er septembre. pour autant, elle dépend, plus officieusement, des établissements. On observe notamment cette différence au collège et au lycée, en fonction des sections et des parcours. Afin de rester serein jusqu'à la fin des vacances, voici des informations pour préparer la reprise des cours dans les meilleures conditions. Retrouvez ici les réponses à vos questions à propos de la hausse de l'allocation de rentrée scolaire, du protocole sanitaire mis en place dans les établissements ou du calendrier annuel, qui comprend les vacances. Voici, les informations pratiques à avoir en tête pour cette rentrée des classes 2022.

La rentrée scolaire se déroulera le jeudi 1er septembre 2022 pour tous les élèves du primaire au lycée. Les enseignants reprennent quant à eux leur travail en classe le mercredi 31 août, pour une session de préparation. Ces dates sont harmonisées dans l'ensemble des académies de la métropole, sauf pour la Corse. Sur l'île de Beauté, les enseignants feront leur rentrée le jeudi 2 septembre 2021, et les élèves leur emboîteront le pas le vendredi 3 septembre 2021 dans les écoles, collèges et lycées. La rentrée universitaire a quant à elle généralement lieu dans le courant du mois de septembre.

► Consultez les dates de rentrée pour les départements d'Outre-mer et les collectivités d'Outre-mer, en cliquant ici

Trois niveaux de mesures sont prévus dans le nouveau protocole sanitaire. Le ministère de l'Éducation nationale "maintient une stratégie reposant sur un enseignement en présence, pour la réussite et le bien-être des élèves, tout en limitant la circulation du virus au sein des écoles et des établissements scolaires", a-t-il indiqué dans un communiqué publié le 19 juillet. "Une cohérence avec les règles applicables en dehors du milieu scolaire est également recherchée pour cette année scolaire", est-il ajouté. Le précédent protocole sanitaire scolaire anti-covid, mis en place en septembre 2021, comportait quatre niveaux de mesures (vert, jaune, orange et rouge).

Les niveaux de mesures se déclinent donc comme suit, en fonction de la situation sanitaire globale constatée fin août en France (nature des variants, situation hospitalière...) :

Niveau socle Accueil en présentiel de tous les élèves Activités physiques et sportives autorisées en intérieur et en extérieur sans restriction Pas de limitation du brassage entre groupes d'élèves

Niveau 1 Vert : vigilance modérée Cours à 100% en présentiel dans les écoles, collèges, lycées Pas de restriction sur les activités physiques et sportives Rappel des gestes barrières Désinfection des surfaces une fois par jour et des tables du réfectoire après chaque service Regroupements importants limités

Niveau 2 Orange : vigilance renforcée Cours à 100% en présentiel dans les écoles, collèges, lycées Renforcement des gestes barrières Adaptation de la pratique sportive en intérieur pour assurer une distanciation adaptée Prise des repas par classe dans le premier degré, afin de limiter les brassages Désinfection des surfaces plusieurs fois par jour et des tables du réfectoire après chaque service

Niveau 3 Rouge : vigilance maximale Hybridation des cours au lycée (alternance de cours en présentiel et en distanciel selon le contexte sanitaire local) Restriction des activités d'EPS pour respecter les distances Limitation du brassage Désinfection des surfaces plusieurs fois par jour et des tables du réfectoire après chaque service



Le ministère de l'Éducation s'est engagé à respecter un délai de dix jours pour passer d'un niveau à l'autre, en lien avec les autorités sanitaires. Porté à plein temps par les élèves jusqu'au 28 février dernier, le masque devrait être imposé ou non au rythme de ce qui se passe pour la population générale. Il sera a priori demandé aux élèves positifs de s'isoler, mais les élèves cas contact ne devraient plus avoir à se tester ni à s'isoler. Les campagnes de tests salivaires ne sont pas prévues non plus.

Rentrée en septembre, vacances en octobre

Après la rentrée des classes, les élèves sont nombreux à penser aux prochaines vacances. Celles-ci auront lieu fin octobre avec les vacances de la Toussaint, puis mi-décembre avec la période des fêtes de fin d'année. En 2023, les vacances s'étalent sur plusieurs semaines, puisqu'elles sont régulées et organisées par zone.

La rentrée scolaire a un coût et de nombreux foyers bénéficient chaque année de l'allocation de rentrée scolaire ou de primes de rentrée. La réception des aides se fait en fonction des revenus des familles. Pour l'année 2022, ce sont par exemple ceux de 2020 qui sont pris en compte. L'allocation de rentrée scolaire (ARS) sera versée mardi 16 août 2022, sous conditions de ressources, aux familles ayant des enfants âgés de 6 à 18 ans scolarisés dans un établissement public, privé ou dans un organisme à distance comme le Cned. Le montant de l'allocation de rentrée scolaire 2022 a été revalorisé. Voici les sommes versées pour la rentrée 2022, en comptant les revalorisations de 4% prévues par le gouvernement :

392,05 euros par enfant âgé de 6 à 10 ans

413,69 euros par enfant âgé de 11 à 14 ans

428,02 euros par enfant âgé de 15 à 18 ans

Des plafonds de ressources sont imposés. Ce sont les revenus remontant à deux ans qui sont pris en compte, et non ceux de l'année en cours (les revenus de l'année 2020 sont étudiés pour l'année 2022) en fonction de la situation familiale au 31 juillet. Voici les plafonds de ressources de la prime de rentrée pour l'année 2022 :