"Hégire 2022 : la date du nouvel an musulman approche... Explications"

HEGIRE 2022 - MUHARRAM 1444. Le début du mois de Muharram coïncide avec la nouvelle année hégirienne, dans le calendrier de l'islam. Voici ce qu'on sait sur la date de l'Hégire 2022.

[Mis à jour le 25 juillet 2022 à 18h06] Il suit le mois du grand pèlerinage (hajj) et est considéré comme sacré. Le mois de Muharram a une grande importance dans le calendrier musulman : il correspond en effet au tout premier mois de la nouvelle année hégirienne. D'après le Conseil théologique musulman de France (CTMF), en 2022 (dans notre calendrier grégorien), le nouvel an islamique démarre en théorie samedi 30 juillet. Les calculs astronomiques, méthode qui cohabite avec la traditionnelle "Nuit du doute" d'observation lunaire", désignent en effet selon l'instance cette date comme premier jour de l'Hégire, alias Raas Assana.

Dans une déclaration faite aux musulmans le 22 juillet, le CTMF explique, en se basant sur des données scientifiques, que " la conjonction (nouvelle lune) aura lieu le jeudi 28 juillet 2022 à 17h55 GMT (18h55 : heure de Paris)" et que " la vision du nouveau croissant de lune sera possible, inchaAllah, le lendemain, vendredi 29 juillet, à partir de 7h32 GMT (8h32 heure de Paris)". Le premier jour du mois de Muharram 1444 serait donc fixé en conséquence au lendemain samedi 30 juillet ; le jour d'Achoura, traditionnellement jeûné par les musulmans, correspondrait quant à lui au lundi 8 août. A contrario du CTMF, des fédérations musulmanes attendent, elles, d'être à quelques jours de la nouvelle année pour réaliser l'annonce des dates, en fonction des décisions prises par les pays et instances partisanes de l'observation oculaire, rappelle le site spécialisé Saphir News.

La date du nouvel an musulman commémore un événement précis du Coran : l'épisode de l'immigration (Hégire) du prophète Muhammad et de ses compagnons de La Mecque vers Médine. Pour les croyants de l'islam, cet événement a eu lieu en l'an 622 de l'ère chrétienne.

Deux points de vue distincts existent quant à la date de "Raas Assana". La raison ? Pour savoir quand un mois de ce calendrier lunaire se termine et qu'on entre dans un autre, il faut voir apparaître le croissant de la nouvelle Lune dans le ciel. Or, il y a deux méthodes pour s'en assurer :

la première méthode consiste à scruter le ciel. Si on voit la Lune à l'oeil nu, c'est que le nouveau mois - et en l'occurrence, pour Raas Assana, la nouvelle année - débute dès le lendemain. C'est la Grande mosquée de Paris qui se prononce sur l'aspect décelable ou non de l'astre nocturne. Pour cette instance, dont les décisions sont généralement suivies par la communauté musulmane de France, la date du 1er Muharram [nom du premier mois du calendrier musulman] 1444 [prochaine année dans le calendrier musulman] devrait correspondre au samedi 30 juillet 2022. Ce n'est que quelques jours ou à la veille de ce jour-là que devrait être confirmée cette information, via la traditionnelle observation lunaire organisée en soirée.

la deuxième méthode, appelée "astronomique", fait pour sa part appel aux calculs scientifiques. Ces derniers permettent en effet l'identification d'une date précise d'entrée dans la nouvelle année. Selon les partisans de cette méthode, dont le CTMF (Conseil théologique musulman de France), "la conjonction (nouvelle Lune)" est prévisible et l'on peut déjà dire que la nouvelle année commencera le samedi 30 juillet en 2022.

Que recouvre le nouvel an musulman de l'Hégire, qui a eu lieu dimanche 1er septembre l'an dernier ? Déjà, il s'agit du premier jour de l'année lunaire et du mois de Muharam, un mois sacré qui correspond au premier mois du calendrier islamique. C'est en 622 qu'a débuté la première année islamique, avec ce que les croyants musulmans considèrent comme l'émigration du prophète Mahomet (ou Muhammad) de la Mecque en direction de Médine, alors appelée Hijra. Pour les musulmans, le nouvel an musulman représente donc rien moins que la fondation de leur religion, l'Islam.

La date du nouvel an musulman change chaque année dans notre calendrier grégorien, puisque le calendrier lunaire utilisé par les musulmans, le calendrier "hégirien", compte environ 10 jours de moins. En 2022, l'hégire n'est pas célébrée dans la même période que le nouvel an juif (5781), Rosh Hashana, qui doit avoir lieu les journées des 26 et 27 septembre 2022. Si le nouvel an musulman ne représente pas traditionnellement un jour de fête, à la différence de l'Aïd el-Fitr par exemple, marquant la fin du ramadan, ou de l'Aïd el-Kébir, alias fête du sacrifice, il précède de 10 jours l'Achoura, prévisionnellement fixée cette année au lundi 8 août 2022. Enfin, la date de l'Hégire correspond à un jour férié au sein de plusieurs pays musulmans.

L'Hégire ou nouvel an musulman, ou encore "nouvel an de l'Hégire", est également désignée par le terme "Raas Assana" dans la religion musulmane, mais on peut aussi l'appeler Al-Hijra. Il s'agit pour rappel d'une fête musulmane qui nécessite l'observation du croissant de lune lors de la nuit de l'observation / du doute pour être validée, comme pour le ramadan.

L'Hégire 2022, ou fête du nouvel an musulman, fait entrer le calendrier hégirien dans sa 1444e année. Un décompte qui démarre en l'an 622 de l'ère chrétienne, année supposée de l'exil du prophète Mahomet de la Mecque jusqu'à Médine, et donc l'année de la fondation de l'Islam.