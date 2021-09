"Yom Kippour 2021 : date de début du jeûne, traditions... Tout savoir"

Fête majeure du calendrier hébraïque, la célébration juive de Yom Kippour, dite "du grand pardon", a lieu mi-septembre cette année. Quels sont les secrets de sa date et de son origine, et sa signification ? Les réponses.

Surnommée "Jour du grand pardon", la fête juive de Yom Kippour 2021 débute mercredi 15 septembre 2021 dans la soirée, pour s'achever jeudi 16 septembre au soir (plus de détails ici). Cet événement majeur du calendrier hébraïque a lieu tous les ans, à partir du 10e jour du mois Tichri, dès que le soleil se couche. La célébration ne donne pas lieu à un jour férié, mais chômé. Yom Kippour se déroule dix jours après Roch Hachana, communément appelée "Shana tova", le nouvel an juif. C'est à la tombée de la nuit, le lendemain, que se termine cette fête. Concernant la date et les horaires, ils changent tous les ans, selon la zone géographique. Il suffit de se renseigner auprès de la synagogue rattachée à son domicile pour les connaître.

Une journée d'expiation rythmée par les interdits

La célébration du "grand pardon" commémore, selon le culte, un jour bien précis : celui où Dieu a pardonné au peuple juif pour la faute du Veau d'Or, relatée dans le livre de l'Exode (découvrez-en le récit ici). Cinq interdits rythment, durant 25 heures, le "Jour d'expiation" qu'est Yom Kippour pour les pratiquants du judaïsme, qui "affligent" ainsi leur âme, en famille et/ou à la synagogue, entre aumône et prière pour le pardon de leurs fautes :

Ne pas manger ni boire

Ne pas se laver

Ne pas s'appliquer de lotions sur la peau

Ne pas porter de chaussures en cuir

Ne pas avoir de relations sexuelles

En 2021, Yom Kippour est fixée au 15 septembre. La célébration débute le mercredi 15 septembre au soir, à 19h47 (heure de Paris). Yom Kippour et ses privations doivent ensuite s'achever le jeudi 16 septembre à 20h48 précises. La célébration religieuse a donc lieu en partie hors du weekend cette année, alors que le samedi et le dimanche sont un moment "plus pratique" pour les croyants du judaïsme qui travaillent. Yom Kippour a lieu plus de deux mois avant Hanouka, "fête des lumières" juive hivernale durant huit jours. Et environ deux mois après l'Aïd el-Kebir, temps fort du calendrier musulman cette fois.

Les dates et horaires du jeûne changent en fait chaque année. Si Yom Kippour n'est pas célébré à la même date d'une année sur l'autre, c'est parce que celle-ci dépend du calendrier hébraïque, qui se réfère à la Genèse de la Bible. Il est composé de 12 mois ou de 13 mois lunaires selon les années, et de semaines de sept jours commençant le dimanche et se terminant le jour du chabbat, c'est à dire le samedi. Les mois lunaires sont plus courts que les mois du calendrier grégorien (alternativement 29 ou 30 jours) : c'est pour cette raison que le 10 du mois de Tichri est une date fluctuante si l'on se réfère au calendrier d'usage. En 2014, Yom Kippour et l'Aïd el-Kebir, deux plus importantes fêtes du judaïsme et de l'islam, s'étaient déroulées en même temps, pour la première fois en 33 ans.

La fête de Yom Kippour se célèbre en fait juste avant ou peu après Roch Hachana (alias Shana Tova), la fête marquant une nouvelle année civile dans le calendrier hébraïque : le jour du grand Pardon a lieu 10 jours après (voir pourquoi ici) et commence la veille au soir. Il s'agit d'une journée chômée mais non fériée, vue par les croyants comme célébration la plus sainte de l'année.

Il y a plusieurs manières de souhaiter Yom Kippour. On peut dire "Gmar H'atima tova" (en prononçant le "H" façon "j" espagnol), ou encore, et c'est bien plus facile à retenir, "Bon Kippour". Si vous voulez assurer un proche de confession juive de vos meilleurs voeux après Yom Kippour, soit après la sonnerie du Choffar, instrument à vent ancestral qu'on fait retentir pour rompre le jeûne, alors vous pouvez également dire "Hag Samea'h". Cette formule qu'échangent également les fidèles juifs entre eux désigne une fête appelée Souccot, et célébrée quelques jours plus tard. Terme hébraïque, "Souccot" se réfère à une fête de pèlerinage, dont la prescription figure dans la Torah, le livre sacré pour les juifs. C'est lors de Souccot qu'est célébré ce que les croyants considèrent comme un soutien divin durant "l'Exode des enfants d'Israël". Souccot se déroule pendant sept jours, rythmés par des rites commémoratifs.

Coucher de soleil sur le mur des Lamentations à Jérusalem. © Maria Dubova_123RF

Il est également interdit de travailler, les juifs devant se rendre longuement à la synagogue pour y prier et demander pardon à Dieu pour leurs fautes et celles de la communauté. Les croyants demandent pardon individuellement à toute personne qu'ils auraient pu blesser et s'excusent des offenses commises envers elle. Yom Kippour requiert cinq prières obligatoires tout au long de la journée. La célébration de Yom Kippour varie selon les communautés. Les séfarades se vêtissent par exemple de blanc afin d'affirmer leur volonté de se libérer de leurs pêchés.

La fin du jeûne est signifiée dans les synagogues par la sonnerie du shofar, un instrument de musique à vent fabriqué à partir d'une corne de bélier. Les croyants se réunissent alors en famille ou au sein de leur communauté pour "casser le jeûne". Les mets préparés pour célébrer la fin de la fête diffèrent selon les traditions : les séfarades ont pour habitude de manger des gâteaux secs accompagnés d'une citronnade alors que les ashkénazes préfèrent en général une boisson chaude et du fromage ou du poisson fumé. Après un repas léger, on sert un plat au poulet ou un bouillon.

"Le jour du grand pardon" est une fête religieuse. Il commémore le jour où Dieu a pardonné au peuple juif pour la faute du Veau d'Or, relatée dans le livre biblique de l'Exode. Selon ces écrits, lorsque Moïse est monté sur le mont Sinaï pour recevoir les Tables de la Loi, les Hébreux ont créé une idole en forme de veau à partir des bijoux fondus des femmes et des enfants. Le prophète, découvrant l'adoration de l'idole, que le troisième Commandement interdit, aurait brisé alors les Tables de la Loi de colère. Moïse passa alors deux fois 40 jours au sommet de la montagne pour obtenir le pardon de son peuple auprès de Dieu. Le dixième jour du mois de Tichri, il fut accordé.

Yom Kippour constitue pour les juifs le dixième jour des dix jours de pénitence. Cette période allant de Roch Hachana à Yom Kippour, "Techouva", est consacrée à l'instropection et à la repentance. Durant ces dix jours, il est recommandé de faire son possible pour rectifier les torts commis envers les autres.