Fête des grands-mères 2023 : quelle date et quelles idées cadeaux ?

BONNE FETE GRAND-MERE. La fête des grands-mères approche... Linternaute.com fait le point sur sa date, ainsi que sur des idées de cadeaux utiles et les secrets de son origine.

[Mis à jour le 15 février 2023 à 10h58] N'oubliez pas la fête des grands-mères 2023 ! Pour cela, une simple date est à noter dans votre agenda, celle du dimanche 5 mars 2023. La célébration des grands-mamans a en effet lieu tous les premiers dimanche de mars, un moyen mnémotechnique utile à retenir pour les prochaines éditions. La France compte plusieurs millions de grands-mères en France, qui sont fêtées lors d'un jour particulier depuis 1987, année de la création de la fameuse "fête des grands-mères".

D'après une récente grande enquête de l'Insee, menée auprès de 15 millions de grands-parents français, les habitantes de l'Hexagone deviennent "mamie" pour la première fois, en moyenne, à 54 ans. Si les origines de la fête des grands-mères restent commerciales à 100% (lire ci-dessous), ce jour reste une belle occasion d'être (encore) plus proche de sa mamie. Dans cette page spéciale, éclairez-vous aussi sur l'origine de la fête des grands-mères en France ou son pendant masculin, la fête des grands-pères !

►En 2023, la fête des grands-mères a lieu dimanche 5 mars

La date de la fête des grands-mères est en réalité simple à retenir : elle est toujours fixée au premier dimanche du mois de mars. Elle change donc chaque année, certes, mais avec un petit effort elle peut tout de même assez vite être mémorisée. Elle demeure néanmoins une célébration officieuse, quoi qu'aujourd'hui largement répandue dans la société française. La fête des mères est quant à elle reconnue par la loi et sa date est fixée par le code de l'action sociale et des familles, qui dispose notamment que "chaque année, la République française rend officiellement hommage aux mères au cours d'une journée consacrée à la célébration de la 'Fêtes des mères' ". La fête des grands-père, de son côté, est célébrée chaque premier dimanche d'octobre.

Si vous souhaitez offrirun joli cadeau à votre grand-mère ou celle de votre enfant, mais que vous manquez cruellement d'idées, voici un éventail de possibilités dans lequel vous devriez trouver votre bonheur. Sur notre page consacrée à cette date, on vous propose par exemple d'écrire un poème, d'envoyer une jolie carte ou de vous mettre au bricolage. Confectionnés avec amour, ces petits présents auront tout pour plaire à l'héroïne du jour. Un bouquet de fleurs, une boîte de chocolats ou un gâteau fait-maison sont aussi d'excellentes idées. Et si vous habitez loin, un coup de téléphone ou un simple SMS sont toujours appréciés.

Même si la date n'est pas la plus retenue dans le calendrier, la fête des grands-mères reste le jour-J pour écrire un mot doux à votre aïeule, ou lui trouver un petit cadeau. S'il est trop tard pour vous lancer dans du shopping ce dimanche, envoyer un petit message par SMS ou même par mail à votre grand-mère est encore faisable. De nombreux sites mettent en ligne des modèles de texte pour vous inspirer afin d'enchanter votre ou vos grands-mères avec un poème, qui sera par exemple très apprécié sous forme de carte. C'est le cas de Tête à modeler pour les enfants, de Merci-facteur, de Cybermag.cybercartes, d'un article du Magfemmes, d'Ideetexte, de Textes-voeux... Et si vous voulez citer un "vrai" poème, "La vie n'a pas d'âge" de Jacques Prévert, tombe à pic ! (voir sur Poesie-poemes.com).

Photos, dessins, fleurs ou petits coeurs... Sur Linternaute.com, nous proposons aussi de nombreuses cartes à programmer pour la fête des mères. Cliquez sur le lien ci-dessous pour découvrir tous nos modèles de cartes, sélectionnez votre modèle favori, écrivez un petit mot et en une minute ou deux c'est envoyé !

Envoyez une carte à votre grand-mère

Vous ou votre enfant aimez mettre la main à la pâte ? Vous pouvez aussi opter pour un dimanche bricolage pour faire plaisir à mamie. Voici des idées de bricolage créatif pour la fête des grands-mères. Ce type de cadeau fait maison peut faire particulièrement plaisir :

Un bouquet de fleurs en papier (dès 3 ans, voir ici)

Un cadre photo étoilé (à partir de 5 ans, voir ici)

Des pompons en forme de coeur (à partir de 6 ans, voir ici)

Un joli marque-page (à partir de 3 ans, voir ici)

Un bougeoir en pâte à sel colorée (à partir de 3 ans, voir ici)

La fête des grands-mères n'a aucune origine religieuse ou historique. Enfin, elle est "presque" sans origine historique : même s'il ne l'a pas instaurée à l'époque, l'empereur Napoléon en aurait eu l'idée selon des historiens. Mais le destin de cette fête sera tout autre. Elle a finalement été créé en 1987 à l'initiative de café Grand' Mère, dans le but de promouvoir la célèbre marque qui fêtait alors ses 20 ans. Dans le domaine des fêtes qui leur sont consacrées, Papa et maman sont plus vieux que papy et mamie : la fête des mères a été officialisée en 1928, celle des pères en 1952. Bien que la célébration de la Fête des grands-mères continue à être critiquée au XXIe siècle pour ses origines commerciales, elle a conquis une partie des Français, qui y voient l'opportunité de rendre hommage à leurs aînées.

La fête des grands-pères a quant à elle lieu le premier dimanche d'octobre. Si les grands-mères ont leur jour attitré depuis 1987 et que la fête des pères est célébrée depuis le début du XXe siècle, il n'en est pas de même pour les grands-pères. La fête des grands-pères n'existe en France que depuis 2008. C'est un habitant de Haute-Savoie, Franck Izquierdo, qui en revendique la paternité. Il se serait lancé dans ce projet grâce à un petit héritage laissé par son grand-père, afin de renforcer le lien entre générations, en excluant toute visée commerciale. Afin d'équilibrer le calendrier, il a choisi comme date le 1er dimanche d'octobre. Dans d'autres pays comme aux Etats-Unis, au Canada ou en Italie, les deux grands-parents sont fêtés ensemble lors d'une même journée.