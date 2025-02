Calendrier du ramadan 2025 : les horaires de rupture de jeûne et de prières, moments clés des musulmans

Les horaires de prières et de rupture de jeûne rythment les journées des musulmans croyants durant le mois du ramadan. Cette année, le calendrier du ramadan 2025 est assez clément.

Le ramadan doit débuter ce samedi 1er mars en France, selon les calculs astronomiques qui ont établi que la nouvelle lune sera observable ce vendredi 28 février dans le ciel. La Grande mosquée de Paris doit confirmer cette date à l'issue de la nuit du doute, ce même jour.

Pendant ce mois important pour les musulmans, les interdits sont nombreux, à commencer par celui de ne pas manger et de ne pas boire durant la journée. Concernant les prières, ce sont les cycles du soleil qui dictent les horaires à respecter pendant le Ramadan. Les musulmans qui suivent les traditions doivent donc se réveiller tôt pour le Fajr, s'arrêter pour le Dhuhr à midi, de nouveau pour l'Asr dans l'après-midi, avant de célébrer le Iftar après le coucher du soleil et la prière de Maghrib. La journée se termine souvent par la prière d'Isha et les Tarawih. Cette année 2025, le calendrier du ramadan est assez clément : puisqu'il intervient en hiver, la durée quotidienne du jeûne est plus courte !

Pendant le Ramadan, la prière du Fajr correspond au début du jeûne, et le Maghrib à la fin de celui-ci, que l'on appelle Iftar. Il est important de se rappeler que les horaires des prières varient à la fois d'un jour à l'autre mais aussi d'une ville à l'autre. Il peut parfois y avoir une heure de décalage entre l'est de la France et l'ouest du pays, où le soleil se couche plus tard.

Le ramadan est souvent associé au jeûne auquel s'astreignent les musulmans pratiquants, mais les prières sont toutes aussi importantes que la privation de nourriture. Les cinq prières font partie des cinq piliers de l'Islam, au même titre que le jeûne du mois du ramadan ou le pèlerinage à la Mecque. D'ailleurs, les prières correspondent, à quelques minutes près, aux heures de début et de fin du jeûne : l'Imsak et l'Iftar.

Les musulmans qui pratiquent le jeûne du ramadan peuvent manger au petit matin mais doivent cesser de boire et de s'alimenter à l'heure de l'Imsak qui marque le début du jeûne quotidien. L'Imsak se décale de quelques minutes chaque jour selon le levé du soleil, mais survient toujours 10 minutes avant l'heure de "Fajr", la première prière du jour.

La prière de "Maghreb" est aussi particulièrement scrutée. Elle correspond au moment où le soleil se couche et sonne donc l'heure de l'Iftar, ce moment où les croyants peuvent recommencer à manger chaque soir pendant le mois du ramadan. Le repas doit rester léger, a contrario du repas pris le matin avant d'entamer à nouveau le jeûne. C'est un dîner qui marque la fin d'une journée d'ascèse physique et mentale.

Quel est le calendrier du ramadan 2025 avec les horaires des prières ?

Toutes les prières de la journée de ramadan suivent le mouvement du soleil, puisque le temps du jeûne est déterminé par la levée du jour et la tombée de la nuit. Les musulmans, suivant les injonctions du ramadan, doivent ainsi avoir sous la main un calendrier précis des heures de prière, puisque les horaires changent chaque jour, du fait de l'allongement de la durée du jour jusqu'au solstice d'été.

Voici les horaires de prière qui prévalent pour le mois de ramadan, pour la ville de Paris. A noter que les horaires de prière et celles du jeûne différent selon la localisation géographique des croyants : entre Marseille, Paris et Bordeaux puisque l'aube et le coucher du soleil n'interviennent pas à la même heure.

JOUR FAJR DOHR ASSER MAGHREB ICHAA Samedi 01 Mars 2025 06:06 13:03 15:59 18:37 20:01 Dimanche 02 Mars 2025 06:04 13:03 16:00 18:39 20:02 Lundi 03 Mars 2025 06:02 13:03 16:02 18:41 20:04 Mardi 04 Mars 2025 06:00 13:02 16:03 18:42 20:06 Mercredi 05 Mars 2025 05:58 13:02 16:04 18:44 20:07 Jeudi 06 Mars 2025 05:56 13:02 16:05 18:45 20:09 Vendredi 07 Mars 2025 05:54 13:02 16:06 18:47 20:10 Samedi 08 Mars 2025 05:52 13:01 16:07 18:48 20:12 Dimanche 09 Mars 2025 05:50 13:01 16:08 18:50 20:13 Lundi 10 Mars 2025 05:48 13:01 16:09 18:51 20:15 Mardi 11 Mars 2025 05:46 13:01 16:10 18:53 20:17 Mercredi 12 Mars 2025 05:43 13:00 16:11 18:55 20:18 Jeudi 13 Mars 2025 05:41 13:00 16:12 18:56 20:20 Vendredi 14 Mars 2025 05:39 13:00 16:13 18:58 20:21 Samedi 15 Mars 2025 05:37 13:00 16:14 18:59 20:23 Dimanche 16 Mars 2025 05:35 12:59 16:15 19:01 20:25 Lundi 17 Mars 2025 05:33 12:59 16:16 19:02 20:26 Mardi 18 Mars 2025 05:30 12:59 16:17 19:04 20:28 Mercredi 19 Mars 2025 05:28 12:58 16:18 19:05 20:30 Jeudi 20 Mars 2025 05:26 12:58 16:18 19:07 20:31 Vendredi 21 Mars 2025 05:24 12:58 16:19 19:08 20:33 Samedi 22 Mars 2025 05:21 12:57 16:20 19:10 20:35 Dimanche 23 Mars 2025 05:19 12:57 16:21 19:11 20:36 Lundi 24 Mars 2025 05:17 12:57 16:22 19:13 20:38 Mardi 25 Mars 2025 05:14 12:57 16:23 19:14 20:40 Mercredi 26 Mars 2025 05:12 12:56 16:24 19:16 20:42 Jeudi 27 Mars 2025 05:10 12:56 16:24 19:17 20:43 Vendredi 28 Mars 2025 05:07 12:56 16:25 19:19 20:45 Samedi 29 Mars 2025 05:05 12:55 16:26 19:20 20:47 Dimanche 30 Mars 2025 06:03 13:55 17:27 20:22 21:49

Quelles sont les prières qui rythment les journées de ramadan ?

Les prières ont toutes leur importance pendant le mois de jeûne musulman. Les croyants s'adonnent en effet à des parenthèses d'introspection, de réflexion et de méditation sur leur situation ainsi que les relations avec autrui.

Le fait de prier plusieurs fois dans la journée fait partie des injonctions morales du ramadan. Et ces prières rythment véritablement la journée :

Fajr (ou Fejr) : la prière de l'aube. C'est la première prière obligatoire de la journée. Elle marque le début de l'interdiction de boire et de s'alimenter, qui durera toute la journée. Elle a lieu après l'Imsak, période pendant laquelle le croyant peut encore se restaurer et le suhûr, "repas de l'aube".

Dohr (ou Dhuhr) : la prière du début d'après-midi.

Asser : la prière de la fin d'après-midi.

Maghreb : la prière à pratiquer au moment du coucher du soleil.

Ichaa : la prière qui doit être accomplie avant minuit

Le Chourouk (ou Chourouq) a lieu environ 1h30 après la prière du Fajr. Il s'agit d'un moment important qui ne correspond pas à une prière mais à l'heure à laquelle la prière du Fajr a dû être effectuée. Il s'agit d'une injonction importante pour que le ramadan soit suivi et respecté comme il se doit.