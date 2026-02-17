Calendrier du ramadan 2026 : un mois sacré ponctué de moments clés, tous les horaires des repas et prières

Pour le ramadan 2026, les musulmans pratiquants ont un calendrier précis à suivre. Horaires de ruptures du jeûne, temps de prières... Voici tout ce qu'il faut connaitre.

Le ramadan va débuter en France. Cette période sacrée pour les musulmans du monde entier correspond au neuvième mois du calendrier lunaire islamique. L'un des piliers de ce mois est le jeûne strict, et cela du lever au coucher du soleil. Le calendrier du ramadan fournit ainsi des informations essentielles pour l'organisation de cette période, avec notamment les horaires de jeûne et de prières. Il donne les heures précises des prières ainsi que du jeûne quotidien. Le Fajr ou l'Imsak (le début du jeûne) et l'Iftar (la rupture du jeûne) sont deux moments clés pour les musulmans.

Il est important de se rappeler que les horaires des prières varient à la fois d'un jour à l'autre mais aussi d'une ville à l'autre. Il peut parfois y avoir une heure de décalage entre l'est de la France et l'ouest du pays, où le soleil se couche plus tard.

Quel est l'horaire du Fajr (début du jeûne) et de l'Iftar (rupture du jeûne) au début du ramadan 2026 ?

Le 19 février 2026, à Paris, l'heure du Fajr est à 06:17, l'heure de l'Iftar est à 19:48 (heure de Paris)

Le 20 février 2026, à Paris, l'heure du Fajr est à 06:15, l'heure de l'Iftar est à 19:49 (heure de Paris)

Le 21 février 2026, à Paris, l'heure du Fajr est à 06:13, l'heure de l'Iftar est à 19:51 (heure de Paris)

Le 22 février 2026, à Paris, l'heure du Fajr est à 06:11, l'heure de l'Iftar est à 19:53 (heure de Paris)

Le ramadan est souvent associé au jeûne auquel s'astreignent les musulmans pratiquants, mais les prières sont toutes aussi importantes que la privation de nourriture. Les cinq prières font partie des cinq piliers de l'Islam, au même titre que le jeûne du mois du ramadan ou le pèlerinage à la Mecque. D'ailleurs, les prières correspondent, à quelques minutes près, aux heures de début et de fin du jeûne : l'Imsak et l'Iftar.

Cette année 2026, le calendrier du ramadan est assez clément : puisqu'il intervient en hiver, la durée quotidienne du jeûne est plus courte !

Quel est le calendrier complet du ramadan 2026 avec les horaires des prières ?

Consultez les horaires importants du mois du ramadan 2026 à partir de notre calendrier. Il donne par défaut les heures à retenir pour Paris, mais vous pouvez choisir une autre ville dans le menu déroulant en haut à droite.

Ramadan 2026 (Officiel GMP) Paris (75) - Source Officielle Lyon (-11 min) Marseille (-18 min) Toulouse (+11 min) Nice (-26 min) Rennes (+18 min) Date Fajr (Aube) Shourouk Dhuhr Asr Maghrib (Iftar) Isha

Toutes les prières de la journée de ramadan suivent le mouvement du soleil, puisque le temps du jeûne est déterminé par la levée du jour et la tombée de la nuit. Les musulmans, suivant les injonctions du ramadan, doivent ainsi avoir sous la main un calendrier précis des heures de prière, puisque les horaires changent chaque jour, du fait de l'allongement de la durée du jour jusqu'au solstice d'été.

A noter : l'une des nuits les plus sacrées du ramadan est Laylat al-Qadr, la Nuit du Destin. Cette nuit, qui se situe généralement dans les dix derniers jours du ramadan, est considérée comme étant meilleure que mille mois de prières. Les musulmans passent cette nuit en prières, en récitations du Coran et en invocations, cherchant les bénédictions et le pardon d'Allah. Cette année, en 2026, elle doit intervenir autour du 15 mars.

Les musulmans qui pratiquent le jeûne du ramadan peuvent manger au petit matin mais doivent cesser de boire et de s'alimenter à l'heure de l'Imsak qui marque le début du jeûne quotidien. L'Imsak se décale de quelques minutes chaque jour selon le levé du soleil, mais survient toujours 10 minutes avant l'heure de "Fajr", la première prière du jour.

Le Fajr est la première prière de la journée et marque le début du jeûne. Il est crucial pour les croyants de se réveiller avant l'aube pour prendre le Suhoor, le repas pré-jeûne, qui permet de tenir toute la journée. L'Iftar, quant à lui, est le moment tant attendu de la rupture du jeûne. Il est souvent partagé en famille ou en communauté, renforçant les liens sociaux et la solidarité.

La prière de "Maghreb" est aussi particulièrement scrutée. Elle correspond au moment où le soleil se couche et sonne donc l'heure de l'Iftar, ce moment où les croyants peuvent recommencer à manger chaque soir pendant le mois du ramadan. Le repas doit rester léger, a contrario du repas pris le matin avant d'entamer à nouveau le jeûne. C'est un dîner qui marque la fin d'une journée d'ascèse physique et mentale.

Quelles sont les prières qui rythment les journées de ramadan ?

Les prières ont toutes leur importance pendant le mois de jeûne musulman. Les croyants s'adonnent en effet à des parenthèses d'introspection, de réflexion et de méditation sur leur situation ainsi que les relations avec autrui.

Le fait de prier plusieurs fois dans la journée fait partie des injonctions morales du ramadan. Et ces prières rythment véritablement la journée :

Fajr (ou Fejr) : la prière de l'aube. C'est la première prière obligatoire de la journée. Elle marque le début de l'interdiction de boire et de s'alimenter, qui durera toute la journée. Elle a lieu après l'Imsak, période pendant laquelle le croyant peut encore se restaurer et le suhûr, "repas de l'aube".

Dohr (ou Dhuhr) : la prière du début d'après-midi.

Asser : la prière de la fin d'après-midi.

Maghreb : la prière à pratiquer au moment du coucher du soleil.

Ichaa : la prière qui doit être accomplie avant minuit

Le Chourouk (ou Chourouq) a lieu environ 1h45 après la prière du Fajr. Il s'agit d'un moment important qui ne correspond pas à une prière mais à l'heure à laquelle la prière du Fajr a dû être effectuée. Il s'agit d'une injonction importante pour que le ramadan soit suivi et respecté comme il se doit.

En plus des cinq prières obligatoires, les musulmans effectuent souvent la prière de Tarawih après Ichaa. Cette prière supplémentaire est une occasion de réciter de longs passages du Coran et de renforcer la connexion spirituelle avec Allah. Les mosquées organisent souvent des sessions de Tarawih où les fidèles peuvent prier ensemble, créant ainsi un sentiment de communauté et de solidarité. Le calendrier des prières aide les musulmans à maintenir une discipline rigoureuse durant le Ramadan. En respectant les horaires des prières, les croyants cultivent des habitudes de ponctualité et de dévotion.