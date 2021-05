"Bac de philo 2021 : quels sont les sujets probables ?"

SUJET BAC PHILOSOPHIE. Si les lycées français d'Amérique du Nord ont passé l'épreuve de philosophie, les candidats métropolitains s'y frotteront le 17 juin. Pour tous, la notation sera aménagée et la meilleure note, de l'épreuve ou de la moyenne annuelle, sera retenue.

[Mis à jour le 28 mai 2021 à 14h14] Les lycéens français résidant en Amérique du Nord ont été les premiers à se confronter à l'épreuve du bac de philosophie, mardi 25 mai. Leurs sujets abordaient les notions de vérité, de nature et d'art pour la dissertation. En France, l'épreuve de philosophie est prévue pour le 17 juin. Elle fait partie des rares à être maintenue avec le grand oral et les épreuves anticipées de français. Les élèves ont donc encore deux semaines pour réviser et tout connaître à ses grands sujets. La discipline, exigeante, est souvent la bête noire des candidats au baccalauréat. Avec l'interruption des cours, en raison de la pandémie, cette année est plus compliquée que jamais. Quelques aménagements ont été effectués, notamment sur la notation. "Il va y avoir un contrôle continu et l'épreuve terminale et on maintiendra la meilleure des deux notes", a assuré Jean-Michel Blanquer au journal de France 2, mercredi 5 mai. Cette décision permet de répondre à toutes les demandes : ceux qui prônent un contrôle continu après une année scolaire perturbée et ceux "qui ont des mauvaises notes en contrôle continu et ont besoin de l'épreuve pour se rattraper", a expliqué le ministre.

La date est fixée pour le jeudi 17 juin. Chaque année, l'épreuve de philosophie donne le top départ de la semaine d'examen pour les candidats. Pour la session 2021, elle sera la seule épreuve à convoquer les lycéens de terminale devant leur copie pour quatre heures de réflexion.

D'ordinaire, lors de l'épreuve du bac de philo, les candidats ont la possibilité de choisir entre deux sujets de dissertation et une explication de texte. Cette année, une troisième question de dissertation sera proposée portant le nombre de sujets possibles à quatre, tous sur une notion précise du programme.

Le principal aménagement concerne la notation de l'épreuve. La copie produite et rendue lors de l'épreuve terminale sera notée et comparée avec la moyenne annuelle appréciée sur contrôle continu, la meilleure de deux notes sera retenue pour évaluer le candidat en philosophie. Le dispositif - exceptionnel - est une façon de valoriser le travail des candidats et de leur donner une chance de réussir après une année scolaire mouvementée, selon le ministère de l'Education.

Fini les séries L, ES et S, depuis la réforme du bac l'épreuve de philosophie est commune à tous les candidats. La seule distinction s'observe entre le sujet des candidats de la voie générale et celui de la voie technologique. Impossible alors d'orienter les révisions et de favoriser certaines notions en fonction de la filière. Heureusement, chaque année, certains professeurs partagent leurs avis et dressent une liste des "sujets probables". Attention ces indications ne doivent pas être un prétexte pour faire l'impasse sur une partie du programme.

Selon les pronostics d'un enseignant certifié interrogé par le site Super Bac, pour la filière générale les sujets pourraient tourner autour des notions de bonheur, de liberté, de nature, de technique, de vérité et de devoir. Les thèmes de l'inconscient, du langage, de la religion, du temps et du travail auraient moins de chance de tomber. Du côté de la voie technologique, le même professeur mise sur la liberté, la nature ou la technique pour les sujets de l'épreuve, un peu moins sur les notions d'art et de justice. La religion et la vérité seraient quant à eux des "sujets froids".

Les candidats français d'Amérique du Nord ont été les premiers à passer l'épreuve de philosophie le mardi 25 mai. Les élèves avaient le choix entre les thèmes de la vérité, de la nature et de l'art pour la dissertation, avec notamment un sujet très ancré dans l'actualité : "Les vérités scientifiques sont-elles définitives ?" L'explication de texte portait sur un extrait de La Condition ouvrière de Simone Veil et tournait autour des notions de travail et d'existence humaine. Le site Sujetdhttps://www.sujetdebac.fr/annales/philosophie-2021-amerique-nordebac a communiqué les sujets de l'épreuve mais les corrigés ne sont pas encore disponibles.

Le jour de l'examen, les candidats pourront choisir entre une explication de texte philosophique et trois sujets de dissertation, des exercices auxquels se sont frottés les étudiants au cours de l'année. Mais pour offrir une idée concrète de ce à quoi ressemblera le bac de philosophie, le ministère a publié des exemples de sujets, nommés "sujets zéro". Les questions et le texte qui y figurent ne seront pas ceux proposés lors de l'épreuve mais permettent aux candidats de savoir à quoi s'attendre.

Le ministère de l'Education a publié sur son site deux "sujets zéro" propres aux parcours de la voie générale, voici l'un d'entre eux. Un corrigé de chaque sujet a été rédigé et publié par notre partenaire Studyrama, voilà un bon moyen de s'exercer et de comprendre ce qui est attendu du candidat le jour de l'épreuve.

Deux "sujets zéro" pour l'épreuve de philosophie des candidats issus de parcours de la voix technologique ont également était mis au point et publiés sur le site du ministère.

Beaucoup comptent sur la chance et passent l'épreuve de philosophie "au talent" mais il s'agit d'un stratégie risquée et désapprouvée par les professeurs. Le meilleur conseil pour se donner toutes les chances de réussir l'épreuve reste de réviser, de relire les cours et les textes étudiés en classe. Mais relire ne signifie pas apprendre par cœur, il faut au contraire comprendre les notions principales et se les approprier, le candidat doit être capable de les expliquer avec ses propres mots. Petite difficulté il faut pouvoir exposer les différentes conceptions d'une notion selon les philosophes qui l'ont étudiée. Le bonheur n'est pas la même chose selon si on fait référence aux épicuriens ou au stoïciens par exemple, et ces nuances ne pourront être maîtrisées qu'en étudiant, d'où l'importance de ne pas faire l'impasse sur les révisions.

Ensuite, le candidat doit garder à l'esprit que l'épreuve l'évalue sur sa capacité à développer une argumentation. Il doit donc avant toute choses définir les termes de l'énoncé pour déterminer les notions à mobiliser puis il doit montrer qu'il est capable d'assembler des idées, de confronter des concepts pour répondre à une question. Les arguments mis en avant doivent être au centre de la copie, les références philosophiques et les exemples ne viennent qu'au second plan pour appuyer les arguments, pas l'inverse.

L'épreuve de philosophie est également truffée de pièges pour ceux qui n'ont fait que survoler leur cours. L'abus de citations est la pire des erreurs, mieux vaux expliquer avec ses propres mots la pensée d'un auteur que d'insérer une citation sans lien avec le sujet ou d'en modifier le sens pour la faire coller avec l'argumentation. Le candidat capable d'exposer la pensée d'un philosophe prouve qu'il maîtrise le sujet là où les citations peuvent passer pour un étalage de connaissances souvent à mauvais escient. Le temps peut aussi être trompeur, quatre heures cela passe vite et le candidat doit gérer son organisation pour aller au bout de sa copie. Les professeurs recommandent de ne pas copier l'intégralité de son argumentation au brouillon. Le brouillon sert à organiser les idées, il est le squelette de votre réponses. Une fois toutes vos notions, références philosophiques et exemples définis, il faut passer à la rédaction sur votre copie. Le temps ainsi gagner permet de retravailler les formules et de peaufiner l'argumentation, mais notamment de prendre soin de la troisième partie de la dissertation, celle qui répond à la problématique et souvent celle qui opère la différence entre un 12 et un 17/20.

