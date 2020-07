"Direct. Soldes d'été 2020 : les bons plans du premier jour"

SOLDES. Ce mercredi 15 juillet marque le lancement des soldes d'été 2020, trois semaines après la date initialement prévue. Découvrez les offres intéressantes déjà en ligne, et consultez les infos clés sur les dates de ces promos nationales inédites.

La date de début des soldes d'été 2020 a été décalée de près d'un mois. Ils démarrent le mercredi 15 juillet au lieu du 24 juin, pour une date de fin programmée au mardi 11 août au lieu du 21 juillet. Fixées par l'arrêté du 10 juin 2020, les nouvelles dates valent pour tous les départements de France métropolitaine : contrairement à l'habitude, aucune n'est appliquée pour les quatre départements de France métropolitaine aux situations géographiques limitrophes que sont les Pyrénées-Orientales, les Alpes-Maritimes et les deux départements de la Corse. Autrement dit, les soldes d'été y débutent et s'y terminent aussi les 15 juillet et 11 août prochains. Ces soldes d'été vont par ailleurs s'étaler sur quatre semaines au lieu de six, une durée raccourcie remise en vigueur depuis les soldes d'hiver 2020, sous l'effet de la Loi Pacte. Cette durée s'applique, dérogation de dates ou pas, à tous les départements français.

D'ordinaire, Mayotte (976) et la Guyane (973) possèdent les mêmes dates majoritaires de soldes d'été (autrement dit, hors dérogations) qu'en France métropolitaine. Cela reste le cas pour la Guyane, où les soldes estivaux sont également décalés au 15 juillet - 11 août cette année. A Mayotte, en revanche, les soldes d'été 2020 restent programmés du mercredi 24 juin au mardi 21 juillet. Voici les dates des soldes d'été 2020 dans les autres territoires d'Outre-mer :

Si les dates des soldes sont imposées aux commerçants par la législation en vigueur, ces derniers sont libres de choisir les dates à partir desquelles ils effectuent des rabais plus importants. Chaque enseigne décide donc de la date de la 2e démarque, certains choisissent d'en faire une 3e. De manière générale, les magasins affichent de nouveaux rabais à partir de la deuxième semaine des soldes.

Attention aux faux rabais ! : le prix de référence affiché sur les sites de vente en ligne peut être trompeur. Le prix barré peut ainsi donner lieu à un "faux rabais" quand il a été gonflé artificiellement, ce qui provoque un écart alléchant entre l'ancien et le nouveau montant. Cette pratique ne peut pas être effectuée sur les produits mentionnés "soldés". Toutefois, pour prendre ses précautions face à ce procédé répandu, l'association de consommateurs UFC- Que Choisir conseille de "comparer les offres de différents commerçants" avant de faire son achat, pour se faire l'idée "la plus précise possible" du coût de base du produit.

: le prix de référence affiché sur les sites de vente en ligne peut être trompeur. Le prix barré peut ainsi donner lieu à un "faux rabais" quand il a été gonflé artificiellement, ce qui provoque un écart alléchant entre l'ancien et le nouveau montant. Cette pratique ne peut pas être effectuée sur les produits mentionnés "soldés". Toutefois, pour prendre ses précautions face à ce procédé répandu, l'association de consommateurs UFC- Que Choisir conseille de "comparer les offres de différents commerçants" avant de faire son achat, pour se faire l'idée "la plus précise possible" du coût de base du produit. Les comparateurs de prix, de précieux alliés : Idealo fait partie des comparateurs de prix en ligne réputés indépendants qui permettent de jauger les tarifs d'un même produit sur un grand nombre de sites. Il répertorie des centaines de millions d'offres proposées par des dizaines de milliers de marchands. Il existe bien sûr d'autres comparateurs de prix considérés comme fiables, tels que Kelkoo, Icomparateur, leDénicheur.

: Idealo fait partie des comparateurs de prix en ligne réputés indépendants qui permettent de jauger les tarifs d'un même produit sur un grand nombre de sites. Il répertorie des centaines de millions d'offres proposées par des dizaines de milliers de marchands. Il existe bien sûr d'autres comparateurs de prix considérés comme fiables, tels que Kelkoo, Icomparateur, leDénicheur. Comment reconnaître un site illicite ? : S'il ne s'agit pas d'un site très connu, voici quelques moyens sûrs de s'assurer que le cybermarchand via lequel vous comptez faire un achat est sûr. Commencez par vérifier que le site sur lequel vous allez utiliser votre carte bancaire est sécurisé, en vous assurant que l'adresse url du site en question commence bien par "https". Ensuite, cherchez sur le site le lien vers les mentions légales. Ces dernières sont obligatoires. Si vous ne les trouvez pas, c'est que ce site n'est pas légal. L'association de consommateurs UFC Que Choisir conseille enfin de privilégier un vendeur qui est basé en France car "un recours sera plus compliqué si la société est à l'étranger".

Plus d'un Français sur quatre ne compte pas profiter des soldes d'été 2020

Selon une étude réalisée par YouGov *, plus d'un Français sur quatre (27%) ne compte pas profiter des soldes d'été cette année. Parmi ces Français ne souhaitant pas faire les soldes d'été cette année, 52% disent n'avoir "rien de spécial à acheter", 34% ne pas avoir "le budget", et 31% déclarent essayer de "réduire leur consommation". Au-delà de ces trois raisons les plus désignées parmi les propositions de réponses faites au panel, 27% des sondés qui ne comptent pas faire les soldes estiment qu'elles "poussent à la consommation", suivis de près par les 26% avouant ne pas vouloir "visiter des lieux fréquentés dans le contexte actuel. Enfin, 14% des Français s'apprêtant à boycotter les soldes d'été 2020 disent ne pas aimer "se rendre en magasins", 9% considèrent qu'ils ont "déjà réalisé de bonnes affaires cette année" et 6% s'appuient sur le fait qu'ils ne "commandent jamais en ligne".

*du 23 au 24 juin 2020, en ligne, sur 1054 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus.

En quoi consistent les soldes d'été ? Ils sont l'exact inverse des soldes d'hiver. Cette fois, pour les commerçants, il s'agit d'écouler la fin de collection printemps-été. Par opposition à leurs "cousins" de l'hiver, les soldes d'été visent à minimiser les invendus de vêtements légers avant l'arrivée des collections automne-hiver. Ils ne durent que quatre semaines au lieu de six auparavant, pour intensifier leur impact sur le consommateur : comme leur durée est plus courte, il est incité à en profiter plus rapidement. Une durée établie par l'arrêté du 27 mai 2019 (voir sur Legifrance), en application de l'article L. 310-3 du code de commerce, et prévue par la Loi Pacte du 22 mai 2019 (relative à la croissance et la transformation des entreprises).