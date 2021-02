"Fin des soldes d'hiver 2021 : la date et les bons plans en ligne"

DATE DE FIN SOLDES D'HIVER. Fnac, Amazon, Boulanger, Darty, CDiscount... Consultez notre sélection de bons plans des soldes d'hiver en ligne, et vérifiez au passage leur date de fin pour 2021 !

Les soldes d'hiver 2021 en France ne durent que quatre semaines. Sur fond de couvre-feu et de campagne de vaccination contre le Covid-19, la période de promotions nationales a débuté le 20 janvier 2021, soit deux semaines plus tard que prévu, et s'étale jusqu'au mardi 16 février, pour l'ensemble des départements de l'Hexagone. Les bonnes affaires ne sont pas en reste chez les cybermarchands comme Amazon, CDiscount ou encore La Fnac / Darty. Et si les commerçants n'attendent guère de miracles de ces soldes-là, il y a tout de même des bons plans qui sortent du lot, notamment en ligne (voir ici).

La 2e démarque des soldes d'hiver 2021 a débuté le mercredi 27 janvier

La 3e démarque a commencé autour du mercredi 3 février

La 4e démarque doit intervenir aux alentours du mercredi 10 février

Comment trouver les meilleurs bons plans en ligne ?

Des sites comparateurs de bons plans comme Dealabs représentent une excellente façon de dénicher des promos intéressantes et de partager les bons plans entre internautes. Il s'agit d'une façon de repérer les plus belles réductions de manière indépendante, sans être tributaire des offres d'abord mises en avant par les sites eux-mêmes.

Quelles promotions sortent du lot ?

Voici une sélection des bons plans qui sortent du lot :

Les magasins sont-ils ouverts le dimanche en ce moment ?

Souvent concernés par un fort recul de leur chiffre d'affaire et des stocks restant très élevés, les professionnels du secteur le réclamaient : certains commerces sont autorisés à ouvrir tous les dimanches du mois de janvier. La ministre du Travail Élisabeth Borne, a précisé le 5 janvier sur Franceinfo que les ouvertures dominicales de janvier sont décidées à l'échelle des départements, après concertation avec les partenaires sociaux et les collectivités, et sans automaticité. La ministre a justifié : "On a des situations différentes en fonction du résultat des concertations (dans les départements). Dans la plupart des cas, on ouvrira comme on le fait chaque année pour les dimanches de soldes, donc les deux derniers dimanches de janvier". La membre du gouvernement a également rappelé que les communes ont à leur disposition "les douze dimanches du maire" par an.

Pourquoi les soldes d'hiver 2021 ont été reportés de deux semaines ?

Initialement fixés au 6 janvier, la période de bons plans nationale a été retardée de deux semaines, pour permettre aux commerçants de reconstituer leur trésorerie en vendant leurs produits au juste prix. Les fermetures administratives des magasins "non-essentiels" lors du deuxième confinement les avaient en effet mis à rude épreuve. Depuis les soldes d'hiver de l'an dernier, les soldes ont par ailleurs été raccourcis à un mois au lieu de six semaines en vertu de la loi Pacte (relative à la croissance et à la transformation des entreprises).

La date de début des soldes d'hiver 2020-2021 a été décalée de deux semaines. Ils débutent ainsi le mercredi 20 janvier au lieu du mercredi 6 janvier 2021. Cette nouvelle date vaut pour tous les départements de France métropolitaine.

La date de fin des soldes d'hiver 2020-2021 doit ensuite intervenir le mardi 16 février 2021, puisque la période de promo nationale dure dorénavant quatre semaines.

n'est appliquée cette année, contrairement à l'habitude, pour les quatre départements de France métropolitaine aux situations géographiques limitrophes que sont les Pyrénées-Orientales, les Alpes-Maritimes et les deux départements de la Corse. Autrement dit, les soldes d'été y débutent et s'y terminent aussi les 15 juillet et 11 août prochains. Ces soldes d'été vont par ailleurs s'étaler sur quatre semaines au lieu de six, une durée raccourcie remise en vigueur depuis les soldes d'hiver 2020, sous l'effet de la Loi Pacte. Cette durée s'applique, dérogation de dates ou pas, à tous les départements français.

Attention aux faux rabais ! : le prix de référence affiché sur les sites de vente en ligne peut être trompeur. Le prix barré peut ainsi donner lieu à un "faux rabais" quand il a été gonflé artificiellement, ce qui provoque un écart alléchant entre l'ancien et le nouveau montant. Cette pratique ne peut pas être effectuée sur les produits mentionnés "soldés". Toutefois, pour prendre ses précautions face à ce procédé répandu, l'association de consommateurs UFC- Que Choisir conseille de "comparer les offres de différents commerçants" avant de faire son achat, pour se faire l'idée "la plus précise possible" du coût de base du produit.

Les comparateurs de prix, de précieux alliés : Idealo fait partie des comparateurs de prix en ligne réputés indépendants qui permettent de jauger les tarifs d'un même produit sur un grand nombre de sites. Il répertorie des centaines de millions d'offres proposées par des dizaines de milliers de marchands. Il existe bien sûr d'autres comparateurs de prix considérés comme fiables, tels que Kelkoo, Icomparateur, leDénicheur.

Comment reconnaître un site illicite ? : S'il ne s'agit pas d'un site très connu, voici quelques moyens sûrs de s'assurer que le cybermarchand via lequel vous comptez faire un achat est sûr. Commencez par vérifier que le site sur lequel vous allez utiliser votre carte bancaire est sécurisé, en vous assurant que l'adresse url du site en question commence bien par "https". Ensuite, cherchez sur le site le lien vers les mentions légales. Ces dernières sont obligatoires. Si vous ne les trouvez pas, c'est que ce site n'est pas légal. L'association de consommateurs UFC Que Choisir conseille enfin de privilégier un vendeur qui est basé en France car "un recours sera plus compliqué si la société est à l'étranger".

En quoi consistent les soldes d'hiver ? Ils sont l'exact inverse des soldes d'été. Cette fois, pour les commerçants, il s'agit d'écouler la fin de collection printemps-été. Par opposition à leurs "cousins" de l'été, les soldes d'hiver visent à minimiser les invendus de vêtements légers avant l'arrivée des collections printemps-été. Ils ne durent que quatre semaines au lieu de six auparavant, pour intensifier leur impact sur le consommateur : comme leur durée est plus courte, il est incité à en profiter plus rapidement. Une durée établie par l'arrêté du 27 mai 2019 (voir sur Legifrance), en application de l'article L. 310-3 du code de commerce, et prévue par la Loi Pacte du 22 mai 2019 (relative à la croissance et la transformation des entreprises).