"Soldes 2022 : c'est parti ! Retrouvez les meilleures offres"

Les soldes concernent également les casques et écouteurs ! Amazon propose actuellement une belle réduction sur les écouteurs sans-fil de chez Jabra, désormais disponibles pour 99 euros au lieu de leur tarif de lancement de 149,99 euros.

Les PC portables hybride Surface de chez Microsoft sont au rendez-vous pour ces soldes d'hiver ! Profitez d'une réduction de 150 euros sur la Microsoft Surface Laptop Go en ce moment chez Amazon, et repartez avec cette sublime machine pour seulement 649 euros !

08:00 - C'est parti pour les soldes d'hiver 2022 !

Les soldes d'hiver 2022 sont lancées ! Plusieurs grands groupes et magasins de proximité participent une nouvelle fois à l'évènement en proposant toutes sortes de promotions. Parmi les acteurs qui répondent présents, on retrouve notamment la Fnac, Darty et Amazon qui disposent tous de baisses de prix très intéressantes !