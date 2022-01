"Soldes 2022 : les nouvelles promotions disponibles"

Envie d'un nouveau jeu pour les soldes ? Rakuten propose le titre Kingdom Hearts 3 à tout petit prix pendant une courte période. Retrouvez vos personnages des univers Disney et Final Fantasy préférés dans ce jeu d'action reconnu par la critique.

Envie d'un nouvel iPhone pour les soldes d'hiver 2022 ? Cela tombe bien puisque rueducommerce propose le meilleur prix actuellement disponible de 651 euros sur l'iPhone 12 mini en version 64 Go. Vous disposerez d'un des meilleurs iPhone qui existe sur le marché !

La Fnac contribue beaucoup aux soldes d'hiver. L'enseigne propose actuellement tout un tas de figurines Funko Pop avec des réductions pouvant aller jusqu'à -50% ! Retrouvez vos personnages préférés de Dragon Ball, The Boys, Marvel, et bien d'autres licences.

09:08 - Le jeu Demon Slayer sur PS5 en promotion

Les soldes frappent fort sur les jeux vidéo ! On retrouve notamment le très récent jeu Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) en promotion sur PS5 à seulement 39,99 euros ! Un super prix pour retrouver vos personnages préférés du manga dans des affrontements épiques sur console next gen.