Soldes 2023 : les premières offres avant le lancement

SOLDES 2023. Le retour des soldes d'été est prévu ce mercredi 28 juin. Retrouvez toutes les premières offres déjà disponibles ainsi que les dates selon votre département.

Les soldes d'été 2023 reviennent dès ce mercredi 28 juin dans une majorité de départements. Cette date, établie par le Gouvernement français, permet à un grand nombre de consommateurs se profiter de prix barrés sur leurs sites de vente préférés ainsi que dans leurs commerces de proximité.

Certains grands acteurs d'e-commerce n'ont cependant pas attendu le lancement des soldes pour proposer quelques offres. On retrouve ainsi déjà plusieurs promotions du côté d'Amazon, Micromania ou CDiscount. Il faudra cependant consulter régulièrement l'ensemble de vos boutiques préférées pour dénicher les meilleures bonnes affaires des soldes d'été.

Bien que la date des soldes d'été soit fixée au 28 juin pour une majorité de départements, elle ne s'adresse pas à tous. Certaines localisation comme les DOM-TOM disposent de dates décalées que nous vous proposons de retrouver un peu plus bas dans cet article. Retrouvez toutes les dates, infos, participants et premières offres des soldes d'été 2023.

Les produits à suivre durant les soldes d'été 2023

Quelle est la date des soldes d'été 2023 ?

Les soldes d'été 2023 débutent ce mercredi 28 juin. Cette date ne concerne cependant pas l'ensemble du territoire français puisque certains départements disposent de dates décalées (et à retrouver plus bas dans cet article).

Notez que cette année, les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales disposent des mêmes dates que la majorité des départements français. Ces deux départements disposaient auparavant d'une petite semaine de décalage par rapport au reste de la France métropolitaine.

Les soldes ont pour habitude de se tenir durant quatre semaines complètes. Plusieurs démarques seront également organisées afin de proposer de nouvelles promotions. Nous suivrons en direct la vague des offres avec les meilleures baisses de prix.

Quelles sont les meilleures offres des soldes d'été 2023 ?

Bien que les soldes d'été ne débutent que ce mercredi, il est déjà possible de trouver de très bonnes promotions sur différents sites d'e-commerce bien connus. Voici déjà quelques premières offres des plus intéressantes pour préchauffer sa carte bleue et démarrer les soldes d'été 2023 dans de bonnes conditions :

Les DOM-TOM ne disposent pas forcément des mêmes dates pour les soldes d'été 2023. Les habitants des départements d'Outre-mer peuvent donc se référer aux différentes dates liées à leur localisation afin de se préparer aux futures promotions à venir. Retrouvez l'ensemble des dates des soldes d'été 2023 pour les départements d'Outre-mer :

Dates des soldes d'été 2023 dans les DOM-TOM Département Date de début des soldes d'été Date de fin des soldes d'été Guadeloupe 30 septembre 2023 28 octobre 2023 Martinique 5 octobre 2023 1e novembre 2023 La Réunion 4 février 2023 3 mars 2023 Saint Pierre-et-Miquelon 19 juillet 2023 15 août 2023 Saint-Barthélemy 14 octobre 2023 10 novembre 2023 Saint-Martin 14 octobre 2023 10 novembre 2023

Les soldes d'été 2023 devraient se terminer le mardi 25 juillet dans une majorité de départements. Cette date est choisie par le gouvernement, et devrait permettre à l'événement de se dérouler sur plusieurs semaines, et de proposer ainsi de nombreuses promotions. Notez également que les soldes ont l'habitude d'être concernés par des périodes de démarques souvent très attendues.

Les différentes dates de démarques sont au bon vouloir des commerçants, mais sont généralement proposées chaque semaine. La deuxième semaine des soldes représente généralement la seconde démarque, et ainsi de suite. Ces périodes sont idéales pour trouver des baisses de prix aussi bien nouvelles que déjà existantes, mais renforcées.

Les dates des démarques des soldes d'été 2023 sont souvent très recherchées. Ces périodes correspondent généralement aux meilleures affaires. Les participants à l'événement ne manquent pas de proposer de nouvelles offres, ou de renforcer celles déjà existantes avec les 2e et 3e démarques. Ces dernières ont généralement lieu durant la deuxième et troisième semaine des soldes.

La première démarque des soldes d'été se déroulera donc à partir du mercredi 5 juillet tandis que la seconde démarque verra ses promotions apparaître dès le mercredi 12 juillet. De nouvelles offres devraient être proposées par certains marchands afin de raviver l'intérêt des soldes d'été durant ces périodes.