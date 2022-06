"Soldes : c'est parti ! Retrouvez les meilleures offres en direct"

SOLDES. Les soldes d'été 2022 débutent ce mercredi et pour une durée de quatre semaines. Retrouvez les meilleures promotions des participants à l'événement dans notre direct dédié.

La date des soldes d'été 2022 est fixée à partir du mercredi 22 juin jusqu'au mardi 19 juillet. Les différentes offres proposées s'étaleront ainsi sur quatre semaines avec plusieurs démarques proposées par les enseignes participantes à l'évènement.

Ces dates concernent la majorité des départements du pays, mais pas tous ! En effet, il est de coutume que les départements d'outre-mer, ainsi que la Moselle, disposent de dates décalées pour leurs périodes de soldes. Retrouvez l'ensemble des dates un peu plus bas dans cet article.

Les dates des soldes sont les mêmes pour la très large majorité des départements, mais certaines exceptions sont malgré tout constatées, en lien avec des traditions historiques ou des impératifs touristiques. Si les dates des soldes à Paris et dans la quasi-intégralité du pays sont celles mentionnées ci-dessus, des dates dérogatoires sont ainsi appliquées pour certains départements et régions.

Département / région Date prévisionnelle de début des soldes d'été 2022 Date prévisionnelle de fin des soldes d'hiver 2022 Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges Mercredi 22 juin Mardi 19 juillet Alpes-Maritimes et Pyrénées-Orientales Mercredi 6 juillet Mardi 2 août Corse-du-Sud et Haute-Corse Mercredi 13 juillet Mardi 9 août Guadeloupe Samedi 24 septembre Vendredi 21 octobre Guyane Jeudi 6 octobre Mercredi 2 novembre Saint-Barthélémy et Saint-Martin Samedi 8 octobre Vendredi 4 novembre La Réunion Samedi 3 septembre Vendredi 30 septembre Saint-Pierre-et-Miquelon Mercredi 20 juillet Mardi 10 août

Les dates des soldes s'étalent désormais sur quatre semaines au lieu de six auparavant. Cette durée raccourcie est en vigueur depuis les soldes d'hiver 2020 et sont le résultat de la Loi Pacte. Cette durée s'applique, dérogation de dates ou pas, à tous les départements français. Les dates relatives aux périodes de soldes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour une durée allant de 3 à 6 semaines.

Chaque période de soldes dispose de ses propres règles afin de fixer ses dates. Ainsi, les soldes d'hiver se déroulent en général à partir du deuxième mercredi du mois de janvier. Les soldes d'été se tiennent, quant à elles, le dernier mercredi de juin.

Si les dates des soldes sont imposées aux commerçants par la législation en vigueur, ces derniers sont libres de choisir les dates à partir desquelles ils effectuent des rabais plus importants. Chaque enseigne décide donc de la date de la 2e démarque, certains choisissent d'en faire une 3e. De manière générale, les magasins affichent de nouveaux rabais à partir de la deuxième semaine des soldes, et d'une dernière démarque lors de la 3e semaine des promotions.

Les soldes d'été 2022 ne devraient pas déroger à cette règle. Ainsi, on devrait apercevoir une 2e démarque dès la semaine du 29 juin, notamment chez la Fnac et Darty, qui proposaient de nouvelles offres en promotion.

Quelles sont les soldes chez la Fnac ?

Le groupe Fnac-Darty est un acteur majeur des soldes d'été. L'ensemble des deux sites participe à l'événement. La Fnac a l'habitude de proposer toutes sortes de promotions durant les soldes, avec un accent mis sur les smartphones, les montres connectés et le gaming. Vous pouvez cependant retrouver bien d'autres produits avec des prix barrés, et nous ne manquerons pas de traiter les meilleures offres proposées par le site. La page officielle de la Fnac pour les soldes d'été est également disponible.

Quelles sont les soldes chez Boulanger ?

Le site Boulanger a l'habitude de participer aux soldes. Ce dernier se spécialise dans plusieurs domaines, mais on y retrouve surtout des ordinateurs portables ainsi que de l'électroménager. Il faudra donc regarder du côté de Boulanger si vous cherchez à acquérir un nouveau PC ou un frigo en promotion ! La page officielle des soldes chez Boulanger est en ligne, et regroupe déjà de nombreuses offres.

Quelles soldes disponibles chez CDiscount ?

CDiscount a l'habitude de proposer de grosses promotions durant toute l'année. Le site participe également aux périodes de soldes en proposant de jolis rabais sur plusieurs produits. Nous pouvons ainsi y retrouver des smartphones ainsi que d'autres objets tech en promotion. CDiscount a également l'habitude de proposer des codes promos lors de gros événements comme les soldes.

Amazon participe-t-il aux soldes d'été ?

Bien que le géant Amazon soit plutôt reconnu pour sa participation au Black Friday, ce dernier est également très visible lors des soldes. Le site propose de nombreuses ventes flash sur tout un tas de rayons bien spécifiques. Les dernières soldes d'hiver chez Amazon permettaient notamment de bénéficier de jolies remises sur différents rayons gaming, santé et informatique. Les offres des soldes d'été sont également nombreuses, et nous ne manquerons pas de vous partager les meilleurs bons plans d'Amazon pour l'événement.

Il n'est pas rare de tomber sur de faux prix barrés durant les soldes. Certaines enseignes n'hésitent pas à afficher un prix de base bien plus haut que celui qui était disponible avant l'événement. Pour contrer ce genre de pratique, une nouvelle directive européenne a été votée et mis en place le 28 mai 2022. Baptisée "Omnibus", cette dernière permet de durcir les sanctions prises à l'encontre des sites qui abusent de fausses promotions, et notamment en période de soldes.

Si vous avez un doute sur une promotion lors des soldes, il est toujours possible de vérifier les avis et commentaires du site en question avant de passer à l'achat. N'hésitez pas non plus à utiliser des comparateurs de prix comme Idealo qui vous permettront d'analyser les différentes baisses de prix de votre produit.

Quelle est la différence entre soldes et ventes privées ?

Vous avez probablement croisé des panneaux "Ventes privées" sur votre chemin ces derniers temps. Et pour cause : ces opérations ont souvent lieu dans les semaines précédant les soldes nationales. Contrairement aux soldes saisonnières, les ventes privées ont tendance à s'adresser à une clientèle déjà fidélisée. Gros avantage : les ventes privées permettent par ailleurs d'acquérir des articles de la nouvelle collection en promo (quand les soldes visent à écouler les stocks de collections précédentes). Le commerçant trouve tout de même largement son compte dans les ventes privées car elles peuvent lui permettre d'acquérir de nouveaux clients membres (qui auront pris une carte de fidélité ou adhéré à la newsletter de la boutique pour pouvoir bénéficier des ventes privées).