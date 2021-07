"Soldes d'été 2021 : ça continue avec la 3e démarque !"

SOLDES. La 3e démarque des soldes d'été 2021 commence déjà à pointer le bout de son nez ! Plusieurs nouvelles offres sont disponibles à des prix très intéressants...

Plusieurs revendeurs spécialisés ont déjà débuté la 2e démarque des soldes d'été. Parmi ces derniers, on retrouve notamment la Fnac et Darty qui proposent de nouvelles réductions très intéressantes sur différents produits. Nous en avons sélectionné quelques-uns pour vous afin de vous aider à trouver les meilleures offres de cette deuxième partie des soldes d'été 2021 :

En direct

Recevoir nos alertes live !

Une petite caméra de surveillance à 26 euros Amazon dispose actuellement d'une belle remise sur une caméra de surveillance de la marque TP-Link. Cette dernière, disponible pour seulement 26 euros au lieu de son tarif habituel de 34,90 euros, vous permet d'efficacement surveiller une partie de votre domicile en la reliant au Wi-Fi de votre box. Elle dispose en outre d'une technologie de détection de mouvement, ainsi qu'un audio bidirectionnel.

Le nouveau jeu Zelda Skyward Sword à moins de 50 euros Il ne s'agit pas réellement de soldes, mais cela reste une top vente ! Le prochain jeu Legend of Zelda : Skyward Sword est disponible chez CDiscount au petit prix de 49,99 euros. Retrouvez ce portage du jeu culte désormais disponible sur Nintendo Switch !

Un lot de 8 gels douches DOP à seulement 8 euros Tout petit prix proposé par CDiscount sur cet ensemble de gels douches de la célèbre marque DOP. Pour seulement 8,99 euros, vous disposerez de 8 gels douches avec différentes senteurs (fraise, pomme d'amour, coco chocolat, etc...). De quoi s'équiper en se faisant plaisir à moindre frais !

Un clavier gamer à seulement 6 euros ! Certainement le plus bas prix que vous pourrez trouver pour un produit de ce genre. Le clavier gamer USG Crusader est en soldes chez la Fnac et disponible pour seulement 6,55 euros ! Un tout petit tarif pour ce clavier filaire qui dispose d'un rétro-éclairage sur ses touches et d'une fonctionnalité "plug and play" pour pouvoir être utilisé très facilement et rapidement sur votre PC !

Perez élu combatif du jour Juste récompense pour le Français, qui a été le grand animateur de cette étape. Il franchit la ligne avec 17 minutes de retard.

Un pack de 2 ampoules connectées à moins de 20 euros Le lot de deux ampoules connectées de la marque TP-Link est actuellement en baisse de prix chez Amazon. Ce petit pack, idéal pour disposer de vos premières lumières connectées, est habituellement vendu à 26,99 euros. Une promotion et un coupon de réduction à cocher permettent actuellement d'en bénéficier pour le petit prix de 18,90 euros. Une jolie remise pour ces ampoules contrôlable via vos assistants vocaux (Google et Alexa) et capables de diffuser de la lumière blanche ou colorée.

Le jeu Final Fantasy 15 à seulement 6 euros ! Très belle offre actuellement proposée par CDiscount : le jeu Final Fantasy, dernier en date de la série principale culte, est actuellement disponible pour seulement 6,95 euros. Un tout petit prix pour ce jeu d'action RPG désormais bien connu où vous incarnez Noctis, prince déchu qui part à la reconquête de son royaume aux côtés de ses amis. Une jolie promotion pour un titre à la durée de vie très bonne et sorti il y a quelques années au tarif de près de 70 euros !

Un vélo électrique 26" à seulement 629 euros CDiscount continue de participer aux soldes d'été en proposant actuellement une belle remise de prix sur un vélo électrique de la marque VELOBECANE. Ce dernier, actuellement disponible pour 629 euros, est en promotion jusqu'au 19 juillet 2021, après quoi le produit ne sera plus en stock ! Profitez-en rapidement si vous souhaitez vous équiper d'un joli vélo de ville disposant d'une autonomie allant jusqu'à 40 km.

Un PC portable gamer Lenovo à moins de 1000 euros CDiscount propose actuellement une offre canon sur un ordinateur portable de la marque Lenovo. Le Legion Y540-15IRH avec un écran de 15,6" FHD est actuellement soldé à 949 euros au lieu de son tarif habituel de 1299 euros. Une belle baisse de prix pour une machine équipée d'un processeur I5, de 8 Go de RAM, d'un disque dur SSD de 512 Go et d'une carte graphique Nvidia RTX 2060 ! Cet ordinateur est également pourvu du système d'exploitation Windows 10 afin que vous puissiez en profiter dès réception !

Une batterie externe pour iPhone à seulement 12 euros A l'étroit dans votre batterie au quotidien ? Boulanger propose actuellement une belle offre sur une batterie externe Belkin compatible avec les produits Apple. Cette dernière dispose de 10 000 mAh pour alimenter vos appareils et de 2 ports USB pour recharger jusqu'à deux machines en même temps. Habituellement proposée à 59,99 euros, ce produit est en soldes à 15 euros et même disponible pour environ 12 euros avec le code VIP15 !

Le récent realme 8 à seulement 179 euros Cette offre disponible depuis quelques heures fait un véritable carton. Le smartphone realme 8 sorti il y a seulement quelques mois est actuellement en promotion à 179 euros chez CDiscount. Un prix intéressant pour un smartphone doté de 6 Go de mémoire vie et de 128 Go d'espace de stockage. Il conviendra parfaitement à celles et ceux qui ont besoin d'un petit smartphone à bas prix, capable de faire tourner la majorité des applications et de prendre de jolies photos !

Un polo Hugo Boss à moitié prix Rakuten lance de jolies offres sur sa partie mode ! En témoigne le polo Hugo Boss de coloris bleu marine, actuellement proposé en soldes à 55 euros au lieu de son tarif habituel de 115 euros ! Vous disposerez donc d'un joli vêtement composé à 100% en coton pour la moitié de son prix initial et doté de jolies manches courtes et d'un col au finitions sportives.

Le smartphone OPPO A54 en pack avec une coque et une protection d'écran en soldes Voilà un deal intéressant si vous recherchez un petit smartphone à bas prix ! Le OPPO A54 est actuellement disponible en pack avec une coque et une protection d'écran fournis ! Le tout est proposé par la Fnac à 219 euros au lieu de son tarif habituel de 239 euros. Une petite baisse de prix pour un téléphone disposant d'un joli écran 90 Hz et compatible avec les réseaux 5G.

Un siège auto bébé et enfants à -45% ! Idéal pour les nouveaux parents ! Le siège auto de la marque CYBEX est actuellement en grosse promotion à 245 euros au lieu de son prix habituel de 449 euros chez Amazon. Une belle référence qui conviendra aux enfants de la naissance jusqu'à 4 ans environ (19kg maximum). Ce siège est conformes aux normes de sécurité et bien noté par la presse spécialisés et tests réalisés.