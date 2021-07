"Soldes d'été 2021 : les meilleures offres de la 2e démarque"

SOLDES. La 2e démarque des soldes d'été 2021 est déjà lancée, et plusieurs grands revendeurs bradent à nouveau les prix ! Retrouvez notre sélection des meilleures offres de la journée, ainsi que notre live dédié.

Les dates des soldes s'étalent désormais sur 4 semaines au lieu de 6 auparavant. Cette durée raccourcie est en vigueur depuis les soldes d'hiver 2020 et sont le résultat de la Loi Pacte. Cette durée s'applique, dérogation de dates ou pas, à tous les départements français. Les dates relatives aux périodes de soldes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour une durée allant de 3 à 6 semaines.

La date de début des soldes d'été 2021 est donc fixée au mercredi 30 juin pour quasiment l'ensemble de la France en dehors de quelques exceptions (expliquées ci après). Comme elles durent désormais quatre semaines, cela fait "tomber" la date de fin des soldes d'été 2021 au mardi 27 juillet 2021. D'ordinaire, les soldes d'été démarrent le dernier mercredi de juin, sauf quand celui-ci "tombe" après le 28, auquel cas ils débutent l'avant-dernier mercredi.

En 2021, les soldes d'été devaient initialement débuter mercredi 23 juin et s'étaler jusqu'au mardi 20 juillet. La période de quatre semaines de promotions nationales est finalement décalée d'une semaine. La faute à l'épidémie de coronavirus et au déconfinement progressif qui auront perturbé le calendrier initial.

Les dates des soldes sont les mêmes pour la très large majorité des départements, mais certaines exceptions sont malgré tout constatées, en lien avec des traditions historiques ou des impératifs touristiques. Si les dates des soldes à Paris et dans la quasi-intégralité du pays sont celles mentionnées ci-dessus, des dates dérogatoires sont ainsi appliquées pour certains départements et régions :

Ville / région Date de début des soldes d'été 2021 Date de fin des soldes d'été 2021 Moselle (57) Samedi 26 juin 2021 Vendredi 23 juillet 2021 Alpes-Maritimes (06) Mercredi 7 juillet 2021 Mardi 3 août 2021 Pyrénées-Orientales (66) Mercredi 7 juillet 2021 Mardi 3 août 2021 Corse (2A / 2B) Mercredi 14 juillet 2021 Mardi 10 août 2021

Plusieurs départements d'outre-mer voient également leurs dates de début des soldes être décalées en raison de leur situation géographique, notamment en :

Ville / région Date de début des soldes d'été 2021 Date de fin des soldes d'été 2021 Guadeloupe (971) Samedi 25 septembre 2021 Vendredi 22 octobre 2021 Martinique (972) Jeudi 7 octobre 2021 Mercredi 3 novembre 2021

Si les dates des soldes sont imposées aux commerçants par la législation en vigueur, ces derniers sont libres de choisir les dates à partir desquelles ils effectuent des rabais plus importants. Chaque enseigne décide donc de la date de la 2e démarque, certains choisissent d'en faire une 3e. De manière générale, les magasins affichent de nouveaux rabais à partir de la deuxième semaine des soldes.

Bien que nous en sommes encore assez loin pour se prononcer définitivement, il est déjà possible de se projeter sur les prochaines dates des soldes d'hiver. Ces dernières débutent habituellement le deuxième mercredi de janvier (ou le premier mercredi de janvier si le deuxième se situe après le 12 du moins). En suivant cette règle, les prochaines soldes d'hiver devraient se dérouler à partir du mercredi 5 janvier 2022. Si la durée de 4 semaines est toujours effective, elles devraient également se terminer le mercredi 1er février 2022.

En quoi consistent les soldes d'été ? Elles sont l'exact inverse des soldes d'hiver. Cette fois, pour les commerçants, il s'agit d'écouler la fin de collection printemps-été. Par opposition à leurs "cousins" de l'hiver, les soldes d'été visent à minimiser les invendus de vêtements légers avant l'arrivée des collections automne-hiver. Elles ne durent que quatre semaines au lieu de six auparavant, pour intensifier leur impact sur le consommateur : comme leur durée est plus courte, ce dernier est incité à en profiter plus rapidement. Une durée établie par l'arrêté du 27 mai 2019 (voir sur Legifrance), en application de l'article L. 310-3 du code de commerce, et prévue par la Loi Pacte du 22 mai 2019 (relative à la croissance et la transformation des entreprises).

Quelle est la différence entre soldes et ventes privées ?

Vous avez probablement croisé des panneaux "Ventes privées" sur votre chemin ces derniers temps. Et pour cause : ces opérations ont souvent lieu dans les semaines précédant les soldes nationales. Contrairement aux soldes saisonnières, les ventes privées ont tendance à s'adresser à une clientèle déjà fidélisée. Gros avantage : les ventes privées permettent par ailleurs d'acquérir des articles de la nouvelle collection en promo (quand les soldes visent à écouler les stocks de collections précédentes). Le commerçant trouve tout de même largement son compte dans les ventes privées car elles peuvent lui permettre d'acquérir de nouveaux clients membres (qui auront pris une carte de fidélité ou adhéré à la newsletter de la boutique pour pouvoir bénéficier des ventes privées).