"Soldes d'été 2021 : les meilleures offres du moment"

Le récent realme 8 à seulement 179 euros

Cette offre disponible depuis quelques heures fait un véritable carton. Le smartphone realme 8 sorti il y a seulement quelques mois est actuellement en promotion à 179 euros chez CDiscount. Un prix intéressant pour un smartphone doté de 6 Go de mémoire vie et de 128 Go d'espace de stockage. Il conviendra parfaitement à celles et ceux qui ont besoin d'un petit smartphone à bas prix, capable de faire tourner la majorité des applications et de prendre de jolies photos !