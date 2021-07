"Soldes d'été 2021 : Les meilleures offres en cours"

SOLDES. Les soldes d'été se poursuivent avec les 2e et 3e démarques. Retrouvez notre sélection dédiée aux meilleures offres ainsi que notre direct des promotions.

Plusieurs revendeurs spécialisés ont déjà débuté la 2e démarque des soldes d'été. Parmi ces derniers, on retrouve notamment la Fnac et Darty qui proposent de nouvelles réductions très intéressantes sur différents produits. Nous en avons sélectionné quelques-uns pour vous afin de vous aider à trouver les meilleures offres de cette deuxième partie des soldes d'été 2021 :

10:00 - Un micro-casque de jeu pour seulement 22 euros Amazon dispose d'une belle offre sur le micro-casque gaming RECON 70N de chez Turtle Beach. Ce produit, dans son coloris rouge, est actuellement disponible pour seulement 22 euros au lieu de son tarif habituel de 34 euros ! Un joli prix pour ce casque équipé d'un microphone et compatible avec les consols Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et PC.

09:01 - Le PC portable Gamer Lenovo Ideapad 3 toujours en promotion CDiscount continue de proposer un prix canon sur un ordinateur portable dédié au gaming. Le Ideapad 3 15ARH05 de chez Lenovo est toujours disponible à seulement 699 euros. Un joli prix pour un PC qui dispose d'un processeur RYZEN 5 4600H, de 8 Go de RAM, d'un disque dur SSD de 512Go et d'une carte graphique GTX 1650Ti. Attention cependant puisque ce produit est livré sans système d'exploitation !

15/07/21 - 17:00 - Baisse de prix sur un sac Eastpak ! Si vous avez besoin d'un nouveau petit sac à bandoulière, Amazon propose une petite réduction de prix sur un produit de la célèbre marque Eastpak. Ce dernier, large de 33 cm, dispose notamment d'une capacité de 11,5 L pour y ranger toutes vos affaires ! Habituellement commercialisé aux alentours de 40 euros, ce produit est actuellement disponible pour seulement 23,23 euros pour une durée limitée.

15/07/21 - 16:00 - -25% d'économie sur une barre de son Philips Boulanger participe également aux soldes d'été 2021 ! Le revendeur français propose notamment une belle baisse de prix sur une barre de son Philips. La TAB8205 est actuellement disponible pour 149 euros au lieu de son prix habituel de 299 euros. Un joli prix pour ce produit à connecter en Wi-Fi ou Bluetooth et qui dispose d'une puissance de 200 W et d'un caisson de basse intégré !

15/07/21 - 15:00 - Un PC portable gamer MSI à seulement 749 euros Vous cherchez un nouvel ordinateur portable pour jouer à vos jeux préférés où que vous soyez ? Cela tombe bien puisque depuis le début des soldes, plusieurs ordinateurs portables MSI sont en promotion. C'est notamment le cas sur le GF63 qui est désormais disponible pour seulement 749 euros chez Rue du Commerce. Un prix très attractif quand on sait que ce PC dispose d'un processeur i7, 8 Go de RAM et d'une carte graphique GTX 1650 Ti. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour lancer la majorité de vos jeux préférés en bonne qualité !

15/07/21 - 14:00 - -26% sur ce projecteur vidéo Philips ! Joli rabais actuellement proposé par CDiscount sur un vidéoprojecteur de la marque Philips. Le Picopix Micro 2 PPX340 est actuellement disponible pour seulement 199,99 euros au lieu de son tarif habituel de 268,99 euros ! Un beau prix pour ce projecteur disposant d'une résolution 1920 x 1080 avec des connectiques HDMI et USB-C.

15/07/21 - 13:00 - Le Google Pixel 4a en promotion chez la Fnac ! Idéal pour celles et ceux qui souhaitent disposer d'un téléphone performant au niveau photographie, le Google Pixel 4a est actuellement en promotion chez la Fnac. Ce smartphone est disponible pour la modique somme de 329 euros et dispose notamment de 128 Go pour stocker l'ensemble de vos données et documents.

15/07/21 - 12:00 - Une petite caméra de surveillance à 26 euros Amazon dispose actuellement d'une belle remise sur une caméra de surveillance de la marque TP-Link. Cette dernière, disponible pour seulement 26 euros au lieu de son tarif habituel de 34,90 euros, vous permet d'efficacement surveiller une partie de votre domicile en la reliant au Wi-Fi de votre box. Elle dispose en outre d'une technologie de détection de mouvement, ainsi qu'un audio bidirectionnel.

15/07/21 - 11:00 - Le nouveau jeu Zelda Skyward Sword à moins de 50 euros Il ne s'agit pas réellement de soldes, mais cela reste une top vente ! Le prochain jeu Legend of Zelda : Skyward Sword est disponible chez CDiscount au petit prix de 49,99 euros. Retrouvez ce portage du jeu culte désormais disponible sur Nintendo Switch !

15/07/21 - 10:00 - Un lot de 8 gels douches DOP à seulement 8 euros Tout petit prix proposé par CDiscount sur cet ensemble de gels douches de la célèbre marque DOP. Pour seulement 8,99 euros, vous disposerez de 8 gels douches avec différentes senteurs (fraise, pomme d'amour, coco chocolat, etc...). De quoi s'équiper en se faisant plaisir à moindre frais !

15/07/21 - 09:05 - Un clavier gamer à seulement 6 euros ! Certainement le plus bas prix que vous pourrez trouver pour un produit de ce genre. Le clavier gamer USG Crusader est en soldes chez la Fnac et disponible pour seulement 6,55 euros ! Un tout petit tarif pour ce clavier filaire qui dispose d'un rétro-éclairage sur ses touches et d'une fonctionnalité "plug and play" pour pouvoir être utilisé très facilement et rapidement sur votre PC !

13/07/21 - 19:00 - Un pack de 2 ampoules connectées à moins de 20 euros Le lot de deux ampoules connectées de la marque TP-Link est actuellement en baisse de prix chez Amazon. Ce petit pack, idéal pour disposer de vos premières lumières connectées, est habituellement vendu à 26,99 euros. Une promotion et un coupon de réduction à cocher permettent actuellement d'en bénéficier pour le petit prix de 18,90 euros. Une jolie remise pour ces ampoules contrôlable via vos assistants vocaux (Google et Alexa) et capables de diffuser de la lumière blanche ou colorée.

13/07/21 - 18:00 - Le jeu Final Fantasy 15 à seulement 6 euros ! Très belle offre actuellement proposée par CDiscount : le jeu Final Fantasy, dernier en date de la série principale culte, est actuellement disponible pour seulement 6,95 euros. Un tout petit prix pour ce jeu d'action RPG désormais bien connu où vous incarnez Noctis, prince déchu qui part à la reconquête de son royaume aux côtés de ses amis. Une jolie promotion pour un titre à la durée de vie très bonne et sorti il y a quelques années au tarif de près de 70 euros !