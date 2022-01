"Soldes d'hiver 2022 : les dates officielles selon votre région"

SOLDES D'HIVER. Les français attendent fermement les prochaines soldes d'hiver qui se tiendront en ce mois de janvier. Ces dernières promettent de belles promotions sur plusieurs semaines.

[Mis à jour le 3 janvier 2022 à 10h24] Vous cherchez la date officielle des soldes d'hiver 2022 ? Rassurez-vous : votre attente ne sera point très longue ! Après deux éditions réussies l'an dernier, les français ont également pu se faire plaisir avec le célèbre Black Friday en novembre dernier. Les occasions pour profiter de belles promotions ne sont pas encore terminées, puisque les soldes d'hiver débutent d'ici quelques jours !

Notez que la date officielle des soldes d'hivers peut varier en fonction de votre localisation, et notamment de votre département. Depuis plusieurs années maintenant, certains coins de France et DOM-TOM voient leurs soldes être décalées par rapport au reste du pays. N'hésitez pas à consulter la suite de cet article pour découvrir les différents dates officielles des soldes d'hiver 2022.

Sauf report exceptionnel, la date des prochaines soldes d'hiver 2022 est fixée au mercredi 12 janvier à 8h du matin. Les différentes offres proposées devraient donc s'étaler sur 4 semaines et rester disponibles avec plusieurs démarques jusqu'au mardi 08 février 2022.

Ces dates concernent la majorité des départements du pays, mais pas tous ! En effet, il est de coutume que les départements d'outre-mer, ainsi que la Moselle, disposent de dates décalées pour leurs périodes de soldes. Retrouvez l'ensemble des dates un peu plus bas dans cet article.

Les dates des soldes s'étalent désormais sur 4 semaines au lieu de 6 auparavant. Cette durée raccourcie est en vigueur depuis les soldes d'hiver 2020 et sont le résultat de la Loi Pacte. Cette durée s'applique, dérogation de dates ou pas, à tous les départements français. Les dates relatives aux périodes de soldes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour une durée allant de 3 à 6 semaines.

Chaque période de soldes dispose de ses propres règles afin de fixer ses dates. Ainsi, les soldes d'hiver se déroulent en général à partir du deuxième mercredi du mois de janvier. Les soldes d'été se tiennent, quant à elles, le dernier mercredi de juin.

Les dates des soldes sont les mêmes pour la très large majorité des départements, mais certaines exceptions sont malgré tout constatées, en lien avec des traditions historiques ou des impératifs touristiques. Si les dates des soldes à Paris et dans la quasi-intégralité du pays sont celles mentionnées ci-dessus, des dates dérogatoires sont ainsi appliquées pour certains départements et régions.

Département / région Date de début des soldes d'hiver 2022 Date de fin des soldes d'hiver 2022 Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges Lundi 3 janvier Dimanche 30 janvier Alpes-Maritimes et Pyrénées-Orientales Mercredi 12 janvier Mardi 8 février Corse-du-Sud et Haute-Corse Mercredi 12 janvier Mardi 8 février Guadeloupe (non officialisé) Mercredi 12 janvier Mardi 8 février Guyane Mercredi 12 janvier Mardi 8 février Saint-Barthélémy et Saint-Martin Samedi 7 mai Vendredi 21 mai La Réunion Samedi 3 septembre 2021 Vendredi 30 septembre 2021 Saint-Pierre-et-Miquelon Mercredi 19 janvier Mardi 15 février

Si les dates des soldes sont imposées aux commerçants par la législation en vigueur, ces derniers sont libres de choisir les dates à partir desquelles ils effectuent des rabais plus importants. Chaque enseigne décide donc de la date de la 2e démarque, certains choisissent d'en faire une 3e. De manière générale, les magasins affichent de nouveaux rabais à partir de la deuxième semaine des soldes, et d'une dernière démarque lors de la 3e semaine des promotions.

En quoi consistent les soldes d'été ? Elles sont l'exact inverse des soldes d'hiver. Cette fois, pour les commerçants, il s'agit d'écouler la fin de collection printemps-été. Par opposition à leurs "cousins" de l'hiver, les soldes d'été visent à minimiser les invendus de vêtements légers avant l'arrivée des collections automne-hiver. Elles ne durent que quatre semaines au lieu de six auparavant, pour intensifier leur impact sur le consommateur : comme leur durée est plus courte, ce dernier est incité à en profiter plus rapidement. Une durée établie par l'arrêté du 27 mai 2019 (voir sur Legifrance), en application de l'article L. 310-3 du code de commerce, et prévue par la Loi Pacte du 22 mai 2019 (relative à la croissance et la transformation des entreprises).

Si les soldes sont si recherchées par une majorité de consommateurs, cela s'explique notamment par le fait que les revendeurs sont également autorisés à effectuer des ventes à perte. Cela signifie que certains produits qui n'ont pas trouvé preneurs au cours de l'année, peuvent disposer de prix très intéressants afin d'écouler les stocks encore disponibles en entrepôts.

Quelle est la différence entre soldes et ventes privées ?

Vous avez probablement croisé des panneaux "Ventes privées" sur votre chemin ces derniers temps. Et pour cause : ces opérations ont souvent lieu dans les semaines précédant les soldes nationales. Contrairement aux soldes saisonnières, les ventes privées ont tendance à s'adresser à une clientèle déjà fidélisée. Gros avantage : les ventes privées permettent par ailleurs d'acquérir des articles de la nouvelle collection en promo (quand les soldes visent à écouler les stocks de collections précédentes). Le commerçant trouve tout de même largement son compte dans les ventes privées car elles peuvent lui permettre d'acquérir de nouveaux clients membres (qui auront pris une carte de fidélité ou adhéré à la newsletter de la boutique pour pouvoir bénéficier des ventes privées).