"Soldes d'hiver 2023 : toutes les dates selon votre région"

SOLDES. Les prochaines soldes d'hiver 2023 débutent d'ici quelques jours. Certains départements observent cependant déjà des promotions ! Retrouvez toutes les dates officielles des soldes.

Il ne reste plus que quelques jours avant la date officielle des soldes d'hiver 2023. L'événement, très attendu par de nombreux français, est prévu pour débuter dès le mercredi 11 janvier prochain. Cette date concerne une grande majorité de départements, mais pas tous ! C'est pourquoi des promotions commencent déjà à apparaître dans certaines régions et sur certains sites web spécialisés.

En effet, les soldes d'hiver 2023 sont lancés depuis le lundi 2 janvier dernier dans certains départements comme la Moselle et les Vosges. Si vous souhaitez profiter des soldes d'hiver, et des premières offres disponibles, n'hésitez pas à dérouler un peu plus cet article pour y retrouver toutes les dates de l'événement. Les soldes 2023 sont prévues pour durer pendant plusieurs semaines, mais les promotions sont généralement plus intéressantes au début de l'événement ! Découvrez toutes les dates des soldes d'hiver ainsi que les premières promotions déjà disponibles !

Les produits à suivre durant les soldes 2023

Les prochains soldes à venir sont les soldes d'hiver. Ils se tiendront à partir du mercredi 11 janvier, 8 heures, et se termineront le mardi 7 février 2023. Et pour cause, la règle est fixe. Chaque année, les soldes d'hiver commencent à 8 heures du matin le deuxième mercredi du mois de janvier, "sauf si celui-ci tombe après le 12", précise le site entreprises.gouv.fr. Si tel est le cas, "les soldes débutent le premier mercredi de janvier".

Notez que ces premières dates des soldes 2023 concernent une majorité de départements français. Certaines régions disposent cependant de dates décalées ! C'est notamment le cas pour les départements de la Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges (dont les soldes ont déjà débutés) ainsi que les territoires d'outre-mer. Le Gouvernement a notamment déjà confirmé, via un communiqué officiel, de la bonne tenue des soldes d'hiver à partir du mercredi 11 janvier.

Quelles sont les premières offres des soldes d'hiver 2023 ?

Les soldes d'hiver 2023 sont lancés depuis quelques jours dans certains départements. Des premières offres commencent à être proposées dans certains magasins, et il est possible de profiter de plusieurs belles promotions. Il est notamment déjà possible de profiter d'excellentes promotions sur des smartphones comme le Google Pixel 6, le Samsung Galaxy S22 Ultra ou même l'iPhone 13 d'Apple.

Les dates des soldes 2023 ne sont pas choisies au hasard. Ils sont désormais organisés sur quatre semaines (contre six auparavant). Cette nouvelle durée des soldes résulte de la Loi Pacte mise en place en fin d'année 2019. La durée finale, ainsi que les dates des soldes restent cependant établies par le ministre chargé de l'Économie. Le raccourcissement de la durée des soldes 2023 permet cependant de concentrer davantage les différentes promotions.

Chaque période de soldes dispose de ses propres règles afin de fixer ses dates. Ainsi, les soldes d'hiver se déroulent en général à partir du deuxième mercredi du mois de janvier. Les soldes d'été se tiennent, quant à elles, le dernier mercredi de juin.

Quelles sont les dates des soldes d'hiver 2023 à Paris ?

Si les dates des soldes 2023 sont établies pour une grande majorité du territoire français, certaines régions disposent d'exceptions ! Bien que de nombreux consommateurs parisiens s'inquiètent chaque année de la date exacte des soldes, celle-ci correspond à celle de la majorité des autres départements français. Les soldes d'hiver 2023 à Paris se dérouleront donc à partir du 11 janvier prochain.

La Moselle fait partie des départements dont les dates des soldes 2023 sont décalées par rapport aux autres départements. Aux côtés de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, et des Vosges, le département bénéficie de dates spécifiques pour les périodes de soldes d'hiver. Ils se tiennent ainsi du lundi 2 janvier 2023 au 29 janvier 2023.

Quelle est la date des soldes dans les DOM-TOM ?

Certains départements et territoires d'outre-mer disposent également de dates des soldes décalées. Ces dernières dépendent principalement de votre département. Voici les dates des soldes d'hiver 2023 :