"Sujet du bac de français 2022 : sujets probables et tombés à l'étranger"

SUJET BAC FRANCAIS 2022. Les lycéens de première passent leurs épreuves anticipées du bac de français jeudi 16 juin. Entre les pronostics des professeurs et les sujets déjà tombés à l'étranger, la liste des sujets de français probables est déjà conséquente.

[Mis à jour le 15 juin 2022 à 16h40] Après la philo, le français ! L'épreuve écrite anticipée du bac de français 2022 a lieu jeudi 16 juin, de 14 heures à 18 heures, et concerne les élèves de première. Dans la précédente version du bac, les épreuves de français figuraient dans la première vague des épreuves finales du baccalauréat. Ce n'est plus le cas aujourd'hui : les épreuves de spécialités, nouvelles épreuves finales du bac, les précèdent lors d'une première "salve" de copies à remplir. C'était leur première édition cette année, avec un décalage de deux mois sur la date prévue (elles sont en théorie programmées au mois de mars).

Pour ce qui est du sujet du bac de français donc, suite à la réforme du bac de 2019, les enseignants ont pour mission de sélectionner quatre oeuvres en vue de l'examen, parmi douze oeuvres proposées au total : une oeuvre par genre littéraire. Or au bac de français cette année, ce sont trois femmes qui ont été choisies pour la voie générale : Olympe de Gouges ("Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne") pour la "littérature d'idées", et Madame de Lafayette ou Marguerite Yourcenar (au choix) dans la catégorie "roman et récit". Le sujet soumis jeudi devrait être fortement teinté de ces oeuvres.

Quels sont les sujets probables ou déjà tombés cette année du bac de français ?

Les sujets du bac de français possèdent donc un cadre clair. Pour enrichir ses dernières révisions, il peut être utile de prendre connaissance des sujets tombés dans les centres d'examens des lycées français de l'étranger, à l'instar des sujets du bac de français en Amérique du Nord (bac général et technologique). Se pencher sur les pronostics des sujets probables du bac général et technologique de français 2022 par les enseignants de la langue de Molière peut également se révéler intéressant.

Les oraux de français du baccalauréat se déroulent ensuite du 20 juin au 1er juillet. Pour compenser l'impact, certes moindre, mais toujours présent du Covid sur les révisions lors de la deuxième partie d'année scolaire 2021-2022, le nombre de textes à présenter lors de cet oral du bac de français est passé de 16 en voie générale à 9 en voie technologique.

Dates, coefficients, déroulés d'épreuves, oeuvres au programme ou encore conseils pour s'entraîner... Découvrez encore bien d'autres infos clés dans cette page spécial bac de français 2022.

S'il faut attendre le 16 juin pour découvrir les sujets de l'épreuve écrite du bac de français en France métropolitaine, les lycéens peuvent se référer aux sujets soumis aux candidats des centres français à l'étranger. Les élèves de Première qui résident en Amérique du Nord passent leurs épreuves écrites un peu en avance. Cette année, les commentaires et les dissertations au choix leur ont été dévoilés le mardi 31 mai. Ils avaient quatre heures pour faire leurs preuves en traitant l'un des sujets ci-dessous au choix :

♦ S'ils optaient pour le commentaire, évalué sur 20 points, un seul objet d'étude et un seul sujet étaient imposés :

Objet d'étude : "Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle" Les lycéens ont dû travailler à partir du texte "Lorenzaccio", extrait de l'acte III, scène 3, écrit par Alfred de Musset en 1834. Dans la consigne, quelques informations supplémentaires étaient données : "Ce dialogue se déroule en Italie, dans la ville de Florence, au XVIe siècle. Lorenzo est proche de son cousin le duc Alexandre de Médicis qui gouverne la ville. Le chef des républicains Philippe Strozzi demande à Lorenzo d'agir contre le duc Alexandre qui se comporte comme un tyran. En effet, Pierre et Thomas, les fils de Philippe, viennent d'être arrêtés et risquent d'être exécutés".

♦ S'ils optaient pour la dissertation, elle aussi évaluée sur 20 points, ils avaient le choix entre trois sujets en lien avec l'objet d'étude "Le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle" :

Sujet de dissertation 1 : "La Princesse de Clèves", un roman de Madame de Lafayette. Le choix de cette œuvre correspondait au parcours "Individu, morale et société" inscrit dans le programme de Première. Le sujet était "Si vous jugez sur les apparences en ce lieu-ci, répondit Mme de Chartres, vous serez souvent trompée : ce qui paraît n'est presque jamais la vérité. Cette remarque de Mme de Chartres à sa fille éclaire-t-elle votre lecture de l'oeuvre de Madame de Lafayette ?". La consigne était spécifiée : "Vous répondrez à cette question dans un développement organisé. Votre réflexion prendra appui sur le roman de Madame de Lafayette au programme, sur le travail mené dans le cadre du parcours associé à cette oeuvre et sur votre culture personnelle". Sujet de dissertation 2 : "Le Rouge et le Noir", un romain de Stendhal. Le choix de cette œuvre correspondait au parcours "Le personnage de roman, esthétiques et valeurs" inscrit dans le programme de Première. Le sujet était "Au chapitre XII du livre second, Mathilde de la Mole dit ceci à propos de Julien : " Mon petit Julien, au contraire, n'aime à agir que seul. Jamais, dans cet être privilégié, la moindre idée de chercher de l'appui et du secours dans les autres ! " Ce propos éclaire-t-il votre lecture de l'oeuvre de Stendhal, Le Rouge et le Noir ?". La consigné était : "Vous répondrez à cette question dans un développement organisé. Votre réflexion prendra appui sur le roman de Stendhal au programme, sur le travail mené dans le cadre du parcours associé à cette oeuvre et sur votre culture personnelle". Sujet de dissertation n°3 : "Mémoires d'Hadrien", un roman de Marguerite Yourcenar. Le choix de cette œuvre correspondait au parcours : "Soi-même comme un autre". Le sujet était : "Dans le chapitre " Tellus stabilita " des Mémoires d'Hadrien, l'empereur Hadrien évoque ainsi les portraits de marbre sculptés durant son règne : " Je ne jetais qu'un coup d'oeil à ma propre image. " Puis il ajoute : " Mais le visage d'un autre m'a préoccupé davantage. " Cette réflexion éclaire-t-elle votre lecture des Mémoires d'Hadrien ?". La consigne était : "Vous répondrez à cette question dans un développement organisé. Votre réflexion prendra appui sur le roman de Marguerite Yourcenar au programme, sur le travail mené dans le cadre du parcours associé à cette œuvre et sur votre culture personnelle". Quels sont les sujets probables du bac de français 2022 ? Scruter les thèmes d'actualité et les sujets tombés les années précédentes peut pemettre de faire des pronostics sur les "sujets probables du bac". Le site spécialisé Digischool, en partenariat avec RTL, s'est basé sur l'avis d'une professeure de Français certifiée pour étudier les possibilités. Selon elle, les sujets les plus susceptibles de tomber lors de l'épreuve du bac de français général 2022 sont les suivants (attention, il d'agit de probabilités et non de certitudes ! Cela ne doit pas vous empêcher de posséder des notions sur l'ensemble des œuvres à réviser) : La littérature d'idée

Le théâtre D'après la même source, les sujets simplement "probables", autrement dit davantage "tièdes" que "chauds" qui suivent sont "le roman" et "la poésie". Le site spécialisé Annabac a pour sa part interrogé la professeure agrégée de Lettres modernes Sophie Saulnier pour en savoir plus sur ses pronostics pour l'épreuve de Français du bac 2022 en 1re générale. D'après l'experte, qui conseille toutefois de ne pas faire d'impasse, les sujets qui ont le plus de chances de tomber cette année sont : le roman (associé à la dissertation)

la littérature d'idées (associée au commentaire)

Pour les élèves de première, l'heure approche ! Les épreuves écrites de français de première passées par anticipation au titre de la session 2023 et les épreuves écrites de français de terminale passées au titre de la session 2022 se dérouleront le jeudi 16 juin 2022 de 14h à 18h.

L'oral de français aura lieu un peu plus tard, sur la même période que le Grand Oral. Les candidats seront ainsi convoqués à partir du 20 juin, jusqu'au 1er juillet, tel que l'indiquent l'Etudiant et d'autres sites spécialisés en scolarité.

Cette année, les épreuves anticipées de français en fin de classe de première ont des coefficients équivalents à l'écrit et à l'oral : 5 à l'écrit, 5 à l'oral.

Cette année, les épreuves écrites de français du bac général porteront sur un commentaire de texte ou sur une dissertation. L'épreuve durera 4 heures et sera notée sur 20 points. Quant aux épreuves du bac technologique, elles porteront sur un commentaire ou une contraction de texte suivie d'un essai. L'épreuve durera 4 heures et sera notée sur 20 points, ou sur 10 points + 10 points.

Lorsque vous arriverez à votre oral, vous disposerez d'un temps de préparation d'une durée de 30 minutes. Puis, vous débuterez la première partie de l'épreuve, et ce que vous soyez en bac général ou technologique. Durant cette première partie qui durera 12 minutes et qui sera notée sur 12 points, vous préparez le texte retenu par l'examinateur et en proposerez une lecture à voix haute, avant de faire une explication linéaire d'un passage d'une vingtaine de lignes. Le jury vous posera en outre une question de grammaire portant sur le texte choisi. Puis, dans la seconde partie de l'oral, vous présenterez une œuvre de votre choix, parmi celles que vous avez étudiées au cours de l'année. Cette présentation durera 8 minutes et sera notée sur 8 points.

Non, l'oral de français a bel et bien lieu à partir du 20 juin. Mais là encore le ministère de l'Education fait preuve d'indulgence et réduit la liste des textes a étudier pour préparer l'examen oral à 16 en voie générale et à 9 en voie technologique. Pour donner toutes les chances de réussir aux élèves, l'enseignant juré présélectionnera deux œuvres et laissera le candidat choisir celle qu'il aura vu ou approfondi en classe. Comme en 2021, le lycéen disposera ensuite de trente minutes pour préparer l'analyse de son texte et son exposé de douze minutes. Suivra la présentation d'une œuvre choisie par le candidat pendant huit minutes. Selon l'envie du juré, l'épreuve pourra se terminer par un entretien de cinq minutes portant sur le candidat, son projet professionnel ou sa personnalité. Cette dernière partie est optionnelle.

De manière à tenir compte des effets de la situation sanitaire sur la scolarité des élèves, le nombre de textes à présenter à l'oral est réduit à 16 en voie générale et à 9 en voie technologique. Quels sont ces textes étudiés cette année ? La liste est longue. Parmi eux figurent notamment "Gargantua", "Le Rouge et Noir", mais aussi "Le Malade imaginaire". Les élèves plancheront sur "la littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle", "La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle", "Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle" et "Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle". Depuis la réforme du bac, l'écriture d'invention ne fait plus partie des exercices proposés aux élèves lors des l'épreuve écrite de français. A la place, les élèves de filières générales ont le choix de composer sur un commentaire de texte ou sur un des trois sujets de dissertation.

Chaque objet d'étude contient trois œuvres obligatoires à lire en intégralité au long de l'année scolaire. Les professeurs sont libres d'ajouter des textes supplémentaires à cette liste. Voici les douze œuvres obligatoires :

La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle

Rabelais, Gargantua / parcours : rire et savoir.

La Bruyère, Les Caractères, livres V à X / parcours : la comédie sociale.

Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (du " préambule " au " postambule ") / parcours : écrire et combattre pour l'égalité.

La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle

Victor Hugo, Les Contemplations, livres I à IV / parcours : les mémoires d'une âme.

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal / parcours : alchimie poétique : la boue et l'or.

Guillaume Apollinaire, Alcools / parcours : modernité poétique ?

Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle

Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves / parcours : individu, morale et société.

Stendhal, Le Rouge et Noir / parcours : le personnage de roman, esthétiques et valeurs.

Marguerite Yourcenar : Mémoires d'Hadrien / parcours : soi-même comme un autre.

Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle

La meilleure manière de s'entraîner aux épreuves du Bac est de s'exercer à partir des annales et des corrigés des années précédentes. En 2021, après une année mouvementée entre présentiel et cours à distance, les lycéens de Première ont passé l'épreuve écrite anticipée du baccalauréat de français le 17 juin. Pour le bac général, le Commentaire (sur 20 points) portait soit sur "La poésie du 19e au 21e siècle", soit sur "Le roman et le récit du Moyen Âge au 21e siècle". Quant à la dissertation, trois sujets étaient au choix sur l'objet d'étude "La poésie du 19e au 21e siècle", et trois autres sujets sur "Le théâtre du 17e siècle au 21e siècle". Si les annales 2021 vous intéressent, vous pouvez consulter le détail des sujets et les corrigés officiels complets ici et ici.