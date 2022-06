"Sujet de français du brevet 2022 : révisez avec les premiers sujets tombés, les annales et les sujets probables"

SUJET BREVET FRANCAIS. Ce jeudi, les candidats au brevet plancheront sur leur première épreuve écrite, celle de français. Aidez-vous des sujets probables, sujets du brevet de français déjà tombés à l'étranger et annales et corrigé de l'an dernier pour vos derniers entraînements !

[Mis à jour le 29 juin 2022 à 16h09] Que ce soit pour la série générale ou professionnelle, l'épreuve de français du brevet 2022 a lieu jeudi 30 juin à 9h, ouvrant le bal du DNB dans l'Hexagone. L'examen dure trois heures en tout (c'est la plus longue des épreuves du brevet) mais s'étale de 9h à 12h15 puisqu'une pause le divise en deux. Au menu : une dictée, mais aussi une partie "grammaire et compétences linguistiques - Compréhension et compétences d'interprétation" et une partie rédaction. Dans cette dernière, les candidats peuvent opter pour le sujet d'imagination ou pour le sujet de réflexion.

Si vous avez révisé le programme dans son ensemble, vous pouvez mettre à profit vos révisions de dernière minute pour vous intéresser aux pronostics de sujets probables du brevet de français des enseignants (pour la série générale) ; aux sujets du brevet 2022 d'ores et déjà tombés à l'étranger ; ou encore aux annales du sujet de brevet de série générale de l'an passé, agrémentées d'un corrigé. Tous ces éléments peuvent vous servir de base pour un dernier entraînement des plus concrets !

Le jour de l'épreuve, Linternaute.com vous propose de consulter le sujet complet gratuitement (série générale et pro), ainsi que son corrigé en fin d'épreuve, grâce à notre partenariat avec le site spécialisé Studyrama.com.

Le sujet intégral de français du brevet 2022 nous est fourni par notre partenaire spécialisé Studyrama. Le ministère de l'Education le fait parvenir à Studyrama, qui nous le fournit ensuite. Le sujet est en général consultable dans son intégralité environ une heure et demie après le début de l'épreuve :

Les candidats au DNB en série pro passent leur épreuve de français du brevet le même jour que leurs camarades en série générale. Consultez le sujet du brevet de français correspondant ci-dessous :

Pour commencer, il reste nécessaire de réviser tout le programme de français du brevet. Cela étant dit, d'après les pronostics d'enseignants consultés par RTL en partenariat avec le site spécialisé Digischool, les sujets probables du brevet de français (série générale) sont :

le progrès et les rêves scientifiques

le chapitre "Agir sur le monde (agir dans la cité : individu et pouvoir)"

le chapitre "Vivre en société, participer à la société (dénoncer les travers de la société)".

la liberté d'expression

Les élèves de troisième en série générale qui résident en Amérique du Nord ont passé leurs épreuves les 1er et 2 juin 2022. Pour la première partie de l'épreuve de français, ils ont eu un sujet imposé. Pour la seconde partie, le sujet d'imagination, ils ont eu deux sujets au choix.

♦ Partie 1 : l'exercice de dictée en français et de compréhension du texte

Il s'agissait d'une dictée de l'extrait du "Prince travesti", acte I, scène V, de Marivaux, publié en 1724. Ils devaient également travailler sur l'extrait de l'acte I, scène XI et XII du même texte, avec une image de l'acte, tirée d'une mise en scène de Daniel Mesguisch (2016). A partir de cette œuvre, les collégiens ont fait une dictée, qui pouvait rapporter jusqu'à 10 points. Suivait ensuite une série de questions de compréhension et de compétences d'interprétation sur 32 points, tandis que le dernier exercice, celui de grammaire et de compétences linguistiques, était évalué sur 18 points.

♦ Partie 2 : l'exercice de rédaction

Evalué sur 40 points, il s'agissait d'être imaginatif en s'appuyant sur le même corpus que celui de la première partie. Cette partie rédactionnelle pouvait prendre la forme d'un sujet d'imagination ou d'un sujet de réflexion.

: À la fin de la scène XII, Arlequin entre en scène. Interrogé par Frédéric, il raconte à ce dernier la vie de son maître Lélio. Écrivez le dialogue entre les deux personnages en vous attachant à montrer qui est vraiment Lélio. Vous respecterez les codes du genre théâtral. Sujet de réflexion (choix 2) : Pour être apprécié par les autres, pensez-vous qu'il soit important de garder une part de mystère comme le personnage de Lélio ? Vous répondrez à cette question par un développement argumenté en vous appuyant sur les œuvres étudiées en classe, vos lectures et votre culture personnelles.

Pour les collégiens de 3e résidant dans les pays du groupement 1 et ayant donc passé les épreuves du brevet 2022 dans les centres de l'étranger, celles-ci ont eu lieu les 14 et 15 juin.

Il s'agissait d'une dictée (sur 10 points) d'un extrait de "Terre des hommes" d'Antoine de Saint-Exupéry, un recueil d'essais autobiographiques publié en 1939. La partie "Grammaire et compétences linguistiques, compréhension et compétences d'interprétation" (notée sur 50 points) portait quant à elle sur "Vol de nuit", d'Antoine de Saint Exupéry (1931), ainsi que l'huile sur toile "La chute d'Icare", de Jacob Peter Gowy (1636-1637).

Pour ce sujet, noté sur 40 points, il fallait choisir entre un sujet d'imagination et un sujet de réflexion

: "La tempête, au-dessous de lui, formait un autre monde de trois mille mètres d'épaisseur, parcouru de rafales, de trombes d'eau, d'éclairs […]" Fabien et son opérateur radio se trouvent finalement pris à l'intérieur de la tempête. Vous raconterez cette expérience du point de vue de Fabien. Vous veillerez à prendre en compte sa manière sensible et poétique de la percevoir. Vous insisterez sur les émotions ressenties. Sujet de réflexion (choix 2) : Les progrès technologiques permettent-ils encore à l'être humain de s'évader ?

Vous répondrez à cette question dans un développement argumenté et organisé en vous appuyant sur votre expérience, vos lectures, votre culture personnelle et les connaissances acquises dans l'ensemble des disciplines.

L'an dernier, l'épreuve de français du brevet s'est étalée de 9h à 10h30, puis de 10h45 à 12h15. En attenant le sujet du brevet de français 2022, le sujet intégral de français du DNB de l'an dernier (série générale) est accessible gratuitement ci-dessous suite à son officialisation au grand public par le ministère de l'Education, grâce à notre partenariat avec Studyrama :

Au brevet, la valeur de chaque épreuve ne se calcule pas sur la base d'un coefficient, mais avec un comptage de points. Pour rappel, on peut obtenir au maximum 800 points lors du brevet. ll faut un minimum de 400 points sur 800 pour être reçu. Puis, lorsqu'on récolte davantage de points, on peut décrocher des mentions : il en faut au minimum 480 pour la mention assez bien, au minimum 560 pour la mention bien, et 640 pour la mention très bien. L'épreuve de français peut rapporter jusqu'à 100 points, elle est donc très importante.

Voici la dictée du DNB de français de l'édition précédente du DNB (série générale) transmise par nos partenaires du Figaro Etudiant. Celle-ci vaut 10 points et les élèves ont eu 10 minutes pour la réaliser. Il leur a été précisé que le narrateur était un homme. Le texte est extrait de "Mémoires d'outre-tombe" de François-René Chateaubriand (1848-1850).

Après chaque épreuve d'examens, notre partenaire Studyrama propose un corrigé pour donner les grandes lignes des réponses à fournir et des références à convoquer dans sa copie. Retrouvez ci-dessous le corrigé de français du DNB de l'an passé (série générale), réalisé par des professeurs :

L'épreuve de français fait partie des quatre épreuves écrites du brevet des collèges, avec celle d'histoire-géo, mathématiques et sciences. Comme à son habitude, l'épreuve de lettres comportait trois parties : la première, évaluée sur 40 points, s'appuie sur un texte littéraire parfois accompagné d'une image et consiste à répondre à une série de questions de grammaire, de compréhension de la langue et d'interprétation. L'ordre des questions n'est pas anodin, les premières sont plutôt courtes et abordent des points précis de grammaire tandis que les suivantes appellent des réponses plus développées et rédigées s'appuyant sur des citations de l'extrait du texte fourni à étudier. Pour finir, le candidat doit également réaliser un court exercice de réécriture.

Les vingt minutes suivantes sont dédiées à la dictée, notée sur 10 points, d'environ 600 signes pour les élèves en série générale et 400 signes pour les séries professionnelles. Après une courte pause de quinze minutes, les élèves retrouvent leur copie pour la dernière partie de l'épreuve : la rédaction sur un sujet d'invention ou de réflexion au choix, et sur lequel se jouent les 50 derniers points.

Les résultats du brevet 2022 tombent dans la première quinzaine de juillet. Si les dates de publication des résultats varient selon les académies, une chose est sûre : vous connaîtrez vos résultats à l'épreuve de français ainsi qu'à toutes les autres épreuves du brevet 2022 au plus tard le 12 juillet 2022. Et après les résultats, place à la célébration des élèves ayant obtenu les meilleures notes ! Une cérémonie républicaine de remise des diplômes du brevet est organisée à chaque rentrée pour les lauréats dans leur collège. Les académies, en lien avec les établissements scolaires et les élus du territoire - maires, conseillers départementaux, etc.- organisent chaque année, une remise officielle des diplômes obtenus l'année précédente. D'après le site officiel de l'Education nationale, cette cérémonie "rassemble la communauté éducative et les élus autour des élèves qui achèvent leur parcours scolaire commun". Son utilité est de "dire le rôle essentiel de l'école dans la République et de féliciter les élèves qui ont obtenu leur premier diplôme". L'Education nationale spécifie que cela permet d'ériger des "modèles de réussite".

Les élèves de France métropolitaine disposent de trois heures pour faire leurs preuves lors de l'épreuve écrite de français. Elle se compose d'abord d'une partie "grammaire et compétences linguistiques - compréhension et compétences d'interprétation et dictée", de 9h à 10h30. Il s'agit ici de réaliser l'explication d'un extrait de texte littéraire et des exercices de grammaire et de réécriture. Après une courte pause, suit une seconde partie dédiée à la rédaction, de 10h45 à 12h15.