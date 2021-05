"Sujet du brevet de français 2021 : conseils et sujets probables"

Après une exceptionnelle année sans épreuves du brevet des collèges, les collégiens passeront bien leurs examens finaux cette année, et notamment leur épreuve de français. Sur quels sujets sont-ils susceptibles de tomber cette année ?

La promotion précédente avait vu ses épreuves du brevet des collèges remplacées par le contrôle continu en raison de la crise sanitaire du coronavirus mais en cette année 2021, les épreuves habituelles sont prévues pour les collégiens. Les quatre épreuves auront lieu les 28 et 29 juin 2021, avec l'épreuve de français pour ouvrir le bal, le lundi 28 juin, de 9h à 12h15, avec une pause de quinze minutes en milieu de matinée. Bien entendu, quels que soient les pronostics des sujets possibles pour le jour J, ils ne restent que des pronostics et ne dispensent pas de réviser l'ensemble du programme de français pour le brevet des collèges.

Comme à son habitude, l'épreuve de lettres comportera trois parties : une première partie sur 50 points, correspondant à une série de questions de grammaire, de compréhension de la langue et d'interprétation d'un texte, puis une dictée de vingt minutes notée sur 10 points, et enfin après la pause, une épreuve de rédaction sur un sujet d'invention ou de réflexion (au choix) sur 40 points. La première épreuve, celle de grammaire et de compréhension de texte, comporte une série de questions, les premières plutôt courtes et portant sur des points précis de grammaire en général, les suivantes appelant des réponses plus développées et rédigées, s'appuyant sur des citations de l'extrait du texte fourni à étudier.

D'après les pronostics professeurs sollicités par le site internet brevetdescolleges.fr, les sujets de français les plus susceptibles d'être soumis au brevet des collèges cette année sont ceux autour des thèmes de la recherche et la construction de soi (Se raconter, se représenter), la vie en société, la participation à cette vie en société et la dénonciation des travers de la société, ou encore les progrès et rêves scientifiques. Dans une moindre mesure, ils estiment que le sujet de français de cette année 2021 pourrait porter sur la notion "Agir sur le monde (Agir dans la cité : individu et pouvoir)".

Le brevet des collèges devrait donc se dérouler en présentiel cette année. Les élèves ont maintenant depuis plusieurs mois l'habitude d'avoir cours avec le contexte sanitaire de la crise du coronavirus, avec le port du masque notamment. Le protocole devrait être similaire le jour du brevet des collèges. En outre, comme habituellement pour ces examens, les élèves seront disposés chacun seul à une table, ce qui permettra également de respecter une distance entre eux, afin de limiter les risques de triche tout comme ceux de contamination.

Les sujets du brevet de français des années précédentes ont été publiés et peuvent servir d'annales pour les révisions du brevet 2021. Notre site partenaire Studyrama a mis en ligne le sujet de l'épreuve de français du brevet 2019, ainsi qu'une proposition de correction réalisée par leurs soins.