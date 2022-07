"Brevet d'histoire-géo 2022 : les sujets et les corrigés en intégralité"

SUJET BREVET HISTOIRE-GEO EMC. Les sujets d'histoire-géographie, éducation morale et civique (EMC) ont été dévoilés ce vendredi 1er juillet 2022, alors que les élèves passaient l'épreuve dans la matinée. Les corrigés sont aussi mise en ligne...

[Mis à jour le 1er juillet 2022 à 12h14] Ce vendredi 1er juillet 2022, quelque 850 000 candidats au brevet des collèges ont poursuivi les épreuves, entamées la veille avec l'histoire-géographie et éducation morale et civique (EMC). Les sujets d'histoire-géo EMC ont été dévoilés en toute fin de matinée, quelques minutes avant la fin de l'épreuve, les corrigés ont suivi dans la foulée.

Ce brevet 2022 d'histoire-géo a été bouleversé par la fuite des sujets annoncée jeudi soir par le ministère de l'Education nationale. Ce sont donc des sujets de secours qui ont été présentés ce aux candidats. Le ministère a annoncé qu'il allait porter plainte et lancer en parallèle une enquête administrative interne pour tenter de déterminer leur provenance.

Au menu de ces sujets "bis" d'histoire, de géographie et d'éducation civique 2022, on a ainsi retrouvé la coopération européenne, l'euro, les guerres mondiales, l'aménagement du territoire, mais aussi l'éducation aux médias et les opérations extérieures et le devoir de défense du pays. Voici les corrigés et les copies intégrales soumises aux élèves.

Les corrigés du brevet d'histoire-géo EMC ont été publiés comme chaque année, un peu plus d'une heure après la fin des épreuves. Ces corrigés sont fournis par notre partenaire Studyrama, et ont été réalisés par des professeurs spécialisés. Attention : il s'agit de se faire une idée de la forme que peut prendre une copie réussie à l'épreuve, tout en sachant qu'il existe bien évidemment pour certaines questions ou parties de l'épreuves plusieurs manières possibles de faire :

Avec notre partenaire Studyrama, retrouvez ci-dessous les sujets d'histoire-géo EMC avec les copies intégrales communiquées par le ministère de l'Education. Deux copies assez différentes ont été proposées cette année aux candidats du brevet général et du brevet professionnel, avec tout de même quelques thématiques communes, notamment autour de la construction européenne.

L'Union européenne et les guerres mondiales pour le brevet général

Pour le brevet général, la première partie du sujet portait sur la géographie et en particulier sur "La France et l'Union européenne". Un premier document intitulé "La coopération entre les États de l'Union européenne", extrait de "Géographie de la France", et signé par Eloïse Libourel en 2017 était proposé. Il était complété par des notes sur "Erasmus: programme d'échanges d'étudiants entre des établissements d'enseignement" et d'un second document sur "Un exemple de coopération transfrontalière entre la France et l'Espagne" avec une carte à l'appui. Il a été demandé aux candidats du brevet de définir l'objectif de la Politique de Cohésion de l'Union européenne et de citer les échelles de coopération ainsi que deux éléments qui favorisent les flux entre la France et l'Espagne. Une autre question demandait de s'appuyer sur des exemples précis pour montrer que l'Union européenne "favorise aux échelles nationale, régionale et locale, les échanges et la coopération".

La deuxième partie du sujet, portant sur l'histoire cette fois, était intitulée "L'Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)". Un développement d'une vingtaine de lignes a été demandé aux collégiens pour présenter les principales caractéristiques du régime mis en place en Allemagne entre 1933 et 1945. Les candidats ont été invités à illustrer chaque caractéristique par un exemple de leur choix. Une seconde sous-partie intitulée "Comprendre et pratiquer un autre langage" était appuyée par une annexe, "L'Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)", elle même constituée de petits exercices à rendre avec la copie.

La troisième partie relevant de l'enseignement moral et civique portait enfin sur l'éducation aux médias et s'appuyait sur un texte d'Hélène Paumier, professeure de français, publié dans Le Monde le 21 février 2019. Un second document était proposé : un extrait de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et notamment son Article 11 sur "La libre communication des pensées et des opinions". Les candidats ont été invités à donner deux raisons pour lesquelles la professeure reprise dans le premier document pense qu'une éducation aux médias est nécessaire pour les collégiens et à expliquer un passage souligné de l'article. Il fallait ensuite nommer la valeur de la République à laquelle fait référence l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et préciser par quoi elle est limitée.

Une mise en situation était ensuite proposée : les candidats ont été plongés dans le rôle d'un membre du conseil de la vie collégienne (CVC) ayant décidé, avec des camarades, de créer un média pour le collège. Un texte était demandé expliquant ce que l'on doit respecter quand on produit ou diffuse des informations pour un média, "au moment où les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés".

L'euro et l'aménagement du territoire pour le brevet pro

Pour le brevet professionnel, le sujet d'histoire portait sur "Le monde depuis 1945" avec deux documents à l'appui : la Une du journal Libération du 1er janvier 1999 qui annonçait la création officielle de l'euro et le discours Jacques Chirac, président de la République, le 31 décembre 2001, à la veille de son entrée en circulation. Les candidats devaient identifier l'évènement historique de la couverture du journal mais aussi décrire la tenue et l'attitude du personnage présent sur cette couverture. Un tableau devait ensuite être rempli avec les informations prélevées dans le discours de Jacques Chirac, comme le nom et la fonction de l'auteur, les destinataires du discours, son thème ou encore la difficulté que le passage à l'euro allait poser à une partie de la population. Enfin, il était demandé "trois aspects positifs que représente le passage à l'euro d'après ces deux documents".

Pour la partie géographie, la thématique était intitulée "Pourquoi et comment aménager le territoire ?" Un développement construit d'une quinzaine de lignes appelait à décrire les objectifs de l'aménagement du territoire aujourd'hui en France. Les candidats étaient invités à utiliser des termes précis : "inégalités territoriales", "transports", "services publics", "environnement", "développement économique", "acteurs", "État", "collectivités", "conflit d'usages"... On demandait ensuite de mobiliser des repères géographiques à partir d'une annexe : une carte sur laquelle il était demandé d'identifier des points ainsi que des photos de lieux à reconnaître.

Concernant l'enseignement moral et civique, deux documents étaient proposés une fois encore : un premier illustrant l'inauguration du monument aux morts pour la France en opérations extérieures dans un jardin public de Paris le 11 novembre 2019 par le président de la République Emmanuel Macron et un second présentant un extrait du discours du chef de l'Etat lors de la cérémonie. Il était demandé aux candidats du brevet de décrire en l'honneur de qui le monument avait été construit puis de remplir un tableau pour identifier ce que le monument évoque ou la diversité des missions et des militaires engagés en OPEX. Les candidats ont dû identifier au moins deux missions que poursuit l'armée française à l'étranger d'après le président de la République, puis utiliser les expressions "devoir de défense" et "devoir de mémoire" pour complétez sur leur copie deux phrases. en point final de cette épreuve du brevet d'histoire-géo EMC, il fallait rédiger un texte de quelques lignes expliquant l'importance de l'engagement des soldats en opérations extérieures.

L'épreuve d'histoire géographie et enseignement moral et civique peut rapporter jusqu'à 50 points lors du brevet des collèges, elle est donc importante. Au brevet, la valeur de chaque épreuve ne se calcule pas sur la base d'un coefficient, mais avec un comptage de points. Pour rappel, on peut obtenir au maximum 800 points lors du brevet. ll faut un minimum de 400 points sur 800 pour être reçu. Puis, lorsqu'on récolte davantage de points, on peut décrocher des mentions : il en faut au minimum 480 pour la mention assez bien, au minimum 560 pour la mention bien, et 640 pour la mention très bien.

L'épreuve d'histoire-géographie et enseignement moral et civique du DNB dure 2 heures et se découpe en 3 exercices différents. Elle est notée sur 50 points (contre 100 points pour les mathématiques, et 100 points pour le français) : 20 points pour l'histoire, 20 points pour la géographie, 10 points pour l'EMC.

Le premier exercice est une étude de document qui peut porter sur l'histoire ou la géographie. Les candidats doivent répondre à 5 questions, notamment relever le sujet du document, son contexte, sa date et son auteur. Il y a aussi trois questions dont il faut aller chercher les réponses dans le document distribué, en complétant avec ses connaissances.

Le deuxième exercice est un paragraphe argumenté portant sur l'autre matière. Il doit faire une vingtaine de lignes avec une introduction, un développement, et une conclusion. Par la suite, suivant la discipline, les candidats ont une carte de géographie ou une frise chronologique à compléter.

Pour l'épreuve d' enseignement moral et civique (EMC), il faut lire et étudier deux ou trois documents et à répondre à quelques questions.

Les résultats du brevet 2022 tombent la première semaine de juillet. Si les dates de publication des résultats varient selon les académies, une chose est sûre : vous connaîtrez vos résultats de l'épreuve d'histoire géographie et enseignement moral et civique ainsi que de toutes les autres épreuves du brevet 2022 au plus tard le 8 juillet 2022. Et après les résultats, place à la célébration des élèves ayant obtenus les meilleures notes ! Une cérémonie républicaine de remise des diplômes du brevet est organisée à chaque rentrée pour les lauréats dans leur collège. Les académies, en lien avec les établissements scolaires et les élus du territoire - maires, conseillers départementaux, etc.- organisent chaque année, une remise officielle des diplômes obtenus l'année précédente.