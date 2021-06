"Sujet du Brevet d'histoire géo 2021 : quels sujets peuvent tomber ?"

BREVET HISTOIRE GEO. Dans moins d'un mois, le brevet des collèges débute. Redoutée, l'épreuve d'histoire-géo sera bien évidemment au programme. Voici les sujets qui pourraient tomber.

Le brevet des collèges est maintenu dans les conditions habituelles et se déroulera le 28 et 29 juin 2021. Vous l'avez donc noté, il ne reste plus que peu de temps de révision pour obtenir ce premier et important diplôme. Parmi les épreuves, une est particulièrement redoutée par les élèves, l'épreuve d'histoire-géo et EMC. Si les sujets sont attendus avec impatience, ils ne seront malheureusement et évidemment dévoilés que le jour de l'examen. Toutefois, plusieurs sites spécialisés se lancent dans le jeu des pronostics à quelques jours de l'épreuve et parmi eux, le site Digischool.

Selon un professeur, le sujet le plus "chaud" du brevet 2021 en histoire serait "L'Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945). Un chapitre important qui suscite souvent un vrai intérêt de la part des élèves pour comprendre le régime totalitaire nazi ou stalinien mais aussi la période d'entre deux guerres en France. Autres sujets ou thématiques plausibles, "Le monde depuis 1945" et les "Françaises et Français dans une République repensée".

En géographie, les aires urbaines "revient régulièrement" et pourraient de nouveau être au programme. Les espaces productifs et les espaces de faible densité et leurs atouts a également les faveurs des pronostics. Parmi les sujets considérés comme "tièdes", "Dynamiques territoriales de la France contemporaine", toujours selon Digischool ; Une France citadine ; La France et l'Union européenne et Pourquoi et comment aménager le territoire ?

Enfin en EMC (Enseignement Moral et Civique), "La sensibilité : valeurs, symboles et principes français et européens" tiendrait la corde tout comme "Le droit et la règle et "L'engagement".

Comment se déroule l'épreuve d'histoire-géo EMC au brevet ?

L'épreuve d'histoire-géographie et enseignement moral et civique du DNB dure 2 heures et se découpe en 3 exercices différents. Elle est notée sur 50 points (contre 100 points pour les mathématiques, et 100 points pour le français) : 20 points pour l'histoire, 20 points pour la géographie, 10 points pour l'EMC. Quels sont les exercices ?

Le premier est une étude de document. Les candidats doivent répondre à 5 questions, notamment relever le sujet du document, son contexte, sa date et son auteur. Il y a aussi trois questions dont il faut aller chercher les réponses dans le document distribué, en complétant avec ses connaissances.

Le deuxième exercice est un paragraphe argumenté. Il doit faire une vingtaine de lignes avec une introduction, un développement, et une conclusion. Par la suite, suivant la discipline, les candidats ont une carte de géographie ou une frise chronologique à compléter.

Pour l'épreuve EMC, il faut lire et étudier deux ou trois documents et à répondre à quelques questions.

Quels conseils pour réussir l'épreuve d'histoire-géo EMC ?

Nous sommes le jour J ou la veille de l'épreuve et vous avez l'impression de ne plus rien savoir du cours ? Pas de panique, si vous avez bien organisé vos révisions, il s'agit probablement d'une petite appréhension. Voici quelques conseils pour que l'épreuve se passe bien :

La veille de l'épreuve

Ne pas réviser la veille, faire des activités extérieures et éviter de passer trop de temps sur un écran

Préparer votre sac, vos crayons de couleur et stylos, votre carte d'identité et votre convocation

Le jour de l'épreuve

Bien lire les consignes pendant une dizaine de minutes en surlignant les mots clés, ne pas partir tête baissée en récitant son cours

Débuter par le sujet que vous voulez, celui où vous êtes le plus à l'aise. Il est inutile de lancer tous les exercices en même temps

Pour l'Etudiant, Ange Hennion, professeur, propose de séparer votre brouillon en quatre colonnes : la première pour noter le verbe de consigne ('expliquez', 'identifiez', 'nommez'…) ; la deuxième pour écrire votre réponse ; la troisième pour apporter la justification, et la dernière pour ajouter des connaissances personnelles qui permettent de valoriser votre réponse.

Enfin, il faut penser à répondre aux questions quoi ? qui ? où ? quand ? pourquoi ? Et éviter les paraphrases.

L'épreuve du brevet d'histoire-géo s'est pour la dernière fois déroulée le mardi 2 juillet de 9 heures à 11 heures. Notre partenaire Studyrama avait alors publié le sujet :

Corrigé brevet histoire-géo

Dans la journée de l'épreuve, notre partenaire avait publié le corrigé d'histoire-géo du brevet 2019 passé par les élèves de troisième de la métropole pendant deux heures :

Sujets brevet histoire-géo à l'étranger

Voici le sujet 2019 du brevet des collèges passé à Pondichéry :

Voici le sujet 2019 du brevet des collèges passé en Amérique du Nord :