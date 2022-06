"Sujet du brevet de maths 2022 : découvrez les corrigés"

SUJET BREVET MATHS 2022. Après les sujets, place aux corrigés ! L'épreuve de mathématiques du brevet des collèges s'est déroulée ce jeudi 30 juin 2022. Les exercices proposés peuvent déjà être parcourus, découvrez les corrigés en direct...

[Mis à jour le 30 juin 2022 à 16h54] Cinq exercices sur 20 points chacun. Les sujets et les problèmes posés aux élèves de troisième pour l'épreuve de maths du brevet des collèges 2022 ce jeudi 30 juin ont été dévoilés par le ministère de l'Education nationale. L'épreuve de maths, qui se déroulait de 14h30 à 16h30 pour environ 850 000 candidats au brevet, suivait l'épreuve inaugurale de français, fixée pour sa part dans la matinée.

Parmi les sujets sur lesquels il ne fallait pas faire l'impasse avant ce brevet 2022 de maths, on trouve les calculs de distance et de volumes, les produits de facteurs, les probabilités, les aires et même la programmation... Comme d'habitude, la mise en situation a été privilégiée pour ces sujets de maths. Les candidats au brevet ont pu se promener dans un paysage arboré traversé par une rivière, se pencher sur une distribution de cartes Pokémon ou gérer les problèmes de fuite d'une salle de bains... Parcourez les sujets en intégralité ci-dessous grâce à notre partenaire Studyrama et découvrez les corrigés dès qu'ils seront disponibles.

Chaque année, les corrigés des sujets sont particulièrement cherchés à l'issue des épreuves, les candidats essayant d'anticiper leur note en comparant les réponses qu'ils ont livrées à celles proposées par les correcteurs. Généralement, les corrigés de maths ne font pas débat. Découvrez ci-dessous en direct les corrigés de maths 2022 (brevet général et brevet professionnel), dès que ceux-ci auront été mis à disposition par notre partenaire Studyrama :

Comme chaque année lors des épreuves du brevet des collèges, nous diffusons les copies des sujets de mathématiques du brevet 2022 avec notre partenaire Studyrama. Voici la totalité des exercices proposés pour le brevet général et le brevet professionnel et des problèmes posés aux candidats cette année :

Le premier exercice de mathématique du brevet 2022 présentait un paysage surplombé de points et d'axes. "Une famille se promène au bord d'une rivière. Les enfants aimeraient connaître la largeur de la rivière. Ils prennent des repères, comptent leurs pas et dessinent le schéma ci-dessous sur lequel les points C, E et D, de même que A, E et B sont alignés. (Le schéma n'est pas à l'échelle.)", précisait la consigne. Les élèves devaient répondre à 4 questions à partir de cet énoncé : "1. Démontrer que les droites (AC) et (BD) sont parallèles", puis "2. Déterminer, en nombre de pas, la largeur AC de la rivière", "3. Montrer que la longueur CE vaut 13,3 m, en arrondissant au décimètre près" et enfin une quatrième question elle-même divisée en deux parties : "4. L'un des enfants lâche un bâton dans la rivière au niveau du point E. Avec le courant, le bâton se déplace en ligne droite en 5 secondes jusqu'au point C. a. Calculer la vitesse du bâton en m/s. b. Est-il vrai que " le bâton se déplace à une vitesse moyenne inférieure à 10 km/h " ?"

Le second exercice mettait les élèves devant une série de figures en face desquelles un questionnaire à choix multiples (QCM) était proposé. Pour chaque question, trois réponses (A, B et C) étaient proposées avec une seule réponse exacte. Aucune justification n'était demandée. Pour la première figure, il s'agissait de déceler une translation, une homothétie ou une symétrie axiale. Pour la seconde, les candidats au brevet de maths devaient déceler grâce à un graphique, l'antécédent de 2 par la fonction g, la troisième visait à calculer une médiane à partir d'un problème à 13 chiffres etc.

Produits de facteurs, probabilités, aires et programmation...

Le troisième exercice s'inspirait d'un sujet cher aux collégiens : les cartes Pokémon ! L'intitulé partait du postulat suivant : "Une collectionneuse compte ses cartes Pokémon afin de les revendre. Elle possède 252 cartes de type "feu" et 156 cartes de type "terre". A partir de cet intitulé, les élèves ont du répondre à trois questions : une première sur la "décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 252" et sur cette décomposition "en produit de facteurs premiers du nombre 156", une deuxième visant à déterminer comme réaliser des paquets identiques, "contenant chacun le même nombre de cartes "terre" et le même nombre de cartes "feu" en utilisant toutes ses cartes" et enfin une troisième sur la probabilité que de piocher au hasard une carte de type "terre".

Le quatrième exercice consistait à démontrer ses connaissances sur le calcule de l'aire d'un carré et d'un rectangle dont les côtés étaient déterminés par des "x", puis à un travail sur un script dans Scratch visant à renvoyer l'aire du rectangle via un programme. La partie sans doute la plus ardue, mais sur laquelle les correcteurs devraient être cléments puisqu'il était précisé que "toute trace de recherche, même non aboutie, sera prise en compte".

Le cinquième exercice enfin se résumait à une série de calculs sur la base de la consommation en eau dans une salle de bains où un robinet fuit à raison d'une goutte par seconde, 20 gouttes d'eau correspondant à un millilitre (1ml). Il fallait notamment montrer qu'il tombe 86400 gouttes dans la vasque en une journée complète, calculer, en litres, le volume d'eau qui tombe dans la vasque en une semaine, montrer que la vasque a un volume de 18,85 litres, arrondi au centilitre près ou encore déterminer si l'eau peut ou non déborder de la vasque si l'évacuation est fermée pendant une semaine. Volonté sans doute des concepteurs du sujet de maths du brevet d'introduire un message écolo dans les copies, il était demandé à la toute fin de calculer le pourcentage de diminution de la consommation quotidienne d'eau par habitant entre 2004 et 2018 avec une poignée de données macro.

Lors de l'épreuve du brevet de maths, les élèves disposent de deux heures pour faire leurs preuves. Ils doivent dans ce laps de temps travailler sur plusieurs exercices, dont certains sont assortis de tableaux ou de schémas. Ils doivent d'ailleurs éventuellement compléter un tableau ou interpréter un schéma. Ils planchent également sur un exercice d'informatique. Le nombre d'exercices est généralement de quatre ou cinq, sans temps imparti à chacun.

Au brevet, la valeur de chaque épreuve ne se calcule pas sur la base d'un coefficient, mais avec un comptage de points. Pour rappel, on peut obtenir au maximum 800 points lors du brevet. ll faut un minimum de 400 points sur 800 pour être reçu. Puis, lorsqu'on récolte davantage de points, on peut décrocher des mentions : il en faut au minimum 480 pour la mention assez bien, au minimum 560 pour la mention bien, et 640 pour la mention très bien. L'épreuve de mathématiques peut rapporter jusqu'à 100 points, elle est donc très importante.

Les résultats du brevet 2022 tombent pour leur part la première semaine de juillet. Si les dates de publication des résultats varient selon les académies, une chose est sûre : vous connaîtrez vos résultats à l'épreuve de maths ainsi qu'à toutes les autres épreuves du brevet 2022 au plus tard le 8 juillet 2022. Après les résultats, une cérémonie républicaine de remise des diplômes du brevet est organisée à chaque rentrée pour les lauréats dans leur collège. Les académies, en lien avec les établissements scolaires et les élus du territoire - maires, conseillers départementaux, etc.- organisent chaque année, une remise officielle des diplômes obtenus l'année précédente.