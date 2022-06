"Sujet du brevet de maths 2022 : voici ce qui pourrait tomber ce jeudi !"

SUJET BREVET MATHS 2022. Les collégiens de troisième débutent les épreuves du brevet des collèges 2022 avec les mathématiques le jeudi 30 juin, à partir de 14h30. Le brevet de maths est l'un des plus redoutés. Voici les sujets et exercices probables au programme...

[Mis à jour le 29 juin 2022 à 18h47] L'épreuve de maths du brevet des collèges est programmée ce jeudi 30 juin 2022, de 14h30 à 16h30. Il s'agit de la deuxième épreuve, après le français qui ouvre le bal de cette session 2022 dans la matinée, pour quelque 856 000 collégiens qui passent le premier diplôme de leur vie cette semaine. S'il est encore temps de survoler le programme de mathématiques pour les troisièmes, l'heure n'est plus vraiment aux révisions. Mais tenter de déceler les tendances de ce brevet de maths 2022 peut encore aider quelques élèves à combler d'éventuels trous.

Le sujet du brevet de maths 2022 est totalement inconnu, mais quelques signaux ont pu être envoyés ces derniers mois par les épreuves qui ont déjà eu lieu dans les centres d'examens français de l'étranger, à Washington et dans les pays du groupe 1. Les pronostics de sujets probables sont aussi légion sur les sites spécialisés. Enfin, pour ces dernières heures consacrées - peut-être - à peaufiner ses savoirs et ses méthodes, on peut encore décortiquer le derniers sujet de maths tombé au brevet dans son intégralité, ainsi que son corrigé.

L'épreuve de maths du brevet des collèges est l'une des plus importante pour décrocher le diplôme. Notée sur 100 points, elle est aussi, sans doute, l'une des plus ardues pour les ados qui rejoindront le lycée l'année prochaine. Le programme de troisième et les acquis à valider lors du brevet des collèges en mathématiques sont en effet très denses. Le ministère de l'Education précise, pour les mathématiques, que "la formation au raisonnement et l'initiation à la démonstration sont des objectifs essentiels du cycle 4" (celui du collège). Les élèves doivent se confronter à des "situations variées (par exemple problèmes de nature arithmétique ou géométrique, mais également mise au point d'un programme qui doit tourner sur un ordinateur ou pratique de jeux pour lesquels il faut développer une stratégie gagnante, individuelle ou collective, ou maximiser ses chances)" ainsi qu'à des "pratiques d'investigation (essai-erreur, conjecture-validation, etc.)" qui "peuvent s'appuyer aussi bien sur des manipulations ou des recherches papier/crayon, que sur l'usage d'outils numériques (tableurs, logiciels de géométrie, etc.)". Pour le brevet, les compétences à atteindre en mathématique sont au nombre de six :

chercher

modéliser

représenter

raisonner

calculer

communiquer

"Une place importante être accordée à la résolution de problèmes, qu'ils soient internes aux mathématiques ou liés à des situations issues de la vie quotidienne ou d'autres disciplines", écrit encore le ministère qui cite par ailleurs quatre thèmes classiques dans son programme :

nombres et calculs

organisation et gestion de données, fonctions

grandeurs et mesures

espace et géométrie

Plus prosaïquement, la radio RTL, en partenariat avec le site spécialisé Digischool, s'est penchée sur les sujets probables de maths pour ce brevet 2022 en série générale. Elle a distingué dix points qui semblent essentiels pour ce brevet 2022, une liste sans réelle surprise néanmoins : les fractions, les triangles, le calcul littéral, la fonction linéaire, la fonction affine, les probabilités, la trigonométrie, les pourcentages, l'algorithmique et la programmation.

Attention, ces pronostics ne doivent pas vous dispenser de réviser l'ensemble de votre programme de maths du brevet. Il peut toutefois être intéressant de les consulter pour affiner ses révisions.

Les élèves de troisième qui résident en Amérique du Nord ont passé leurs épreuves les 1er et 2 juin 2022. Pour l'épreuve de maths du brevet en série générale, les élèves ont dû travailler sur une série de cinq exercices. Le premier consistait en des questions sur une figure géométrique, avec des calculs de longueur et d'angles. Noté sur 22 points, il présentait cinq questions. Puis, le second exercice, noté sur 15 points, consistait en un questionnaire à choix multiple, avec une seule réponse exacte à chaque fois. Le troisième exercice, avec 20 points à la clé, nécessitait de travailler sur le cas théorique de la pratique physique des adolescents, suivi d'un problème s'inspirant d'un jeu de hasard conçu par un programme informatique.

Le quatrième exercice de maths, noté sur 21 points et composé de deux parties, était composé d'un tableur et de l'affirmation suivante : " Pour obtenir le résultat du programme de calcul, il suffit de multiplier le nombre de départ par le nombre entier qui suit". Les élèves ont dû traiter de ces deux éléments dans une série de questions. Enfin, dans le cinquième exercice qui était également le plus important en terme de points (22 points), les collégiens ont planché sur des programmes de calcul à partir de deux parties caractérisée par des exercices de vérification et d'écriture de fonctions.

Les élèves du groupe 1 de l'étranger ont passé leurs épreuves du brevet les 14 et 15 juin 2022. Concernant l'épreuve de maths du brevet en série générale, ils ont planché sur cinq exercices, respectivement notés sur 19 points, 20 points, 21 points, 15 points et 25 points. On pouvait lire la consigne suivante en haut de sujet : "L'évaluation prend en compte la clarté et la précision des raisonnements ainsi que, plus largement, la qualité de la rédaction. Elle prend en compte les essais et les démarches engagées, même non abouties. Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf mention contraire." L'exercice 1 portait sur les fonctions en partie A et le triangle rectangle en partie B. L'exercice 2 avait notamment trait aux vitesses et distances moyennes et aux séries. L'exercice 3 portait sur un segment, des droites parallèles et perpendiculaires et l'aire d'un triangle.

L'exercice 4 présentait un motif en parallélogramme dont toutes les longueurs étaient exprimées en pixel, ainsi que le script, en partie rédigé, qui a permis de tracer ce motif. Il était précisé que "le lutin est au point de départ, comme indiqué sur la figure ci-dessous, et qu'il est orienté vers la droite". A partir de ces données, il fallait notamment "recopier dans le bon ordre, sur votre copie, les instructions suivantes à insérer dans le script du motif permettant de tracer le parallélogramme". L'exercice 5 évoquait les produits de facteurs premiers, les diviseurs communs, la pyramide à base carrée et le pavé droit, avec mentionnés en rappels le volume d'une boule de rayon "r", celui d'une pyramide et celui d'un pavé droit.

Le sujet du brevet de maths de la précédente édition du DNB (Diplôme national du brevet) a été publié ci-dessous par notre partenaire Studyrama. Retrouvez sur Studyrama tous les sujets et corrigés des épreuves du brevet.

Au brevet, la valeur de chaque épreuve ne se calcule pas sur la base d'un coefficient, mais avec un comptage de points. Pour rappel, on peut obtenir au maximum 800 points lors du brevet. ll faut un minimum de 400 points sur 800 pour être reçu. Puis, lorsqu'on récolte davantage de points, on peut décrocher des mentions : il en faut au minimum 480 pour la mention assez bien, au minimum 560 pour la mention bien, et 640 pour la mention très bien. L'épreuve de mathématiques peut rapporter jusqu'à 100 points, elle est donc très importante.

Ce jeudi 30 juin, les élèves de France métropolitaine disposeront de deux heures pour faire leurs preuves lors de l'épreuve écrite de mathématiques. Ils devront travailler sur plusieurs exercices, dont certains seront assortis de tableaux ou de schémas. Ils devront éventuellement compléter un tableau ou interpréter un schéma. Ils plancheront également sur un exercice d'informatique. Le nombre d'exercices est généralement de quatre ou cinq, sans temps imparti à chacun.

Les résultats du brevet 2022 tombent la première semaine de juillet. Si les dates de publication des résultats varient selon les académies, une chose est sûre : vous connaîtrez vos résultats à l'épreuve de maths ainsi qu'à toutes les autres épreuves du brevet 2022 au plus tard le 8 juillet 2022. Après les résultats, une cérémonie républicaine de remise des diplômes du brevet est organisée à chaque rentrée pour les lauréats dans leur collège. Les académies, en lien avec les établissements scolaires et les élus du territoire - maires, conseillers départementaux, etc.- organisent chaque année, une remise officielle des diplômes obtenus l'année précédente.

D'après le site officiel de l'Education nationale, cette cérémonie "rassemble la communauté éducative et les élus autour des élèves qui achèvent leur parcours scolaire commun". Son utilité est de "dire le rôle essentiel de l'école dans la République et de féliciter les élèves qui ont obtenu leur premier diplôme". L'Education nationale spécifie que cela permet d'ériger des "modèles de réussite".