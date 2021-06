"Sujet du brevet de maths : les sujets probables qui peuvent tomber lundi"

BREVET MATHS. Quels sujets ont le plus de probabilité de tomber lors de l'épreuve du brevet de maths 2021 de lundi prochain du point de vue d'un enseignant de cette discipline ? Découvrez les pronostics pour booster vos révisions !

[Mis à jour le 23 juin 2021 à 17h36] Vous êtes en pleines révisions et vous vous demandez quels sujets sont les plus pressentis pour l'épreuve du brevet de maths 2021 ? Chaque année, des professeurs sont interrogés par les sites spécialisés pour chaque discipline préparée par les élèves. Dans cette page spéciale "sujet du brevet de maths", découvrez les pronostics d'un enseignant qui s'est amusé à les classer en "chaud" et "tiède" pour donner des pistes de révision approfondie aux élèves.

Comme il y a deux ans, l'édition 2021 du brevet des collèges a lieu intégralement en présentiel, à la faveur d'une épidémie de Covid mieux maîtrisée grâce aux vaccins. L'épreuve de maths du brevet 2021, deuxième sur quatre de celles que passeront les élèves de troisième fin juin, a plus précisément lieu lundi 28 juin, de 14h30 à 16h30, une semaine environ avant les résultats du bac. Cette série d'épreuves est notée sur 400 points au total, qui viennent s'ajouter aux 400 points de contrôle continu sur lesquels les élèves sont déjà notés tout au long de l'année.

Plusieurs sites spécialisés se prêtent au jeu des pronostics dans la dernière ligne droite des révisions. Digischool en fait partie. Voici les sujets pointés par le professeur qu'ils ont interrogé (des hypothèses qui ne doivent bien sûr pas empêcher de réviser l'ensemble du programme si l'on veut se donner les moyens de réussir son épreuve de maths du brevet !) :

Sujets "chauds" :

Calcul littéral

Triangles

Trigonométrie

Algorithmique et programmation

Sujets "tièdes" :

Fractions

Arithmétique

Probabilités

Proportionnalité

Fonction linéaire / fonction affine

Pourcentages

Transformations

Sphère

Quelles sont les notions incontournables à maîtriser en maths ?

Toujours selon le site spécialisé Digischool, il s'agit des notions de géométrie, car elles se trouvent "au cœur des attendus de troisième". Beaucoup d'exercices étudiés ces années-là mêlent également "les théorèmes et réciproques de Thalès, Pythagore, ainsi que de la trigonométrie".

Dans certains centres d'examen basés à l'étranger, les épreuves du brevet version française sont passées plus tôt qu'en France métropolitaine. Notre partenaire Le Figaro Etudiant a mis en ligne le sujet intégral de mathématiques de la session 2021 du brevet à Pondichéry, en Inde, sur lequel les élèves concernés, qui étudient dans les pays étrangers membres du groupe 1, ont planché le 15 juin 2021 :

Le sujet et le corrigé du brevet de maths du DNB 2021 (Diplôme national du brevet) seront publiés ci-dessous à partir de 15h45 le lundi 28 juin prochain, grâce à notre partenariat avec le site spécialisé Studyrama.

Sujet du brevet de maths 2021

Corrigé du brevet de maths 2021

Le dernier sujet de mathématiques du brevet s'est retrouvé sur la table des élèves le 27 juin 2019. Il est intégré à cette page grâce à notre partenaire Le Figaro Etudiant, qui met en ligne sur son site tous les sujets du brevet.

Notre partenaire Studyrama proposait également, dans la foulée de son passage, un corrigé de l'épreuve de maths du dernier brevet passé sur table au niveau national ; le site met en ligne tous les sujets et corrigés de l'examen du brevet des collèges. Ce corrigé est intégré ci-dessous.