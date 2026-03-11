Aïd el-Fitr 2026 : la date est actée et définitive selon le CFCM, la fin du ramadan approche

Alors que le mois de Ramadan touche à sa fin, les musulmans de France s'apprêtent à célébrer l'Aïd 2026. La date a été communiquée par le CFCM.

C'est l'un des moments les plus attendus de l'année pour les quelque cinq millions de musulmans vivant en France. L'Aïd el-Fitr, la " fête de la rupture ", marque la fin du mois de jeûne du Ramadan. Mais comme chaque année, une question revient avec insistance : quel jour exact faudra-t-il sortir les pâtisseries et se rendre à la prière pour les musulmans pratiquants ?

Le CFCM a déjà communiqué une date pour l'Aïd-et-Fitr 2026, la fête qui marque la rupture du jeûne. Selon le communiqué publié par l'instance représentative, le jeudi 19 mars sera le dernier jour de jeûne et l'Aïd-el-Fitr sera célébrée le vendredi 20 mars. La méthode de calcul du CFCM permet aux fidèles et aux entreprises d'anticiper l'organisation de cette journée de fête. Selon les données scientifiques, la nouvelle lune de Chawal sera visible le jeudi 19 mars au soir, actant ainsi la fin du Ramadan après 29 ou 30 jours de jeûne.

Mais ces dates demandent elles aussi à être confirmée par le Grande Mosquée de Paris lors d'une nouvelle Nuit du doute, qui sera organisée le mercredi 18 mars. Si la Lune est visible ce soir là, alors l'instance donnera une date différente pour l'Aid el-Fitr 2026 qui sera fixée au jeudi 19 mars. Cela paraît improbable, mais il y a déjà eu un désaccord sur la date de début du ramadan, tous les scénarios sont donc possibles.

Le jeûne musulman court du lever du jour jusqu'au coucher du soleil pendant tout un mois, celui du ramadan. Les instances religieuses se calquent ainsi sur les cycles lunaires pour déterminer la date de début du jeûne et celle de l'Aïd el-Fitr, qui met fin au ramadan. Traditionnellement c'est l'observation de la Lune lors d'une "Nuit du doute" organisée au 29e jour du mois en cours qui permet de fixer déterminer le début et la fin du ramadan. Si un croissant de Lune, signe d'un nouveau cycle, est visible alors le nouveau mois débute au lendemain de l'observation, sinon le mois se prolonge un jour de plus. En l'occurrence, si au soir du 29ᵉ jour du mois du ramadan, la lune est observée, alors l'Aïd-el-Fitr est célébrée le lendemain, sinon le surlendemain.

Depuis plusieurs années, le CFCM privilégie une méthode de calcul astronomique pour déterminer à l'avance le début et la fin du ramadan. Cette approche repose sur la visibilité théorique du croissant lunaire, permettant d'établir un calendrier annuel fiable et partagé par de nombreuses fédérations musulmanes.

Pour 2026, les données astronomiques indiquent que la nouvelle lune marquant la fin du mois de jeûne devrait être observable dans la soirée du jeudi 19 mars, ce qui ouvre la voie à une célébration de l'Aïd le lendemain.

Si l'observation de la Lune a longtemps été, en France, opposée aux calculs astronomiques pour déterminer les dates du ramadan de l'Aïd-el-Fitr, un consensus s'est formé depuis plusieurs années entre les deux écoles. Grâce aux mesures astronomiques, la date de fin du ramadan est généralement communiquée dès le début du mois de jeûne, permettant aux croyants de préparer l'Aïd el-Fitr à l'avance. La commission théologique de la Grande Mosquée de Paris, qui se réunit lors de la Nuit du doute, confirme officiellement cette date, mentionnant même les "données scientifiques" dans ses dernières annonces. Mais une divergence n'est toutefois jamais à exclure.

Également nommé "Aïd el-Seghir", "petite fête" en français, l'Aïd el-Fitr signifie "fête de la rupture". Fête du pardon et de la paix, celle-ci peut durer jusqu'à trois jours. La tradition veut qu'à cette occasion, le pratiquant s'acquitte de la zakat (l'aumône destinée aux plus démunis), qui représente le don de quatre fois le contenu de deux mains réunies de nourriture. Six jours de jeûne supplémentaires peuvent être traditionnellement pratiqués après la "fête de la rupture" qu'est l'Aïd el-Fitr : "les six jours de chawwal", du nom du mois qui suit celui de ramadan dans le calendrier "hégirien" (nom du calendrier musulman).

Mais attention, la célébration de l'Aïd el-Fitr n'est pas "juste" un moyen de marquer la fin du jeûne du mois de ramadan. Elle symbolise également, pour les communautés musulmanes du monde entier, un grand moment de partage, de paix et de joie. Concrètement, la fête de l'Aïd el-Fitr est ainsi l'occasion, habituellement, de rassemblements à la mosquée suivis de grands repas en famille, cadeaux, visites aux proches...

Cette année, "l'aumône obligatoire", Zakat El Fitr, due par chaque famille musulmane "est fixée à 9 euros par personne", indique le CFCM, qui précise : "Ce montant, calculé conformément aux règles religieuses, prend en compte les moyens du donateur ainsi que les besoins du bénéficiaire. Toutefois, il existe des divergences légitimes sur l'évaluation du montant de cette aumône, généralement comprise entre 7 et 12 euros. Chaque fidèle peut s'acquitter de la somme préconisée par son autorité religieuse de référence".

Ce que les musulmans ne doivent pas oublier le jour de l'Aïd el-Fitr 2026

S'assurer que la Zakat al-Fitr a été versée avant la prière de l'Aïd

Porter des tenues festives et propres pour la prière et les célébrations

Se rendre à la mosquée ou au lieu de prière pour accomplir la prière de l'Aïd tôt le matin

Échanger des vœux avec les proches, les amis et les voisins en disant "Aïd Moubarak"

Offrir des cadeaux aux enfants et aux proches, symbolisant le partage et la générosité

Rendre visite aux membres de la famille et aux amis pour partager des moments de joie

Partager des repas festifs avec la famille et les invités, incluant des plats traditionnels

Participer aux activités récréatives prévues pour la journée, comme les jeux et les spectacles

Demander pardon et se réconcilier avec les proches et les amis, renforçant les liens sociaux

Accueillir chaleureusement les invités et les visiteurs, offrant des boissons et des collations

Lors des festivités, les musulmans s'échangent aussi mutuellement le vœu d'"Aïd Moubarak", "bonne fête de l'Aïd" en français. Enfin, l'Aïd el-Fitr est aussi appelée "fête sucrée". Elle fait donc la part belle aux desserts, une fois la prière du matin accomplie. Ftour, zlabia, cornes de gazelles ou encore chebakia, sans oublier les dattes fourrées à la pâte d'amande... Toutes ces denrées seront dégustées pour cette célébration.

Célébrée dans le monde entier, l'Aïd el-Fitr transcende les frontières culturelles et nationales. Que ce soit en France, au Maroc, aux Philippines ou aux États-Unis, les musulmans partagent les mêmes valeurs de générosité, de gratitude et de solidarité. Les festivités peuvent varier d'un pays à l'autre, mais l'esprit de l'Aïd reste le même : un moment de joie, de partage et de renouveau. En Indonésie, les rues sont animées par des parades et des feux d'artifice. En Turquie, les familles se réunissent autour de repas traditionnels comme le baklava et le kebab. En Afrique, les festivités incluent des danses et des chants traditionnels.