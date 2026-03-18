Aid el-Fitr 2026 : la date est officielle, vigilance sur la fin du ramadan !

La date de Aïd 2026 a été fixée au vendredi 20 mars par la Grande mosquée de Paris lors de la Nuit du doute organisé ce mercredi. La fin du ramadan, célébrée par l'Aïd el-Fitr, est donc reportée d'un jour pour les musulmans de France.

Sommaire Date de l'Aïd el-Fitr

Fin du ramadan en France L'essentiel L'Aïd el-Fitr, l'une des principales fêtes musulmanes marquant la fin du ramadan, se déroulera le vendredi 20 mars 2026 a annoncé la Grande Mosquée de Paris à l'issue de la traditionnelle Nuit du doute qui a eu lieu ce mercredi 18 mars.

La Grande Mosquée de Paris indique ne pas avoir aperçu le croissant de Lune signifiant l'entrée dans un nouveau mois. Cela signifie que le mois de ramadan et le jeûne qui va avec se prolongent d'une journée avant la rupture définitive du jeûne.

L'Aïd 2026 avait déjà été fixée il y a plusieurs jours par le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM), qui a arrêté la date du vendredi 20 mars également en s'appuyant sur des données astronomiques. La confirmation de la Grande Mosquée était cependant attendue, car les deux instances ne sont pas toujours d'accord. Elles s'étaient même contredites sur la date du date du ramadan en février dernier.

La confirmation de la date de l'Aïd 2026 est un soulagement pour les musulmans français, car cette fois toutes les instances religieuses sont tombées d'accord sur le vendredi 20 mars.

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18:34 - Quelle différence entre Aïd el-Fitr et Aïd al-Adha ? Il ne faut pas confondre la date de l'Aïd 2026 (Aïd el-Fitr) que nous célébrons ce 19 ou 20 mars, avec l'Aïd al-Adha (la grande fête). L'Aïd el-Fitr, ou "Fête de la rupture", clôture le mois de Ramadan. C'est une célébration de la fin du jeûne. L'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, aura lieu environ deux mois et dix jours plus tard, soit fin mai ou début juin 2026. Retenez que l'Aïd 2026 de ce printemps est la "petite fête", caractérisée par le partage de pâtisseries et l'acquittement de la Zakat al-Fitr, marquant le retour à un rythme alimentaire normal. 18:30 - Le communiqué de la Grande Mosquée de Paris sur l'Aïd el-Fitr "Après consultation des données astronomiques et des observations de la lune, la commission a constaté l’impossibilité d’observer la nouvelle lune : le mois de Ramadan durera 30 jours. La date de l’Aïd al-Fitr en France est par conséquent fixée au : vendredi 20 mars 2026", explicite le communiqué de la Grande Mosquée de Paris à l'issue de la Nuit du doute. "A l’issue de Ramadan, nous appelons les citoyens musulmans à continuer de cultiver la piété, la bienveillance et l’esprit de solidarité qui ont guidé leurs pas durant ces jours bénis, au bénéfice de l’ensemble de la société", poursuit le recteur Chems-eddine Hafiz. 18:26 - Deux prières de l'Aïd el-Fitr organisée à la Grande Mosquée de Paris La Grande Mosquée de Paris, après avoir annoncé la date de l'Aïd el-Fitr, a indiqué organiser deux prières dans la matinée du vendredi 20 mars pour accueillir les fidèles dans les meilleures conditions. Les prières se tiendront à 8h pour la première et à 8h45 pour la seconde. 18:21 - Quelles sont les heures du jeûne pour le dernier jour du ramadan avant l'Aïd el-Fitr ? Pour le dernier jour de jeûne du ramadan avant l'Aïd el-Fitr, l'heure de l'Imsak est fixée à 05h13 et celle de l'Iftar est à 19h05 pour les musulmans français. 18:18 - Comment souhaiter un bon Aïd 2026 ? Dès que la date de l'Aïd 2026 sera confirmée ce soir, les messages de félicitations vont inonder les réseaux sociaux. La formule consacrée est "Aïd Moubarak", ce qui signifie "Aïd béni". Vous pouvez aussi dire "Aïd Moubarak Said" ou, en français, "Bonne fête de l'Aïd". Souhaiter un bon Aïd 2026 à ses collègues ou amis est un geste de bienveillance très apprécié. En 2026, avec un Aïd tombant un vendredi, les vœux seront souvent accompagnés de souhaits pour un excellent week-end. C'est le moment idéal pour renforcer les liens sociaux et célébrer la fraternité au-delà des convictions religieuses de chacun. 18:15 - Le jeûne du ramadan prolongé d'un jour Les fidèles musulmans devront observer encore un jour de jeûne entre le lever et le coucher du soleil le jeudi 19 mars avant de pouvoir le rompre définitivement le soir et de célébrer l'Aïd el-Fitr le vendredi 20 mars. 18:11 - La Grande Mosquée annonce la date de l'Aïd el-Fitr Le recteur de la Grande Mosquée de Paris s'exprime pour annoncer la date de l'Aïd el-Fitr. La célébration aura lieu le vendredi 20 mars. 18:11 - Quel est le montant de la Zakat al-Fitr pour l'Aïd 2026 ? Indissociable de l'Aïd 2026, la Zakat al-Fitr est l'aumône obligatoire versée par chaque chef de famille pour les nécessiteux. Pour 2026, son montant en France a été stabilisé entre 7 et 9 euros par personne. Cette somme doit être versée impérativement avant la prière de l'Aïd 2026, dont la date est attendue pour le vendredi 20 mars. Ce geste de solidarité permet aux plus démunis de profiter de la fête. Les plateformes de dons en ligne et les mosquées connaissent une affluence record ce mercredi, les fidèles souhaitant s'en acquitter avant que la date de l'Aïd 2026 ne soit officiellement confirmée par la Grande Mosquée de Paris. 18:07 - L'Aïd el-Fitr est l'occasion d'honorer un des piliers de l'islam Le jour de l'Aïd el-Fitr, les fidèles musulmans doivent s'affranchir d'une aumône : la zakat el-Fitr. Celle-ci doit être honorée au matin avant la prière et permet aux croyants de se plier à un des cinq piliers de l'islam qui n'est autre que l'aumône. A noter, que l'Aïd el-Fitr marque la fin du jeûne du mois de ramadan qui est un autre pilier de la religion musulmane. 18:02 - Toujours pas d'annonce de la Grande Mosquée de Paris La commission religieuse est réunie depuis plus d'une demi heure à la Grande Mosquée de Paris pour la Nuit de doute, mais aucun communiqué n'a encore annoncé la date de l'Aïd el-Fitr. LIRE PLUS

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Le jeûne musulman court du lever du jour jusqu'au coucher du soleil pendant tout un mois, celui du ramadan. Les instances religieuses se calquent ainsi sur les cycles lunaires pour déterminer la date de début du jeûne et celle de l'Aïd el-Fitr, qui met fin au ramadan. Traditionnellement c'est l'observation de la Lune lors d'une "Nuit du doute" organisée au 29e jour du mois en cours qui permet de fixer déterminer le début et la fin du ramadan. Si un croissant de Lune, signe d'un nouveau cycle, est visible alors le nouveau mois débute au lendemain de l'observation, sinon le mois se prolonge un jour de plus. En l'occurrence, si au soir du 29ᵉ jour du mois du ramadan, la lune est observée, alors l'Aïd-el-Fitr est célébrée le lendemain, sinon le surlendemain.

Depuis plusieurs années, le CFCM privilégie une méthode de calcul astronomique pour déterminer à l'avance le début et la fin du ramadan. Cette approche repose sur la visibilité théorique du croissant lunaire, permettant d'établir un calendrier annuel fiable et partagé par de nombreuses fédérations musulmanes.

Si l'observation de la Lune a longtemps été, en France, opposée aux calculs astronomiques pour déterminer les dates du ramadan de l'Aïd-el-Fitr, un consensus s'est formé depuis plusieurs années entre les deux écoles. Grâce aux mesures astronomiques, la date de fin du ramadan est généralement communiquée dès le début du mois de jeûne, permettant aux croyants de préparer l'Aïd el-Fitr à l'avance. La commission théologique de la Grande Mosquée de Paris, qui se réunit lors de la Nuit du doute, confirme officiellement cette date, mentionnant même les "données scientifiques" dans ses dernières annonces. Mais une divergence n'est toutefois jamais à exclure.

Également nommé "Aïd el-Seghir", "petite fête" en français, l'Aïd el-Fitr signifie "fête de la rupture". Fête du pardon et de la paix, celle-ci peut durer jusqu'à trois jours. La tradition veut qu'à cette occasion, le pratiquant s'acquitte de la zakat (l'aumône destinée aux plus démunis), qui représente le don de quatre fois le contenu de deux mains réunies de nourriture. Six jours de jeûne supplémentaires peuvent être traditionnellement pratiqués après la "fête de la rupture" qu'est l'Aïd el-Fitr : "les six jours de chawwal", du nom du mois qui suit celui de ramadan dans le calendrier "hégirien" (nom du calendrier musulman).

Mais attention, la célébration de l'Aïd el-Fitr n'est pas "juste" un moyen de marquer la fin du jeûne du mois de ramadan. Elle symbolise également, pour les communautés musulmanes du monde entier, un grand moment de partage, de paix et de joie. Concrètement, la fête de l'Aïd el-Fitr est ainsi l'occasion, habituellement, de rassemblements à la mosquée suivis de grands repas en famille, cadeaux, visites aux proches...

Cette année, "l'aumône obligatoire", Zakat El Fitr, due par chaque famille musulmane "est fixée à 9 euros par personne", indique le CFCM, qui précise : "Ce montant, calculé conformément aux règles religieuses, prend en compte les moyens du donateur ainsi que les besoins du bénéficiaire. Toutefois, il existe des divergences légitimes sur l'évaluation du montant de cette aumône, généralement comprise entre 7 et 12 euros. Chaque fidèle peut s'acquitter de la somme préconisée par son autorité religieuse de référence".

Ce que les musulmans ne doivent pas oublier le jour de l'Aïd el-Fitr 2026

S'assurer que la Zakat al-Fitr a été versée avant la prière de l'Aïd

Porter des tenues festives et propres pour la prière et les célébrations

Se rendre à la mosquée ou au lieu de prière pour accomplir la prière de l'Aïd tôt le matin

Échanger des vœux avec les proches, les amis et les voisins en disant "Aïd Moubarak"

Offrir des cadeaux aux enfants et aux proches, symbolisant le partage et la générosité

Rendre visite aux membres de la famille et aux amis pour partager des moments de joie

Partager des repas festifs avec la famille et les invités, incluant des plats traditionnels

Participer aux activités récréatives prévues pour la journée, comme les jeux et les spectacles

Demander pardon et se réconcilier avec les proches et les amis, renforçant les liens sociaux

Accueillir chaleureusement les invités et les visiteurs, offrant des boissons et des collations

Célébrée dans le monde entier, l'Aïd el-Fitr transcende les frontières culturelles et nationales. Que ce soit en France, au Maroc, aux Philippines ou aux États-Unis, les musulmans partagent les mêmes valeurs de générosité, de gratitude et de solidarité. Les festivités peuvent varier d'un pays à l'autre, mais l'esprit de l'Aïd reste le même : un moment de joie, de partage et de renouveau. En Indonésie, les rues sont animées par des parades et des feux d'artifice. En Turquie, les familles se réunissent autour de repas traditionnels comme le baklava et le kebab. En Afrique, les festivités incluent des danses et des chants traditionnels.