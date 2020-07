Oraux de rattrapage du bac 2020 : des conseils pour optimiser ses résultats

RATTRAPAGE DU BAC. La session de rattrapage du baccalauréat 2020 ou épreuves du "second groupe" débute mercredi 8 juillet. Voici des conseils pour mieux la gérer.

Elles démarrent mercredi 8 juillet 2020 et durent jusqu'au vendredi 10 juillet inclus, à 17h. Les épreuves des oraux de rattrapage du baccalauréat ont en fait lieu dans la foulée de l'officialisation des résultats du bac (le mardi 7 juillet cette année). Pour pouvoir accéder à ce second groupe d'épreuves, il faut impérativement avoir décroché entre 8 et 9,9/20 comme note globale du bac. Si c'est votre cas, vous pouvez alors tenter d'avoir votre bac "du deuxième coup", dans la foulée de la première tentative. Voici des infos et conseils pour mettre toutes les chances de votre côté.

L'oral de rattrapage, kézako ?

Tout d'abord, il ne faut pas paniquer, mais au contraire rester mobilisé et concentré : si vos résultats au bac 2020 ne vous ont pas permis d'avoir le diplôme, mais que vous avez à partir de 8/20, il vous reste une chance, saisissez-là ! Tout se passe très vite en réalité, entre le moment où l'on apprend que l'on peut se rattraper et le moment où le second verdict tombe.

Les candidats repêchés peuvent choisir deux matières pour changer leur première note, celle habituellement obtenue lors des épreuves écrites du baccalauréat ; et, cette année, celle obtenue en évaluation de contrôle continu. Chaque épreuve s'étale sur une durée totale de 40 minutes et se divise en deux parties : la préparation, suivie de la confrontation avec l'enseignant. Cette seconde partie se divise elle-même en deux : l'exposé (10 minutes) puis l'échange (10 minutes). Au global, on a donc :

20 minutes de préparation

20 minutes d'échanges avec l'examinateur

Cette année, les épreuves du rattrapage se tiennent entre le mercredi 8 juillet et le vendredi 10 juillet 2020 partout en France. Chaque candidat concerné se voit délivrer une date de convocation dans son centre d'examen, après avoir pris connaissance de ses notes.

Le candidat a la possibilité de passer au maximum deux matières lors de la session de rattrapage. Il est donc préférable de miser sur celles présentant un fort coefficient. Cependant, le candidat doit dans un premier temps calculer le nombre de points qu'il doit rattraper, afin de choisir les matières où l'écart est le plus important. Le choix de la matière est d'autant plus important que seule la meilleure note (de la première ou de la seconde session) sera prise en compte pour la note finale. Notre conseil : choisir les matières dans laquelle la note obtenue est vraiment faible, mais dans laquelle le candidat se sent malgré tout un peu à l'aise. Enfin, si le candidat a peu de points à rattraper, il est préférable de se concentrer sur la ou les matières dont la note est la moins bonne.

Par exemple pour la philosophie, l'épreuve de rattrapage orale sera uniquement dédiée à une œuvre étudiée en classe. Pour l'épreuve d'histoire-géo, il est conseillé de "reprendre les plans de cours qui sont les supports des questions posées à l'oral", indique Le Monde. L'épreuve de sciences économiques et sociales (SES) doit également être particulièrement maîtrisée si elle est choisi par le candidat. En effet, revoir les notions de bases, ainsi que les synthèses des grands chapitres vous feront gagner des points.

Les candidats admis au rattrapage ont peu de temps pour réviser entre la publication des résultats du premier tour et la session de rattrapage. Il est donc plus que préférable que les candidats aient commencés à réviser avant de connaître les résultats. Mais pas de panique, les candidats doivent se concentrer sur les points essentiels du programme de la matière choisie pour réviser. Par ailleurs, une bonne gestion des révisions passe par le sommeil et l'alimentation. Enfin, il est fortement recommandé aux candidats qui ne sont pas à l'aise à l'oral de faire des simulations des épreuves avec des proches, car cela constitue un bon entraînement pour aborder l'épreuve plus sereinement.

Lors de son passage devant l'examinateur, il est primordial que le candidat montre un intérêt pour la matière sur laquelle il planche oralement. L'important est de prouver à l'examinateur qui est en face de vous que si vous avez accidentellement raté cette épreuve, vous êtes prêt à lui montrer l'ensemble de vos connaissances sur le sujet le jour-J. Un intérêt marqué pour la matière donnera confiance à l'examinateur quant à votre implication dans vos études. Par ailleurs, il faut comprendre que l'examinateur est là pour vous donner une seconde chance. Une révision de l'ensemble des notions clés rendra ainsi compte de votre volonté de réussite.

Pour se préparer au mieux à cet exercice stressant, Linternaute.com vous livre trois bons conseils pour réussir les épreuves de rattrapages :

La clé de la réussite se trouve dans le discours du candidat. Pour capter l'attention de l'auditoire, il faut directement aller à l'essentiel, et ce, sans se répéter .

. Ne percevez pas l'oral de rattrapage comme une confrontation mais comme une conversation.

Une bonne gestion du stress passe par une bonne respiration. En effet, la technique de l'inspiration/expiration réduit de manière mécanique l'anxiété.

Les résultats de l'oral de rattrapage sont en effet fournis au candidat dans la foulée de l'épreuve, ce qui lui permet de savoir s'il a récupéré suffisamment de points pour être lui aussi bachelier. Ils sont ensuite communiqués au rectorat au cours de la journée ou au plus tard le lendemain. Les résultats sont également intégrés et consultables sur Linternaute.com dès leur communication par les académies. Pour cela, rendez vous sur notre page des résultats du bac. En attendant, voici quelques derniers conseils à l'attention des candidats au rattrapage du bac.