Rattrapage du bac : dates et conseils pour marquer des points

RATTRAPAGE DU BAC 2022. Le rattrapage du bac et ses résultats marquent la fin du baccalauréat 2022. Linternaute.com vous en dit plus sur ses dates et son fonctionnement, et vous livre des conseils pour optimiser son passage.

[Mis à jour le 29 juin 2022 à 11h21] Début juillet 2022 (voir les dates précises ici), certains candidats passeront deux ultimes épreuves orales, celles du rattrapage du bac, sur les matières de leur choix. La session de rattrapage constitue la dernière phase du baccalauréat, celle de la seconde chance pour les candidats qui ne sont pas parvenus à obtenir la moyenne. Pour les candidats admis au second groupe, ceux qui ont décroché entre 8 et 9,9/20 à la première session du bac, il faut décrocher assez de points lors des épreuves de rattrapage pour obtenir une moyenne générale de 10/20 sur la totalité des matières du bac. Retrouvez nos conseils pour optimiser le verdict du rattrapage dans cette page.

Quant aux résultats du rattrapage, les candidats concernés ne les attendent heureusement pas trop longtemps, puisqu'ils sont donnés dans la foulée de l'épreuve, avant d'être publiés officiellement dans toutes les académies (c'était le vendredi 9 juillet à 17h pour la précédente édition de l'examen). Un moment de libération pour tous les élèves de Terminale avant le week-end et les vacances d'été. L'an passé, les candidats étaient 90,5% à avoir obtenu l'examen avant les épreuves de rattrapage, puis les résultats définitifs ont indiqué que 93,8% des 732 800 candidats au baccalauréat 2021 étaient officiellement diplômés.

Une fois les résultats publiés, ils restent consultables en ligne sur les sites de chaque académie jusqu'à l'automne (jusqu'au 31 octobre lors de la précédente édition du bac, ce qui peut donner une idée pour cette édition-ci). Ils sont également toujours disponibles sur Linternaute.com et accessibles gratuitement et en un rien de temps grâce à notre moteur de recherche dédié aux résultats du bac. Vous devez simplement renseigner votre nom et la ville dans laquelle vous avez passé votre bac.

Les oraux de rattrapage du baccalauréat 2022 se déroulent dans la foulée des résultats de la première session du baccalauréat. Si cela ne laisse que peu de temps pour s'y préparer, cela permet par ailleurs aux candidats prétendants au repêchage d'être plus rapidement fixés sur la suite de leur parcours scolaire. Les dates des prochains oraux de rattrapage sont les suivantes : du mercredi 6 au vendredi 8 juillet 2022.

Fin 2021, le ministère de l'Education a annoncé de nouvelles modifications sur les modalités d'évaluation de l'examen qui signe la fin du cycle secondaire. Jean-Michel Blanquer a décrété la fin des épreuves communes, dites E3C, et réajusté les valeurs des coefficients selon les matières. Mais certaines choses, la majorité d'ailleurs, ne changent pas et c'est le cas des épreuves de rattrapages. Elles devraient donc se dérouler comme à l'accoutumée sous forme d'épreuves orales à raison de deux matières maximum choisies par le candidat. Les notes requises pour prétendre à la seconde chance qu'offre la session de rattrapage, à savoir entre 8/20 et 9,99/20, ne devraient pas évoluer non plus. Pour rappel, la deuxième chance du rattrapage concerne seulement les matières pour lesquelles l'élève a passé une épreuve écrite terminale : il s'agit donc de la philosophie, du français et des spécialités suivies en terminale. L'oral de rattrapage dure en moyenne 40 minutes : 20 minutes de préparation et 20 minutes de passage.

L'info clé sur le fonctionnement du rattrapage est la suivante : c'est la meilleure note entre celle de l'épreuve écrite et celle de l'oral de rattrapage qui est in fine conservée. Si vous êtes candidat au rattrapage, il est donc généralement conseillé d'opter pour une épreuve où vous avez obtenu une mauvaise note, afin d'optimiser vos chances de faire mieux. Autre conseil : au lieu de relire tous ses cours, il est recommandé de privilégier la consultation des sujets d'annale du bac, et notamment les sujets zéro du ministère de l'Education nationale. Si vous séchez sur une partie d'une annale, vous pouvez à ce moment-là relire en diagonale votre fiche de cours concernée. Pour ce qui est du passage de l'oral en tant que tel, il est souvent conseillé de se montrer actif. Interrogé par CNews, Bertrand Galliot, professeur de mathématiques et directeur pédagogique du site de soutien scolaire Les Bons Profs, explique ainsi qu'il ne faut pas avoit peur "d'intéragir avec l'examinateur, de répondre aux questions, de rebondir". Bien gérer son temps de préparation est également primordial. Bertrand Galliot recommande sur ce point de "faire un brouillon sans trop rédiger". Cela consiste à écrire son plan dans les grandes lignes, de façon à pouvoir le parcourir en un coup d'oeil au moment de l'exposé : vous savez alors ce que vous racontez, mais sans avoir besoin de lire votre feuille.

Résultats de l'oral de rattrapage

Les résultats de l'oral de rattrapage sont fournis aux candidats dans la foulée de l'épreuve, ce qui permet à chacun de savoir s'il a récupéré suffisamment de points pour être bachelier. Ils sont ensuite communiqués au rectorat au cours de la journée ou au plus tard le lendemain. Les résultats sont alors intégrés et consultables gratuitement sur Linternaute.com. Pour cela, rendez vous en temps voulu sur notre page des résultats du bac.