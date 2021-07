Bac de français 2021 : date de publication des résultats par académie

RESULTAT BAC DE FRANCAIS. Les résultats des épreuves anticipées de français sont publiés plus tard que ceux des candidats de Terminale. Les académies décident de partager les résultats à des dates et heures différentes mais tous les résulteront tomberont entre le 6 et le 15 juillet.

[Mis à jour le 2 juillet 2021 à 15h12] Le 6 juillet, les lycéens de Terminale recevront leur résultat final au baccalauréat, mais ceux de Première sont également impatients de connaître la note qu'ils ont obtenu aux épreuves anticipées du bac de français. Comme chaque année, leurs résultats ne seront pas publiés en même temps que ceux de leurs aînés. Les académie diffusent les notes du bac de français à des dates et des heures différentes choisies en interne, la seule contrainte est qu'elles ne sont pas autorisées à publier les résultats avant le mardi 6 juillet. Cette année, tous les élèves de Première prendront connaissance de leurs notes entre le mardi 6 juillet et le jeudi 15 juillet 2021 selon Le Parisien Etudiant.

Pour consulter le résultat des épreuves anticipées du bac de français 2021, il faut se rendre sur le site internet de son académie : contrairement aux résultats du bac et du brevet, ces résultats-là ne sont pas diffusés de façon intermédiaire par des médias. La raison ? Il ne s'agit pas d'une décision d'admission mais de notes. Les candidats pourront consulter les résultats en ligne dès le publication mais il recevront également leur relevé de note par courrier quelques jours après leur diffusion.

Voici pour information les horaires des résultats du bac de français déjà connus, par académie :

Aix-Marseille Vendredi 9 juillet à partir de 14h Amiens Vendredi 9 juillet à partir de 16h Besançon Mardi 6 juillet à partir de 10h Bordeaux Vendredi 9 juillet à partir de 10h Caen Vendredi 9 juillet dans la journée Clermont-Ferrand Lundi 12 juillet à partir de 15h Corse Mardi 6 juillet à partir de 18h Créteil Vendredi 9 juillet à partir de 14h Dijon Lundi 12 juillet à parti de 14h30 Grenoble Vendredi 9 juillet dans la journée Guadeloupe - - Lille Vendredi 9 juillet à partir de 11h Limoges Vendredi 9 juillet à partir de 11h Lyon Vendredi 9 juillet dans la journée Martinique - - Mayotte - - Montpellier Jeudi 15 juillet à partir de 16h Nancy-Metz - - Nantes - - Nice Jeudi 8 juillet à partir de 15h Orléans-Tours Lundi 12 juillet à partir de 14h Paris Vendredi 9 juillet à partir de 14h Poitiers Vendredi 9 juillet à partir de 18h Reims Vendredi 9 juillet à partir de 16h Rennes Mardi 13 juillet - La Réunion - - Rouen Vendredi 9 juillet dans la journée Strasbourg Vendredi 9 juillet à partir de 14h30 Toulouse Lundi 12 juillet à partir de 12h Versailles Vendredi 9 juillet à partir de 14h

Leurs résultats aux épreuves anticipées du bac de français permettent aux candidats de Première de déterminer les "points d'avance" ou de "retard" qu'ils auront récoltés pour l'année prochaine. Ces notes seront en effet prises en compte dans la moyenne totale des notes de l'examen. En pratique, un bon résultat peut donc être considéré comme des "points d'avance" sur les épreuves de terminale ; tandis qu'avec une moyenne inférieure à 10/20 on parle de "points de retard".

Les épreuves de français ont eu lieu le 17 juin pour l'écrit et entre le 21 juin et le 2 juillet pour l'oral, elles ont fait partie des rares examens à être maintenus en présentiel. Les candidats ont donc été notés sur leur production écrite et leur exposé oral. Quelques aménagements ont été prévus après l'année scolaire perturbée par la crise sanitaire mais aucun ne concernait les notes. Les jurys du bac ont toutefois été invités à faire preuve de bienveillance.