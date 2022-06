Résultats du bac de français 2022 : date et heure de publication du résultat, notation

RESULTAT BAC DE FRANCAIS. La majeure partie des académies de France publient les résultats des épreuves anticipées de français 2022 la semaine suivant le résultat du baccalauréat des terminales. Linternaute fait le point sur la procédure et les résultats.

[Mis à jour le 28 juin 2022 à 17h01] Après la publication des résultats du bac de terminale vient, chaque année, celle des résultats du bac des épreuves anticipées de français passées par les Premières. L'heure et la date de publication du résultat du bac de français dépend en effet de chaque académie. Entre les épreuves et les résultats, le temps peut paraître long : en 2022, l'écrit de français du bac avait par exemple lieu le 16 juin, et les oraux du 20 juin au 1er juillet. Le verdict, lui, attendra la première quinzaine de juillet. La plupart des académies publient, pour autant, le résultat du bac de français dans la fin de la semaine des résultats du bac pour les terlinales. D'autres académies, toutefois, le font au début de la semaine suivante, en l'occurence les 11 et 12 juillet cette année.

Au-delà de l'heure et de la date de publication du résultat du bac de français, l'info essentielle pour les lycéens de Première est de savoir s'ils ont ou non réussi les épreuves, et s'ils démarrent leur baccalauréat avec des points d'avance ou de retard. Autre point clé : le résultat des épreuves anticipé n'est pas annoncé en "Admis" ou "Ajourné". Il s'agit de notes sur vingt. Les candidats peuvent les consulter via le site de leur académie, en ligne, une fois connectés avec leur identifiant personnel. A contrario des résultats des épreuves de Terminale, les médias ne relaient pas le verdict pour le bac de français. Connaître le date de publication des résultats se révèle d'autant plus utile : dès sa diffusion, le relevé de notes s'affiche sur le site de l'académie. Le candidat le reçoit aussi par voie postale à quelques jours d'intervalle.

Voici pour information les dates et heures des résultats du bac de français par académie annoncés par les académies pour la session du baccalauréat en cours :

Aix-Marseille - - Amiens Vendredi 8 juillet 2022 à partir de 16h Besançon - - Bordeaux Lundi 11 juillet 2022 à partir de 10h Clermont-Ferrand Vendredi 8 juillet 2022 à partir de 14h Corse Mardi 12 juillet 2022 à partir de 14h Créteil A partir du Lundi 11 juillet 2022 - Dijon Mardi 12 juillet 2022 à partir de 14h Grenoble Vendredi 8 juillet 2022 En fin de journée Guadeloupe - - Lille Mardi 12 juilllet 2022 à partir de 11h Limoges - - Lyon - - Martinique Vendredi 8 juillet 2022 à partir de 12h Mayotte - - Montpellier - - Nancy-Metz - - Nantes Vendredi 8 juillet 2022 - Nice Jeudi 7 juillet 2022 à partir de 15h Orléans-Tours Lundi 11 juillet 2022 à partir de 12h Paris A partir du Lundi 11 juillet 2022 - Poitiers - - Reims Vendredi 8 juillet 2022 à partir de 17h Rennes - - La Réunion Vendredi 8 juillet 2022 à partir de 10h Normandie (périmètre de Caen) - - Normandie (périmètre de Rouen) - - Strasbourg Vendredi 8 juillet 2022 à partir de 15h Toulouse - - Versailles A partir du Lundi 11 juillet 2022 -

Leurs résultats aux épreuves anticipées du bac de français permettent aux candidats de Première de déterminer les "points d'avance" ou de "retard" qu'ils auront récoltés pour l'année prochaine. Ces notes seront en effet prises en compte dans la moyenne totale des notes de l'examen. En pratique, un bon résultat peut donc être considéré comme des "points d'avance" sur les épreuves de terminale ; tandis qu'avec une moyenne inférieure à 10/20 on parle de "points de retard".

Les épreuves de français ont eu lieu le 16 juin pour l'écrit et entre le 20 juin et le 1er juillet pour l'oral. En 2022, quelques aménagements sont à nouveau prévus pour s'adapter à la crise sanitaire du Covid, moins préoccupante mais toujours d'actualité : pour l'épreuve anticipée orale de français en 1ère générale et technologique, le panel constituant les textes potentiels à présenter est ainsi réduit à 16 en voie générale et à 9 en voie technologique.