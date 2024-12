Hanouka 2024 : dates et décryptage de la "fête des lumières juives"

Quelle est la signification et l'origine de Hanouka, la "fête des lumières" juive ? Quelles sont ses dates ?

Hanouka, la célèbre fête traditionnelle juive, a lieu en décembre. "La fête des lumières" juive va rythme le quotidien des pratiquants à partir du mercredi 25 décembre. Hanouka (que l'on écrit également Hanoucca) est une fête instaurée par le Talmud, l'un des principaux textes du judaïsme, contrairement aux autres fêtes juives, comme Yom Kippour, Shabbat ou Pessah qui sont quant à elles des fêtes bibliques.

A cette occasion, Linternaute.com revient sur les origines de Hanouka, qui célèbre en réalité un événement qui date du IIe siècle avant JC. A travers un dossier, nous vous proposons de comprendre pourquoi cette fête n'est jamais fêtée à la même date et quelle est sa signification selon les juifs pratiquants. Grâce au sommaire ci-contre, retrouvez le récit du miracle des lumières, ses dates, ses prières, ses vœux de "Joyeux Hanouka".

Hanouka dure huit jours. Dans le calendrier hébraïque, elle commence le jour 25 du mois de Kislev et se termine le jour 2 du mois de Tebeth. La plupart du temps, ces dates correspondes à sept jours du mois de décembre selon le calendrier grégorien actuellement utilisé en France. C'est souvent près de la Saint Nicolas, le 6 décembre. Des dates qui lui confèrent une certaine symbolique : pour Claude Vigée, le poète français d'origine juive et israélienne, Hanouka est l'"Avent d'Israël", car la fête a généralement lieu au début de l'hiver. L'une des traditions est d'allumer des bougies pendant Hanouka. La première s'allume la veille du 25 Kislev, puis un bougeoir central permet d'allumer chaque jour les huit lumières des autres branches.

Hanouka, une fête avant tout familiale. © SUPERSTOCK / SUPERSTOCK / SIPA

En 2024, Hanouka a lieu du mercredi 25 décembre 2024 au jeudi 2 janvier 2025. La célébration a donc lieu plusieurs mois après Yom Kippour, ou Jour du Grand Pardon, considérée par les croyants comme la "plus sainte des fêtes juives".

Symboliques, le fait d'allumer progressivement le chandelier traditionnel ou de confectionner des plats à l'huile (les "latkès", galettes de pommes de terre ; et autres beignets) pour Hanouka commémorent le "miracle de la fiole d'huile". Pour les croyants du judaïsme, ce miracle a eu lieu il y a 23 siècles de cela, après la ré-inauguration du temple d'Israël par les Juifs. Ces derniers viennent alors de le récupérer, suite à une victoire inespérée sur les troupes gréco-syriennes d'Antiochus Epiphane, qui cherchait à les soumettre. Dans le récit judaïque, grâce à une petite fiole dénichée tant bien que mal loin du temple, un chandelier éclaire le lieu de culte pendant huit jours contre un normalement.

Quels rituels sont au programme de la liturgie juive ? La parenthèse d'Hanouka est faite de bénédictions et de chants, de mets frits à l'huile, mais encore et surtout, du fameux chandelier juif traditionnel. Baptisé "ménorah", cet objet à neuf branches possède une résonance toute particulière. Chaque soir de cette huitaine de la "fête des lumières juives", les croyants du judaïsme allument une des branches. Ils illuminent plus précisément la première à la veille du premier jour entier de Hanouka, soit le 6 décembre au soir cette année. En enflammant chaque jour un peu plus leur ménorah, les pratiquants de la Torah commémorent "le miracle des lumières".

Pendant Hanouka, la liturgie habituelle ne donne pas lieu à un office de prière supplémentaire : sans caractère saint et non-chômée à part en Israël, cette fête n'est en effet liée à aucun rituel de prière indiqué dans la Bible. On dit qu'elle est rabbinique et non pas biblique. Mais plusieurs lectures s'additionnent toutefois à la liturgie ordinaire, variables au fil du temps, pour signaler qu'Hanouka a lieu. A la synagogue, on se met donc à réciter des prières toutes particulières comme Al Hanissim, bénédiction intégrée à la Amida, la prière des offices du matin mais aussi à la Birkat Hamazon, prière juive d'après-repas ; le Hallel, lu tous les jours en intégralité, à valeur de louange et remerciement et employé pour les fêtes juives joyeuses ; ou encore la lecture de passages bien précis de la Torah, à l'image de celui sur les sacrifices concédés au moment de l'inauguration du Temple. Ce dernier venait alors d'être rendu aux Juifs après qu'ils aient regagné leur indépendance sur les Grecs, au IIe siècle avant Jésus-Christ.

Des beignets traditionnels de Hanouka. © Chameleons Eye Rex Fe / REX / SIPA

Comment souhaite-t-on Hanouka ? Vous pouvez dire "Hag Hanouka sameah" ou "Hag sameah" tout court, qui signifie "Bonne fête" ou encore "Hanouka samear" ("Bon Hanouka"). Et si vous souhaitez aller plus loin, offrir une ménorah à votre ami(e) ou petit(e) ami(e) célébrant Hanouka, ce chandelier traditionnel peu cher, et les bougies qui vont avec. Faire des beignets, agrémentés de thé à la menthe, constitue également une attention de choix au moment de la Fête des Lumières. Mais pas de panique : à chaque "édition" de ces festivités, vous disposez de huit jours pour faire une surprise de Hanouka au(x) proche(s) éventuellement concerné(s)...

Une ménorah (chandelier) de Hanouka illuminée sur la Pariser Platz de Berlin, près de la Porte de Brandebourg. © Markus Schreiber/AP/SIPA

Les célébrations de la fête juive de Hanouka des années à venir auront lieu à des dates bien différentes les unes des autres. En 2024 : du mercredi 25 décembre au jeudi 2 janvier ; en 2025 : du dimanche 14 au lundi 22 décembre ; en 2026 : du vendredi 4 au samedi 12 décembre.