Joyeux Noël : images et messages à partager avec vos proches

Joyeux Noël ! Envoyez un petit message sélectionné parmi nos modèles et partagez une jolie image, ça fait du bien !

Noël nous offre bien plus qu'une simple journée de festivités. C'est un moment où la magie opère, où les cœurs s'emplissent de chaleur et de générosité. L'échange de vœux et de messages pour célébrer cette période revêt une signification profonde, car il unit les gens autour de valeurs essentielles. Noël est synonyme de partage, envoyer un message pendant cette période symbolise le partage de l'amour et de la bienveillance. C'est une occasion de se connecter avec ceux qu'on aime, de leur exprimer tout notre soutien et notre affection.

Ces petites attentions véhiculent un sentiment de bonheur et d'enthousiasme pour cette période spéciale. C'est une opportunité de répandre des sourires et de créer des souvenirs chaleureux. Noël est chargé de traditions uniques et intemporelles. Les vœux et les messages permettent de perpétuer ces coutumes en transmettant des souhaits de paix, de bonheur et d'unité. Ils font perdurer l'esprit de Noël à travers le temps, reliant les gens malgré les distances.

Envoyer un beau message est une manière de rappeler l'importance de la famille et des amis. C'est un moment pour exprimer sa reconnaissance envers ceux qui font partie de notre vie, renforçant ainsi les liens précieux qui nous unissent.

Envoyer une carte de Noël

Si vous souhaitez opter pour la traditionnelle carte de voeux pour Noël, voici une sélection qui pourra être envoyée à tous vos contacts.

Une fois le contenant trouvé, reste le contenu à élaborer. Quand on a la carte ou l'image idéale entre les mains, il faut bien le dire, l'inspiration n'est pas toujours au rendez-vous pour formuler ses voeux. Alors voici nos conseils, avec des modèles et des textes déjà rédigés, que chacun peut copier, prendre comme exemple ou transformer pour souhaiter Joyeux Noël. Voici tous nos exemples de messages de Noël à réadapter :

"La fête de Noël est le plus beau jour pour chasser les soucis et les souffrances, pour laisser place à la magie, le bonheur et l'amour, pour profiter de ses proches et les couvrir de cadeaux ! Merveilleuses fêtes de fin d'année à vous tous, que la féérie de Noël inonde votre foyer en cette journée".

"Pour ce Noël, je te souhaite autant de joie, de bonheur et d'amour qu'il y a d'étoiles dans le ciel un soir d'été, de boules de neige dans ton sapin. Profite de ce moment magique de Noël pour partager avec tes proches des moments inoubliables. Joyeuses fêtes de Noël !"

"Noël, c'est une journée unique où les soucis quotidiens laissent place au bonheur, à la magie, à la douceur, aux surprises et à l'amour. C'est le jour où il faut partager avec ses proches des moments agréables. Profitez des personnes que vous aimez en ce jour féerique. En cette fin d'année, je souhaite que les plus belles choses se réalisent pour vous. Joyeux Noël !"

"Nous vous souhaitons un joyeux Noël, rempli de joie et de passion autour des gens que vous aimez. Que tous les ingrédients d'un Noël réussi s'offrent à vous : chaleur, gaieté, partage, rires, chansons, esprit de famille".

"Je vous témoigne toute mon affection en ces fêtes de Noël. Que les beaux moments comblent vos journées, les délices ornent vos tables et que les rires emplissent vos cœurs".

"Puisse ce Noël être pour toi un moment magique où l'esprit et la bonté des gens qui t'entourent apportent en ton cœur tout le réconfort et le bonheur que tu mérites".

"Mon/ma chéri(e), je t'embrasse bien tendrement et te souhaite un joyeux Noël. Que la magie de Noël et du partage puisse te faire ressentir tout ce que j'éprouve pour toi à cet instant".

"Chez petit(e) frère/sœur : que la hotte du père Noël te parvienne avec les cadeaux les plus magiques pour toi. Je regrette de ne pas pouvoir être à tes côtés cette année, mais promets que ce sera la dernière fois. Je pense fort à toi et te souhaite le plus beau des Noëls !"

"Joyeux Noël à tous ! Que l'esprit de Noël rayonne dans vos foyers et dans vos cœurs !"

"Pour cette journée de Noël, que la joie, la magie, le bonheur inondent votre foyer et vous comblent de merveilles. Joyeux Noël"

"Que cette journée de Noël vous apporte toute la magie et le bonheur qu'elle recèle. Je vous souhaite le plus féérique des Noël".

"C'est Noël... Partagez des moments de joie avec vos proches et couvrez d'amour ceux que vous aimez ! C'est le jour où il faut croire en la magie et la joie ! Joyeux Noël à tous"

"Que cette période de fêtes vous permette de retrouver les vôtres et de découvrir de belles surprises".

"Pour Noël, j'attaque déjà mes résolutions : souhaiter un joyeux Noël en temps et en heure à tous ceux qui comptent beaucoup pour moi !"

"Profitez bien de vos familles en ces instants si chaleureux de Noël. Nous pensons fort à vous et vous souhaitons de très belles fêtes".

"Voici 5 raisons qui me font dire que le Père Noël existe vraiment :

1) J'ai réussi à faire un bonhomme de neige

2) J'ai terminé deux boîtes de chocolat et je n'ai même pas un petit mal de ventre

3) J'ai échappé à la messe de minuit

4) Il a neigé même dans mon jardin

5) J'ai pensé à souhaiter joyeux Noël à tous ceux que j'aime"

"Cela fait maintenant 2022 ans qu'on se souhaite Joyeux Noël dans toutes les langues dans le monde. Et entre nous, cela fait déjà déjà plusieurs années. Mais si au fil des années l'imagination et les mots se tarissent, mes sentiments restent les mêmes : je te souhaite du fond du coeur un Joyeux Noël !"

"Cette année, j'ai demandé au père Noël la plus belle des lettres pour te souhaiter de merveilleuses fêtes. Mais trop occupé à sa tournée des cadeaux, et un brin étourdi, il n'a pas trouvé le temps de me répondre. L'année prochaine, promis, tu auras des voeux quatre étoiles. Pour cette année, j'espère que tu te contenteras de ce modeste "Joyeux Noël" d'un ami qui t'aime de tout son coeur."

"Je te souhaite un joyeux Noël dans toutes les langues : Merry Christmas (en anglais), Feliz Navidad (en espagnol), Buon Natale (en Italien), Feliz Natal (en portuguais), عيد ميلاد مجيد "Aid Milad Majid" (en arabe), メリークリスマス "merii kurisumasu" (en japonais), fröhliche Weihnachten (en allemand), 圣诞节快乐 "Shèngdàn jié kuàilè" (en chinois) et God Jul (en suédois)".

Outre l'humour, il est parfois bon de mettre un peu de spiritualité dans ses voeux, d'autant que la période de Noël est propice à la réflexion sur nos vies, l'amour, la fraternité ou le le vivre ensemble. Piocher dans les citations des plus illustres personnalités peut aussi vous aider à concocter un message original. Pour ce Noël 2022, on peut aisément se reporter sur des classiques incontournables, autant que sur des phrases tout aussi puissantes mais plus récentes. Morceaux choisis :

"Nous devons chacun être le protecteur de notre frère, de notre soeur, nous devons traiter les autres comme nous voudrions être traités" (Michelle Obama).

"L'amer et le doux viennent de l'extérieur, le difficile vient de l'intérieur, de nos propres efforts", "La valeur d'un homme réside dans ce qu'il donne et non pas dans ce qu'il est capable de recevoir" ou encore "Un homme qui n'est plus capable de s'émerveiller a pratiquement cessé de vivre" (Einstein).

"Il faut laisser les illusions de l'éphémère pour aller à l'essentiel, renoncer à nos prétentions insatiables, abandonner l'insatisfaction pérenne et la tristesse pour quelque chose qui toujours nous manquera. Cela nous fera du bien de laisser ces choses pour retrouver dans la simplicité la paix, la joie, le sens lumineux de la vie" (pape François).

"Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire ; quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire" (Clémenceau).

En 2022, il est peut-être temps également de se mettre aux cartes 2.0. Plusieurs sites et applications proposent désormais de concocter des messages personnalisables à partir de vidéos "à trous", c'est souvent drôle et très imaginatif. Le site du Père Noël Portable (à retrouver ici) permet par exemple de réaliser de courtes vidéos pour faire souhaiter au père Noël lui-même de bonnes fêtes à ses proches. Concrètement, il suffit de rentrer quelques informations sur le destinataire de son choix, quelques photos et un message est automatiquement généré. Le père Noël souhaite Joyeux Noël !, mais s'amuse aussi des bonnes ou mauvaises actions du destinataire, lui fait des compliments, lui donne des informations sur les cadeaux reçus, etc. Plusieurs vidéos sont programmables, en fonction de la date à laquelle elles sont envoyées. Certaines, les "premium", sont payantes.

"Jingle bells", "Petit garçon", "Vive le vent", "Il est né le divin enfant", "Le petit rennes au nez rouge", "Douce nuit, belle nuit" ou encore "Mon beau sapin", pour n'en citer que quelques unes... La liste des chansons de Noël est longue. Découvrez dans notre sélection des chansons de Noël traditionnelles en français et en anglais, mais aussi en espagnol, sans oublier des chants de Noël plus modernes et contemporains, comme "Christmas lights" de Coldplay (2018) ou "Santa Claus is Comin' to Town" de Bruce Springsteen (2007) !

Comment dit-on "Joyeux Noël" en anglais ? Merry Christmas ! Quel message écrire pour faire plaisir à des proches anglophones ? Voici quelques exemples de textes pour vous inspirer !

"I take this opportunity to wish you and yours a Merry Christmas, a happy holiday and the very best that 2022 has to offer. (Je profite du moment pour te souhaiter à toi et à tes proches un joyeux Noël, de bonnes vacances et le meilleur que l'année 2022 pourra vous offrir)"

"I wish you and your family a very merry Christmas and a wonderful new year, full of joyand happiness. (Je te souhaite, à toi et ta famille, un très joyeux Noël et une nouvelle année merveilleuse, pleine de joie et de bonheur)"

"Merry Christmas ! Enjoy the evening. I hope that you've been kind this year and that Santa Claus won't forget you ! (Joyeux Noël ! Profite de la soirée. J'espère que tu as été sage cette année et que le Père Noël ne t'oubliera pas !).

"As the song says : "We wish you a Merry Christmas, We wish you a Merry Christmas, We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you and your kin, good tidings for Christmas and a Happy New Yearr. (Nous vous souhaitons un joyeux Noël […] et une bonne année ! Des bonnes nouvelles pour vous et vos proches, des bonnes nouvelles pour Noël et la nouvelle année)"

"May your days be jolly… Merry Christmas ! (Que la joie comble votre vie. Joyeux Noël !)"

Comment dit-on "Joyeux Noël" en espagnol ? "Feliz Navidad !" Voici quelques messages à envoyer à ses amis de langue hispanique pour leur souhaiter de bonnes fêtes.

"Te deseo una Feliz Navidad, mucho éxito y los mejores augurios para el año 2022. (Je te souhaite un joyeux Noël beaucoup de succès et les meilleurs satisfactions pour cette année 2022)"

"Me gustaría desearte a ti y a toda tu familia una Feliz Navidad y un próspero año nuevo. (Je voudrais te souhaiter, à toi et à toute ta famille, un joyeux Noël et une nouvelle année prospère)""Te deseo unas felices Navidades y un año 2022 cargado de salud y prosperidad. (Je te souhaite de joyeuses fêtes, bonne santé et prospérité pour ce Nouvel An 2022)"

Pour souhaiter un "Joyeux Noël", on commence bien souvent par chercher un écrin digne de ce nom à son message. Un Joyeux Noël en 2022, à souhaiter ou à célébrer, peut passer, tout simplement, par une belle image de Noël à contempler où à partager. Dans le domaine, les possibilités et les sources sont infinies, en particulier sur le Web. Il y a évidemment les photos époustouflantes des villes et des villages drapés dans leur décors de Noël, faits de sapins, lumières et montagnes de guirlandes. De ces marchés de Noël qui associent l'ambiance des fêtes à la tradition et à l'authenticité. Celles des paysages, aussi, d'une rare beauté quand ils sont recouverts de neige. Enfin, beaucoup sont sensibles aux photos anciennes de Noël, de ces repas en famille, spectacles d'enfants et autres visites timides à ces Pères Noël sortis des âges. Voici quelques sélections qui vous permettront de découvrir nos plus belles images de Noël.