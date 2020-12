"Fêtes de fin d'année 2020 : infos et idées pour vos voeux"

JOYEUSES FETES. En ces périodes des Fêtes, Linternaute.com fait le point sur l'actu de ces retrouvailles particulières de fin d'année et vous aide à trouver l'inspiration pour des voeux personnalisés...

C'EST DANS L'ACTU. Où en est-on sur le nombre de convives autorisés autour de la table pour les fêtes de fin d'année ? Le gouvernement recommande de ne pas se regrouper à plus de six personnes, que ce soit pour Noël ou pour le jour de l'An. Une jauge communiquée le 3 décembre dernier par le Premier ministre Jean Castex, lors d'une des nombreuses conférences de presse données ces temps-ci. Comment, alors, respecter ces recommandations gouvernementales ? Les pistes sont variées, entre tables séparées, port du masque en intérieur ou test en amont... Mais attention, comme le souligne la professeure en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris, Anne-Claude Crémieux, "il ne faut surtout pas faire un test juste avant Noël sans s'être auto-confiné pendant sept jours, car on peut être porteur et ne pas pouvoir le détecter, étant en incubation".

PAGE SPECIALE "JOYEUSES FETES" - Et si l'on terminait l'année 2020 sur de bonnes notes et un peu d'enthousiasme ? Le mois de décembre a commencé, il est temps de penser aux fêtes de fin d'année ! Pour un Noël réussi, un peu d'anticipation ne fait jamais de mal : et au-delà des repas et autres petites gourmandises, il faut également se projeter pour les petits mots à écrire à la famille. Cette année, la crise sanitaire nous empêchera de nous rassembler en grand nombre, il est donc judicieux de rédiger une carte de voeux à tous ceux que l'on ne pourra pas voir.

Un Français sur dix seulement compte bouger pour les Fêtes de fin d'année

D'après une enquête Ifop commandée par Odéro, place de marché européenne dédiée aux professionnels de santé, bien que les Français aient en théorie le droit de se déplacer où ils veulent à partir de mi-décembre, à peine plus d'un Français sur dix (11%) a l'intention de partir pendant les congés de fin d'année, soit deux fois moins qu'en 2019 (24%). Si aucune jauge n'a encore été annoncée en matière de limitation du nombre de convives à table pour les fêtes de fin d'année, près de 4 Français sur 10 seraient opposés à une telle mesure (38%). Et près d'un Français sur quatre (23%) assure même qu'il ne respecterait pas cette jauge si elle était imposée.

Les appels à la prudence concernant le nombre de personnes présentes autour de la table pendant les Fêtes de fin d'année semble en tout cas avoir eu un impact, puisque toujours selon cette enquête Ifop, les Français envisagent un nombre limité de convives : 5 adultes en moyenne, autrement dit quasiment deux fois moins que l'an dernier (où la moyenne avoisinait 9 adultes par foyer). Selon l'enquête, deux nouvelles réalités expliquent cette baisse du nombre de convives : une baisse du nombre de grandes tablées (à peine 10% des Français prévoient d'être plus de 10 à table, contre 33% l'an dernier) et une hausse du nombre de Français qui s'apprêtent à affronter les Fêtes seuls : 10% cette année, contre 6% l'an dernier.

Chaque année, c'est toujours un petit bonheur d'ouvrir sa boîte aux lettres et d'y trouver une carte qui nous souhaite de joyeuses fêtes en lettres dorées ou pailletées. Imaginez alors la surprise de découvrir que cette même carte peut prendre l'apparence d'un polaroïd ou se déplier pour former une boule à neige en papier. Depuis quelques années, les papeteries rivalisent d'ingéniosité pour proposer des cartes de joyeuses fêtes originales. Vous avez peur que votre carte n'arrive pas à destination ou vous préférez l'instantanéité d'un SMS ou d'un mail ? Un message façon poème, par exemple, peut alors faire beaucoup plus plaisir qu'un texte de "joyeuses fêtes 2020" impersonnel. Souhaiter de joyeuses fêtes 2020 / 2021 peut vite devenir un casse-tête. Retrouvez ci-dessous des messages et textes de Joyeuses fêtes, mais aussi des cartes et des images et photos. Nos idées concernent à la fois les messages de Joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année.

Quand on en vient aux messages et aux textes de Joyeuses fêtes, la difficulté principale reste sans doute d'envoyer une missive personnalisée, qui ne ressemble pas à toutes celles déjà reçues par le destinataire. Pour ce faire, consultez les idées de messages et textes de Joyeux Noël mais aussi de Bonne année répertoriés ci-dessous.

Les messages et textes de Joyeux Noël ont ceci de particulier qu'ils ne projettent pas de voeux vers le futur, autrement dit l'année à venir, mais se concentrent exclusivement sur la fête de Noël. Des envois donc dédiés au moment présent, et qui permettent de renforcer des relations parfois mises à mal au cours de l'année par le tourbillon des mois qui s'enchaînent et la distance géographique entre les proches.

Pour ce qui est des fêtes de fin d'année, désignant davantage le réveillon de la Saint-Sylvestre et les festivités du Nouvel an menant à une nouvelle année toute neuve, souhaiter "Bonne année" ne s'improvise pas toujours. Voici des inspirations en tous genre pour faire de l'angoisse de la "page blanche" un lointain souvenir.

