"Fêtes de fin d'année et Covid : quelles règles et recommandations ?"

FETES DE FIN D'ANNEE. Les fêtes de fin d'année 2020 de Noël et du Nouvel An coïncident avec une crise sanitaire inédite. Voici les dernières règles et recommandations du gouvernement et des experts pour limiter les contaminations au Covid-19.

Le 21 décembre, le gouvernement a fait ce qui ressemble à ses dernières recommandations pour les fêtes de fin d'année. En résumé, alors que l'évolution épidémiologique du Covid-19 n'est ni à la hausse ni à la baisse, mais "en ligne droite" depuis une quinzaine de jours selon le ministre de la Santé Olivier Véran quelques jours plus tôt, le ministère de la Santé en appelle à nouveau à la prudence. Voici les recommandations du gouvernement pour avant, pendant et après les fêtes :

Avant : limiter les prises de risque, se faire tester si besoin et télécharger l'application TousAntiCovid

Avant même les retrouvailles familiales / amicales autour de la table de Noël et / ou du Nouvel an, le gouvernement conseille de réduire au maximum ses contacts avec d'autres personnes. "En cas de symptômes et / ou de prise de risque", il reste par ailleurs recommandé de se faire tester. Si le résultat se révèle positif, c'est l'isolement qui demeure la règle. Si le résultat est négatif, le respect des gestes barrières reste de mise. Le gouvernement encourage aussi, dès maintenant, les Français à télécharger l'application #TousAntiCovid.

Pendant : rester prudent, être 6 à table maximum (hors enfants), respecter les gestes barrières

Les 24 et 25 décembre ainsi que le 31, autrement dit pendant les jours de fête à proprement parler, la toute première règle édictée par le gouvernement reste celle des "six à table" (sans compter les enfants) en conservant les bonnes distances entre chaque personne. S'y ajoutent les réflexes de gestes barrières rappelés par le ministère de la Santé : porter le masque quand on ne mange ou qu'on ne boit pas si on se trouve avec des personnes d'un autre foyer, aérer les pièces régulièrement, se laver les mains et désinfecter les surfaces. Une autre évidence est également soulignée : ne pas partager assiette, verres ou couverts.

Après : conserver les gestes barrières, s'isoler / se faire tester en cas de symptômes, informer ses cas contacts en cas de test positif

Même après les fêtes, le gouvernement appelle à la prudence, prodiguant les mêmes conseils que ceux en vigueur depuis des mois. En cas de symptômes notamment, les Français sont invités à s'isoler et à se faire tester. Si le résultat revient positif, il reste alors essentiel d'informer ses derniers contacts pour freiner la propagation du virus.

Première question clé à quelques jours des fêtes de fin d'année : faut-il réaliser un test avant de se retrouver en famille ? Avec l'arrivée des tests antigéniques, ou tests dits "rapides" début décembre, la tentation est grande (et légitime d'ailleurs) de se faire tester à la veille du réveillon. La solution paraît en effet simple d'accès et adaptée : ces tests sont disponibles en pharmacie, sans ordonnance et remboursés par l'Assurance-maladie. Sur le papier, ils permettent de connaître sa situation en 30 minutes, après un prélèvement nasopharyngé rapide, et de rejoindre sans crainte ses grands-parents. Mais les tests antigéniques sont toutefois moins fiables que les tests PCR, de l'ordre de 80%. Surtout, ils sont susceptibles de produire des faux négatifs chez des personnes contaminées mais asymptomatiques, ou dont la charge virale est faible. Il est donc conseillé de passer ce genre de test quand on présente les symptomes du coronavirus. Ces tests s'adressent par ailleurs en priorité aux personnes de moins de 65 ans qui ne présentent pas de facteurs à risques. Les patients vulnérables doivent de leur côté s'orienter vers les laboratoires pour effectuer un test PCR.

Le Conseil scientifique a posé le cadre de l'utilisation des tests avant les fêtes de fin d'année dans un avis daté du 12 décembre et rendu public le 14 décembre. Les scientifiques en charge de conseiller le gouvernement pendant la crise du Covid-19 n'écartent pas formellement les tests avant les réveillons, mais ils estiment qu'ils doivent être utilisés avec discernement. Dans le cas où une personne est symptomatique "dans la semaine précédant les jours du 24, 25, 31 décembre et 1er janvier", elle doit évidemment bénéficier "d'un test diagnostique et doit s'isoler sans attendre le résultat". "Un test antigénique peut être réalisé si le début des symptômes est récent (< à 3 jours) et un test RT-PCR si le début des symptômes est plus ancien (⩾4 jours)", écrivent les experts.

Deux cas de figure si on ne présente pas de symptôme

Dans le cas d'une personne asymptomatique qui s'interrogerait sur le risque de contaminer ses proches lors des fêtes, le Conseil scientifique distingue deux scénarios : 1/ s'il y a eu "une prise de risque dans la semaine précédant les jours du 24, 25, 31 décembre et 1er janvier en raison d'une multiplication des contacts ou d'un contact positif avéré", alors "un test RT-PCR peut être réalisé, ou à défaut un test antigénique". 2/ En revanche, s'il n'y a pas eu de prise de risque, les tests virologiques "n'ont pas, ou peu, d'intérêt". En tout état de cause, le Conseil scientifique met lui aussi en garde les Français sur la notion de fausse sécurité : "Les tests virologiques négatifs, en particulier les tests antigéniques compte tenu de leur moindre sensibilité, ne permettent pas d'exclure une infection et l'application des gestes barrières demeure primordiale dans ce cas de figure".

Selon plusieurs spécialistes, dont Alexandre Bleibtreu, médecin infectiologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris, sollicité par franceinfo, les tests antigéniques constituent en effet, paradoxalement, une mauvaise idée : "Un résultat négatif ne garantit pas que la personne n'est pas asymptomatique ou en phase d'incubation. Le risque, c'est que le test donne une fausse impression de sécurité". L'infectiologue recommande par conséquent, comme le Conseil scientifique d'ailleurs, un autre outil : "l'application Tous AntiCovid, qui permet de savoir si on a été en contact avec des personnes contagieuses"... Mais il prend malgré tout un certain recul sur sa portée, puisque l'efficacité de cette application grand public gratuite et lancée par le gouvernement dépend du nombre de personnes ayant téléchargé et utilisant l'application. Alexandre Bleibtreu ajoute ainsi : "La vraie question, ce n'est pas comment on se complique la vie en construisant des stratégies qu'on pense sécures (...), mais comment on réduit le risque de transmission".

Autre solution proposée par plusieurs médecins et scientifiques avant les fêtes de fin d'année : s'astreindre à une forme de quarantaine, quatorzaine ou septaine, selon le délai et le terme que vous préférez. L'auto-confinement avant les fêtes est en tout cas clairement préconisé par le Conseil scientifique lui-même, dans l'avis publié le 14 décembre. "Chez les adultes, il s'agit de restreindre au maximum ses contacts une semaine avant le 24 ou le 31 décembre, en particulier pour ceux qui souhaitent passer des fêtes en famille. Ces derniers doivent être encouragés, s'ils le peuvent, à prendre des congés pendant cette période. A défaut, le télétravail est à privilégier", écrivent les experts.

Suivant les recommandations du même Conseil scientifique, le ministère de l'Education avait fait savoir le 14 décembre qu'une "tolérance" serait appliquée jeudi 17 et vendredi 18 décembre pour les élèves qui choisiraient de s'auto-confiner avant les fêtes, et donc d'être absents en classe.

Le site Service-public.fr, site Web officiel de l'administration française, livre lui aussi tout en haut de la pile de recommandations pour les fêtes de "s'isoler ou limiter les contacts pendant la semaine qui précède les retrouvailles" et bien évidemment de "renoncer à rejoindre sa famille en cas de contacts à risque ou de symptômes". Comme le souligne la professeure en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris, Anne-Claude Crémieux, "il ne faut en tout cas surtout pas faire un test juste avant Noël sans s'être auto-confiné pendant sept jours, car on peut être porteur et ne pas pouvoir le détecter, étant en incubation".

Pour ces fêtes de fin d'année, il faut bien distinguer les mesures contraignantes établies par le gouvernement et les recommandations officielles que tout un chacun est libre ou non de respecter. Les premières, autrement dit les mesures gouvernementales de lutte contre le Covid, ont changé à partir du 15 décembre 2020. "Le 15 décembre, nous passerons à une nouvelle étape, mais les règles seront plus strictes", avait annoncé le Premier ministre Jean Castex deux semaines plus tôt, en conférence de presse. En bref, le confinement a pris fin, mais avec des mesures moins assouplies que prévu, pour cause d'objectif sanitaire non atteint : "Dès lors que nous ne serons pas à 5000 contaminations journalières, dès lors que les chiffres ne baissent plus, il est de notre devoir d'adapter les mesures que nous avions prévues. Nous devons éviter une troisième vague", a ainsi déclaré Jean Castex.

Voici les mesures qui s'appliquent en vue des fêtes de fin d'année en France :

Le confinement n'est plus en vigueur . Les sorties n'ont plus besoin de faire l'objet d'attestation en journée. Elles ne sont plus limitées dans le temps ni dans l'espace.

. Les sorties n'ont plus besoin de faire l'objet d'attestation en journée. Elles ne sont plus limitées dans le temps ni dans l'espace. Les déplacements interrégions peuvent se faire sans contrainte, en train ou en voiture. Les trains circulent normalement pour les fêtes, à partir du 15 décembre. La SNCF l'a confirmé.

sans contrainte, en train ou en voiture. Les trains circulent normalement pour les fêtes, à partir du 15 décembre. La SNCF l'a confirmé. Un couvre-feu est en revanche imposé de 20 heures le soir à 6 heures le matin. Pendant ce couvre-feu, une attestation doit être remplie pour les déplacements exceptionnels et de force majeure. Le billet de train peut valoir justificatif.

de 20 heures le soir à 6 heures le matin. Pendant ce couvre-feu, une attestation doit être remplie pour les déplacements exceptionnels et de force majeure. Le billet de train peut valoir justificatif. Il n'y aura exceptionnellement pas de couvre-feu le jeudi 24 décembre , soir du réveillon de Noël. La mesure sera en revanche maintenue le soir du 31 décembre à partir de 20 heures. Les invités du réveillon de la Saint-Sylvestre, dans un cadre privé, devront donc arriver avant 20h et repartir après 6h.

, soir du réveillon de Noël. à partir de 20 heures. Les invités du réveillon de la Saint-Sylvestre, dans un cadre privé, devront donc arriver avant 20h et repartir après 6h. Les rassemblements familiaux sont globalement limités à 6 adultes pour les fêtes (sans compter les enfants présents), pour Noël comme pour le Nouvel An. Si cette recommandation a été présentée comme une "obligation" qu'il est important de respecter, l'Etat ne peut pas imposer légalement ce type de restrictions dans la sphère privée. Les réunions de famille dans un domicile privé ne seront donc pas contrôlées.

pour les fêtes (sans compter les enfants présents), pour Noël comme pour le Nouvel An. Si cette recommandation a été présentée comme une "obligation" qu'il est important de respecter, l'Etat ne peut pas imposer légalement ce type de restrictions dans la sphère privée. Les réunions de famille dans un domicile privé ne seront donc pas contrôlées. Il n'y a pas de mesure contraignante pour les personnes ayant contracté le Covid-19. Selon le Premier ministre notamment, "il n'y aura pas d'isolement obligatoire des personnes contaminées" avant, pendant ou après les fêtes de fin d'année, même si la recommandation de s'isoler reste la marche à suivre absolument recommandée.

Au-delà des mesures obligatoires, comment passer des fêtes de fin d'année sereines ? Comment organiser un Noël et un Jour de l'An "Covid-compatible" ? Les recommandations sont nombreuses, entre tables séparées, respect des distances et port du masque en intérieur. Le site Service-public.fr a listé les précautions qui peuvent permettre de limiter la propagation du virus lors du réveillon. Certaines sont issues des recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) pour les regroupements familiaux et/ou amicaux. Parmi les toutes premières figure bien évidemment le respect des règles sanitaires : "se laver les mains régulièrement, garder le maximum de distance, porter le masque, nettoyer les surfaces touchées par tout le monde (meubles, poignées de portes...)". Il est aussi recommandé d'"aérer les espaces intérieurs 10 minutes toutes les heures (la durée d'aération dépend du volume de la pièce et du renouvellement de l'air)".

Un conseil plus adapté encore aux fêtes : "adapter le plan de table pour le repas, avec une jauge de 6 adultes maximum (sans compter les enfants), en espaçant les convives avec une distance plus importante pour les personnes présentant le plus de risques du fait de leur âge ou de comorbidités". Le site officiel de l'administration préconise également de "porter le masque jusqu'au moment où l'on mange, puis le remettre pour continuer à discuter entre deux plats et à la fin du repas". Il est aussi conseillé d'"éviter de partager des objets : par exemple, mettre des piques sur les toasts pour éviter de les prendre avec la main, ne pas passer les plats mais privilégier le service par une seule personne". Autre précaution qui tombe sous le sens en période de Covid : "Ne pas s'embrasser au moment du partage des cadeaux, garder ses distances et se laver les mains après avoir ouvert les paquets". Plus globalement, Service-public.fr estime qu'il faut "réduire le temps passé ensemble et sortir à l'extérieur lorsque cela est possible".

Organiser les fêtes de fin d'année en amont avec ses proches

Mais le premier conseil des spécialistes est de se mettre d'accord ensemble sur la configuration des repas de fêtes de fin d'année, d'évoquer la question en amont, bref d'en parler avec ses proches. Didier Lepelletier, professeur hygiéniste au CHU de Nantes et co-président du groupe de travail sur le Covid-19 du Haut Conseil de la santé publique, interrogé par franceinfo, conseille à ce sujet de discuter en amont de la jauge de six personnes avec ses proches : "Il faut que chaque famille ait une perception du risque et se retrouve pour en discuter. On peut imaginer se retrouver dans un conseil familial pour déterminer comment on peut se retrouver, décider de qui va cuisiner...". Une recommandation qui s'applique aux personnes n'étant pas confinées ensemble avant les Fêtes et qui souhaitent se retrouver pour les repas de Noël et/ou du Nouvel an.

Pour Emmanuel Rusch, président de la Société française de santé publique, également questionné par franceinfo, une telle discussion peut à la fois permettre d'évaluer les risques et de donner des réponses aux angoisses de chacun : "C'est important d'en parler avec les personnes avec qui on va être et de ne pas être dans les non-dits."

Pour se protéger du Covid et surtout protéger les autres, beaucoup de familles se sont résignées à passer les fêtes de fin d'année séparées.

Vous préférez les courriers déposés en boîte aux lettes ? Chaque année, c'est aussi un petit bonheur assuré d'ouvrir une jolie enveloppe et d'y trouver une carte qui nous souhaite de Joyeuses fêtes en lettres dorées ou pailletées.