Classement des lycées 2022 : le nouveau palmarès est connu !

MEILLEURS LYCEES DE FRANCE. Le palmarès 2022 des meilleurs lycées de France est consultable gratuitement sur notre site. Etabli par Linternaute.com à partir des données du ministère de l'Education, notre classement des lycées se décline par ville et par académie...

Consultez le palmarès des lycées 2022 (par ville, département, région...) :

[Mis à jour le 22 mars 2022 à 00h01] L'édition 2022 du classement des lycées est désormais disponible dans nos pages. Cette opération est réalisée par région, par département et par ville, à partir des indicateurs de résultats des lycées fournis par le ministère de l'Education, les "IVAL", pour "Indicateurs de résultats des lycées". Chaque année, Linternaute.com établit donc un classement des lycées de l'Hexagone, en se basant sur trois critères clés :

le taux de réussite au bac

le taux de mentions

le taux d'accès seconde-baccalauréat

Alors, quel est le meilleur lycée près de chez vous ? Découvrez-le via cette page, ainsi que les notes correspondant à chacun des établissements.

Quel est le meilleur lycée de votre département, de votre région (ou académie) ou même de votre ville ? Quelle note obtient votre lycée ou celui de votre enfant ? Est-il plus performant que les lycées voisins ? Le tout nouveau classement des lycées fait-il la part belle aux établissements publics ou privés près de chez vous ? Les lycées de province ou de petite taille s'en sortent-ils mieux que les "usines à bac" en terme de résultats du baccalauréat et d'accès à ce même examen ? Consultez les performances des lycées à l'échelle locale grâce à notre carte.

Dans notre nouveau palmarès des lycées, un lycée de France décroche la première place haut la main cette année : l'Ecole active bilingue Jeannine Manuel (Paris XV). L'an dernier, elle avait dû partager sa première place avec le lycée Franco-allemand de Buc (Yvelines). L'école Jeannine Manuel est en prime en pole position de notre classement des lycées français pour la dixième année consécutive (!), avec une note de 20/20, contre 19,90/20 les deux années précédentes, et 19,80/20 en 2019.

L'Ecole active bilingue Jeannine-Manuel est un établissement privé non-confessionnel situé dans le XVe arrondissement de Paris, près du Boulevard de Grenelle. L'établissement a été fondé dans les années 1950 par la Résistante et pédagogue Jeannine Manuel. Associée à l'Unesco, l'école bénéficie d'aides de l'Education nationale et peut prendre en charge les élèves de la maternelle à la terminale. Comme son nom l'indique, elle dispense des enseignements à la fois en français et en anglais. Et oeuvre à une "meilleure communication" entre les peuples, en proposant notamment l'acquisition d'un bac international. L'organisation est régie par un cadre d'association loi 1901.

Les lycées parisiens sont en pole position dans le classement des lycées. L'Ecole active bilingue Jeannine-Manuel, un établissement privé non-confessionnel du XVe arrondissement de Paris, est première de notre classement des lycées pour la dixième année consécutive. Dans l'édition 2022 du classement des lycées, le Top 20 des meilleurs lycées généraux et technologiques de France compte pas moins de 12 lycées parisiens et 6 lycées situés non pas à Paris mais tout de même en région parisienne. Un score en hausse pour les lycées de la capitale par rapport à la précédente édition du palmarès des lycées, puisque 10 lycées parisiens (intra-muros) figuraient alors dans le Top 20. On note en revanche une légère baisse pour les lycées franciliens, puisque notre Top 20 comprenait 7 lycées de région parisienne en 2021.

Les meilleurs lycées parisiens de notre nouveau classement :

1er - Ecole active Jeannine Manuel (privé, XVe arr.)

(privé, XVe arr.) 2e ex-aequo - Lycée Condorcet (public, IXe arr.)

(public, IXe arr.) 2e ex-aequo - Lycée Les Francs Bourgeois (privé, IVe arr.)

(privé, IVe arr.) 4e ex-aequo - Lycée Henri IV (public, Ve arr.)

(public, Ve arr.) 4e ex-aequo - Lycée Notre-Dame de Sion (privé, VIe arr.)

(privé, VIe arr.) 4e ex-aequo - Lycée Stanislas (privé, VIe arr.)

(privé, VIe arr.) 7e ex-aequo - Lycée Charlemagne (public, IVe arr.)

(public, IVe arr.) 7e ex-aequo - Ecole alsacienne (privé, VIe arr.)

Qu'est-ce que le classement des lycées ? Et comment l'élabore-t-on ? Les IVAL, ou "Indicateurs de valeur ajoutée des lycées", sont une série d'indicateurs fournis par le ministère de l'Education, qui permettent d'évaluer la capacité de chaque lycée à emmener ses élèves de la classe de seconde jusqu'au diplôme du baccalauréat. Ces IVAL vont bien au-delà du simple taux de réussite au baccalauréat et tiennent compte du "taux d'accès" au bac, soit la proportion d'élèves en mesure de décrocher le diplôme depuis la seconde, la première et même depuis la terminale.

Ces taux sont calculés par la DEPP (Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance) pour le ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, à partir des résultats de la précédente session du baccalauréat, dans les quelque 4 300 lycées de l'Hexagone (généraux, techniques et professionnels). A partir de ces données IVAL, nous établissons un palmarès des meilleurs lycées de France avec un classement, lycée par lycée, des 4 300 établissements (2 300 lycées généraux et techniques, 2 000 lycées professionnels environ) de notre pays. Pour chacun des établissements, les chiffres suivants sont publiés :

Le taux de réussite au bac : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est le plus connu. Il représente le nombre d'élèves ayant obtenu le bac en fonction du nombre d'inscrits à cet examen dans un même lycée.

cet indicateur, exprimé en pourcentage, est le plus connu. Il représente le nombre d'élèves ayant obtenu le bac en fonction du nombre d'inscrits à cet examen dans un même lycée. Le taux d'accès des secondes au bac : cet indicateur évalue les chances qu'a un élève entrant en seconde de passer dans les classes suivantes puis d'obtenir son bac dans le lycée où il vient de s'inscrire, quel que soit le nombre d'années nécessaires à son obtention (autrement dit, redoublement(s) compris).

cet indicateur évalue les chances qu'a un élève entrant en seconde de passer dans les classes suivantes puis d'obtenir son bac dans le lycée où il vient de s'inscrire, quel que soit le nombre d'années nécessaires à son obtention (autrement dit, redoublement(s) compris). Le taux de mention au bac : cet indicateur scrute la proportion d'élèves d'un établissement ayant obtenu le baccalauréat avec mention, que ce soit une mention "assez bien", "bien" ou "très bien", et toutes séries comprises.

Attention : des changements sont à noter au fil des éditions du classement des lycées. Depuis 2015, un critère notamment a disparu : celui du "taux de bacheliers sortants", autrement dit la proportion de bacheliers sur l'ensemble des élèves quittant l'établissement (secondes, premières et terminales confondus). En 2018, un nouveau critère a fait son entrée, celui du taux de mention au bac ("assez bien", "bien", "très bien").

Comment obtenons-nous une note globale ?

Linternaute.com a décidé d'établir son classement en prenant en compte trois des indicateurs fournis par le ministère de l'Education : le taux de réussite au bac, le taux d'accès au bac des secondes et le taux de mentions au bac, toutes séries comprises. Nous attribuons un coefficient 2 pour le taux de réussite au bac, qui compte pour moitié dans notre évaluation. Nous estimons que cette mesure demeure pertinente, malgré les pourcentages grandissants de bacheliers. Mais cette réussite finale n'est pas, à nos yeux, le seul indicateur utile. Pour mesurer la qualité de l'enseignement sur la durée, nous ajoutons le "taux d'accès des secondes au bac", qui compte pour un quart de la note, auquel s'adjoint depuis 2018 le "taux de mention au bac", qui constitue le dernier quart de la note globale attribuée à chaque lycée.