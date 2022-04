"Ramadan 2022 : la date de début fixée au samedi 2 avril par la Grande Mosquée de Paris"

RAMADAN. Quand commence le ramadan ? En France, le premier jour du ramadan a été fixé au samedi 2 avril par la Grande Mosquée de Paris, comme par le CFCM.

Peut-on aller à la piscine pendant le ramadan ? Il est tout à fait possible de se rendre à la piscine, comme il est autorisé de prendre une douche ou un bain pendant le ramadan. Cela peut même être conseillé pour se rafraîchir quand il fait chaud. Cependant, il faut faire attention à ne pas boire la tasse ! Ni à avaler de l'eau par mégarde dans votre salle de bain. Car il reste formellement interdit d'avaler autre chose que sa propre salive durant la journée. Le premier a lieu dès le début du ramadan.. Qu'est-ce que l' "iftar" ? L' "iftar" est le repas de rupture du jeûne pris à chaque soir de ramadan. La tradition implique d'en faire un moment festif et le plus convivial possible, avec amis, famille, voire même nouvelles rencontres. Quels pêchés annulent le jeûne ? Lorsqu'un pêché est commis pendant le Ramadan, le pratiquant peut se voir invalider une journée de jeûne et devra la rattraper. En revanche, tous les pêchés n'annulent pas le jeûne. Manger, boire, consommer et avoir un rapport sexuel annulent le jeûne mais les autres interdits comme insulter ou mentir ne l'annulent pas. Comment souhaiter un bon ramadan 2022 ? Voici la bonne formule Pour souhaiter un "joyeux ramadan" à ses proches, aux membres de sa famille ou à ses amis, il faut dire ou écrire "Ramadan Mubarak". La signification de l'expression est assez simple, elle revient à dire que l'on souhaite que cette période de jeûne se passe le mieux possible pour celui qui l'entreprend. La date de début du ramadan 2022 / 1443 en France est confirmée : il s'agit bien du samedi 2 avril La commission religieuse réunie à la Grande Mosquée de Paris dans le cadre de la "Nuit du doute" d'observation lunaire vient tout juste de l'annoncer : le mois de jeûne du ramadan 2022 / 1443 débutera bien Samedi 2 avril en France, comme le prévoyaient les calculs astronomiques. Casser le jeûne autorise-t-il à manger ? Quand un pratiquant casse son jeûne, par exemple en buvant de l'eau ou en mangeant volontairement, il est interdit de continuer à commettre des annulatifs du jeûne. Même si la journée n'est pas valide et qu'elle devra être rattrapée, le pratiquant doit continuer à s'abstenir jusqu'au couché du soleil. Lexique du ramadan 2022 : l' "hilal", quézaco ? Le terme d' "Hilal" est justement utilisé pendant la "nuit du doute". Lors de l'observation du ciel pratiquée ce soir-là, c'est l' "hilal" que cherchent à déceler les autorités religieuses, autrement dit le fin croissant de lune annonçant l'arrivée d'un nouveau mois dans le calendrier lunaire hégirien. Peut-on être dispensé du jeûne du ramadan ? Oui. Certaines personnes peuvent être dispensées de pratiquer le jeûne du ramadan : les voyageurs pour qui il est question d'un long voyage où la prière est réduite de moitié, les femmes enceintes ou qui allaitent, les personnes âgées, hommes ou femmes et les personnes malades. Nuit du doute de début du ramadan 2022 : l'annonce à la Grande Mosquée de Paris a pris du retard.. Programmée à 18h45, l'annonce officielle de la date de début du ramadan a d'ores et déjà pris quelques minutes de retard. La Commission religieuse devrait toutefois s'exprimer dans les minutes qui viennent... Les enfants doivent-ils respecter le ramadan ? Le jeûne annuel n'est pas une obligation pour les enfants. Symboliquement, certains parents font respecter à leurs enfants une journée de jeûne mais pas plus, ce qui est également une façon d'habituer les plus jeunes à leurs futures obligations. En revanche, dès l'âge de la puberté atteint, c'est-à-dire à environ 15 ans, le ramadan devient donc une obligation pour les musulmans pratiquants.

Le ramadan 2022 (1443) débute le samedi 2 avril 2022 en France. La Grande Mosquée de Paris l'a annoncé le 1er avril. Selon un communiqué de presse du 13 mars relayé par le groupe franceinfo, le CFCM (Conseil français du culte musulman), instance représentative de l'Islam en France, avait annoncé en ces termes la date astronomique de début du mois de ramadan : "Conformément aux données scientifiques, la conjonction de la nouvelle lune de Ramadan 1443H aura lieu le 1er avril 2022 à 06h24 heures (UTC). La visibilité de la lune sera possible le même jour sur le continent américain et une partie du continent africain", avait affirmé le bureau de l'instance. Par conséquent, "samedi 2 avril 2022 est le premier jour de Ramadan de l'année 1443H".

La Mosquée de Paris a approuvé la date astronomique du ramadan 2022 (1443) en France, après l'observation lunaire lors de la Nuit du doute. Il faut savoir que deux méthodes coexistent en effet dans l'Hexagone pour déterminer le début du mois de ramadan : l'observation lunaire traditionnelle et les calculs astronomiques. Dans son communiqué du 15 mars intitulé "Annonce du début du mois béni de ramadan", la Coordination des fédérations nationales musulmanes (FFAICA, GMP, MF et RMF) réunie à la Grande Mosquée de Paris, que ces deux méthodes sont "complémentaires". Elle précisait sur ce point que lors de la "Nuit du doute", la "Commission théologique de la Coordination (...) prendra en considération les résultats des travaux sur l'adoption du calcul scientifique et des données astronomiques universelles pour la détermination du début et de la fin du mois béni de Ramadan".

Au cours du mois de jeûne, les musulmans honorent cinq prières par jour : Fejr, Dhuhr, Asser, Maghreb et Icha. Le calendrier du ramadan permet de connaître les horaires des prières en question.

Concernant la représentation des musulmans en France, un important changement a eu lieu en mars 2021, avec la scission entre le Conseil français du culte musulman, l'institution représentante de la confession musulmane en France et quatre de ses ex-fédérations musulmanes (les fameuses FFAIACA, GMP, MF et RMF). Depuis ce coup de tonnerre dans le ciel de l'Islam en France, le CFCM s'appuie de nouveau sur les données scientifiques pour officialiser les dates du ramadan, plusieurs semaines à l'avance. C'est aussi le modus operandi suivi par le Conseil théologique musulman de France (CTMF, une instance d'imams notamment proches des Frères musulmans, mais qui ne se substituent pas aux instances représentatives).

Autre coup de théâtre récent, les quatre fédérations dissidentes du CFCM ont instauré leur "Conseil national des imams" fin novembre 2021. L'Elysée avait fait cette demande au CFCM à l'automne 2020, dans le cadre de la lutte contre l'islam radical et les "séparatismes". Les quatre fédérations qui ont pris leur indépendance souhaitent donc "labelliser" les imams exerçant en France par elles-mêmes, un rôle que conteste d'ores et déjà le CFCM comme le relate 20 Minutes.