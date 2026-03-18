Fin du ramadan 2026 : la date de l'Aïd el-Fitr officiellement fixée en France

La date de la fin du ramadan en France est enfin connue. Un consensus s'est dégagé pour l'Aïd 2026 : la Grande mosquée de Paris est d'accord avec le CFCM.

La Lune n'était pas visible ce soir, le ramadan se poursuit donc jeudi 19 mars. Notons que le CFCM a déjà communiqué une date pour l'Aïd-et-Fitr 2026 : pour lui, le ramadan continue jeudi 19 et l'Aïd-el-Fitr sera célébrée ce vendredi 20 mars.

La date de la fin du ramadan, ce n'est pas mercredi, mais jeudi soir. La Grande mosquée de Paris a annoncé que la date de l' Aïd el-Fitr était vendredi 20 mars en France. Ce mercredi 18 mars 2026, le suspense a pris fin au terme de la traditionnelle "Nuit du doute" qui a eu lieu de 17h30 à 18h00. La commission religieuse composée des principales fédérations musulmanes françaises a suivi la date donnée plus tôt par l'Arabie Saoudite.

Pourquoi le Ramadan est-il lié au Coran ? Le Ramadan est considéré comme le "mois du Coran". Selon la tradition islamique, c'est durant ce mois (lors de la Nuit du Destin) que le texte sacré a commencé à être révélé au prophète Mahomet. C'est pourquoi les musulmans s'efforcent de lire le Coran en entier au moins une fois pendant ces 30 jours. On voit souvent des gens lire le livre dans les transports ou pendant leur pause. Le but n'est pas seulement de lire les mots, mais d'en méditer le sens et de réfléchir à la manière d'appliquer ses enseignements (patience, honnêteté, justice) dans la vie de tous les jours. Ce retour aux sources scripturaires permet de réaligner ses valeurs personnelles. Pour beaucoup, c'est un moment de réapprentissage de leur propre religion, une sorte de séminaire annuel de formation morale et éthique pour devenir une meilleure version de soi-même.

Avant la fin du ramadan, les préparatifs ! Paris, Lyon ou Marseille, les boucheries et pâtisseries orientales sont prises d'assaut depuis quelques jours. L'incertitude sur la date de l'Aïd 2026 n'arrête pas les clients qui font des stocks de dattes, de miel et de semoule. Les commerçants, eux, sont en alerte : une annonce pour l'Aïd dès demain jeudi transformerait cette fin de journée en un petit marathon logistique pour ceux qui ont attendu la dernière minute ! Le suspense pèse sur les stocks de gâteaux de l'Aïd, déjà prêts à être emballés dès le verdict de ce soir.

Comment rester aussi généreux après la fin du ramadan ? Si la solidarité est forte pendant le mois, la fin du Ramadan est l'occasion de pérenniser l'engagement. De nombreuses associations françaises (Secours Islamique, Banlieues Santé...) profitent de l'élan de l'Aïd pour recruter des bénévoles à l'année. La Zakat al-Fitr collectée permet de financer des projets de long terme. C'est une erreur de croire que la charité s'arrête le jour de la fête ; elle se transforme en un moteur pour l'action sociale tout au long de l'année, prouvant que le Ramadan est une école de générosité durable.

Je peux refaire du sport plus intensément dès demain ? IL faut attendre la date de fin du ramadan ! Mais oui, la fin du Ramadan signe aussi la reprise d'un rythme sportif normal. Durant le mois, beaucoup de sportifs musulmans en France s'entraînaient au ralenti ou juste avant la rupture. Dès l'Aïd passé, les salles de sport voient revenir leurs abonnés avec une énergie nouvelle. C'est le moment de la réhydratation optimale et de la reconstruction musculaire. Pour les clubs de foot amateurs ou les salles de fitness, cette période marque un "printemps sportif" où la motivation est décuplée par le sentiment d'avoir accompli un défi physique et mental de haut niveau.

Comment souhaiter une bonne "fin de ramadan" ? La plus courante est "Aïd Mabrouk" (Fête bénie) ou "Aïd Moubarak". En France, pour la fin du ramadan, on entend aussi souvent "Saha Aïdkoum" (littéralement "Santé pour votre Aïd"). Si vous voulez être plus formel ou spirituel, vous pouvez dire : "Taqabbal Allah minna wa minkum" (Puisse Dieu accepter nos œuvres et les vôtres). Mais honnêtement, un simple "Bonne fête de l'Aïd" touche tout autant. L'essentiel est de reconnaître la fin de cet effort de trente jours et de participer, par la parole, à la joie de la réussite.

La veille de l'Aïd a-t-elle une importance spirituelle ? On l'appelle Laylat al-Ja’iza. Alors que tout le monde s'excite sur les préparatifs de cuisine, la tradition rappelle que c'est une nuit où les invocations sont particulièrement exaucées. C’est le moment où, selon la foi musulmane, les "salaires" spirituels sont distribués aux croyants pour leurs efforts du mois. En France, si les salons brillent de mille feux, les plus fervents passent une partie de cette nuit en prière, car c'est le dernier instant d'intimité privilégiée avant que le mois sacré ne referme ses portes.

Peut-on jeûner le jour même de l'Aïd ? C’est une règle stricte : selon l'islam, il est interdit (haram) de jeûner le jour de l’Aïd el-Fitr. Pourquoi ? Parce que cette journée est considérée comme un banquet offert par Dieu pour célébrer l'effort accompli. Refuser de manger ce jour-là reviendrait à décliner l'invitation divine. Cela n'engage que les croyants bien entendu.

Le mot "Doute" dans "Nuit du Doute", c'est pas péjoratif ? Oh non, pas du tout. Dans "Nuit du Doute", le mot doute ne signifie pas une incertitude de foi, mais une incertitude calendaire. En arabe (Laylat al-Chak), cela désigne le moment où l'on hésite entre deux jours pour commencer un mois. C'est une notion pédagogique importante : le doute est ici une vertu d'humilité face à la nature. On accepte de ne pas savoir avant d'avoir vu. C'est l'anti-planification par excellence. Pour un public non-musulman, expliquer cela permet de montrer que le Ramadan n'est pas une structure rigide, mais un exercice annuel de patience et d'observation. En 2026, cette "Nuit du Doute" reste l'un des rares moments où une grande partie de la population française règle son horloge sur un phénomène naturel et imprévisible.

Pourquoi l'Aïd al-Fitr ne peut pas durer deux jours ? On imagine que la question est posée avec un peu d'ironie... Contrairement à d'autres fêtes religieuses qui peuvent s'étaler, l'Aïd al-Fitr est une rupture nette. Le calendrier musulman interdit strictement de jeûner le jour de l'Aïd. Techniquement, dès que la lune du mois de Chawwal est aperçue, le mois de Ramadan est terminé. On ne peut pas "continuer pour être sûr". C'est pour cette raison que l'annonce de la Nuit du Doute est si cruciale : elle fait basculer des millions de personnes d'un état d'abstinence à un état de célébration en une fraction de seconde. En 2026, le passage si la date du 19 mars est retenu, ce sera le point de bascule.

Quelle est l'influence de la météo sur la Nuit du Doute ? Bonne question oui. Il faut dire que le plus grand ennemi de la méthode traditionnelle est le nuage. Si le ciel est couvert sur l'ensemble du territoire national le soir du 18 mars 2026, l'observation visuelle devient difficilee. Dans ce cas, les instances françaises consultent les pays voisins ou les pays du "Grand Maghreb", ce qui débloque souvent la situation. Pour le grand public, cela explique pourquoi l'annonce peut tomber très tard dans la soirée : les imams attendent parfois qu'une éclaircie survienne dans une ville lointaine pour valider le calendrier.

Quels sont les plats typiques dégustés pendant le mois de Ramadan et l'Aïd ? Les plats mangés à la tombée de la nuit par les musulmans durant le mois de Ramadan sont nombreux et varient d'un pays et d'une communautés à l'autres. Toutefois, certains sont incontournables. Les briques pour commencer, sont sans aucun doute l'un des mets qui font l'âme du Ramadan. Au thon, à la viande ou végétariennes, il y en a pour tous les goûts. Sur les tables algériennes, la soupe Chorba qui mêle agneau, pois chiches, vermicelles et mélange d'épices est forcément servie, tandis que la soupe Harira, préparée avec des lentilles, des pois chiches, des tomates et de la viande est emblématique des tables marocaines. En Tunisie, la salade grillée Mechouia, la Mhamsa (couscous roulé à la main accompagné de légumes) ou encore le tajine tunisien ravissent les papilles des convives.

La Zakat el-Fitr : 7 à 9 euros pour la solidarité à la fin du ramadan Juste avant la fin du Ramadan 2026, chaque foyer doit s'acquitter de la Zakat el-Fitr. En 2026, son montant est estimé entre 7 et 9 euros par personne. Cette aumône n'est pas une simple obole : elle est un impôt purificateur pour ceux qui y croient. Elle doit être versée avant la prière de l'Aïd 2026 pour être valide. Les mosquées de France collectent ces fonds pour les redistribuer localement aux étudiants précaires, aux familles en difficulté ou aux sans-abris. En quelques jours, des millions d'euros sont injectés dans une forme d'économie solidaire, garantissant que la fête de la fin du ramadan ne laisse personne sur le bord de la route, conformément à l'éthique de partage de ce mois.

Peut-on prendre un congé pour la fin du ramadan ? En France, les fêtes religieuses musulmanes ne sont pas des jours fériés, mais une circulaire administrative permet aux agents de la fonction publique de demander une autorisation d'absence, sous réserve des nécessités de service. Dans le secteur privé, la règle est celle de l'accord entre l'employeur et le salarié. Pour ce vendredi 20 mars 2026, de nombreuses entreprises ont anticipé les demandes. La pédagogie RH consiste ici à comprendre que l'incertitude de la date (le doute entre le 19 et le 20 mars) demande de la flexibilité. Un manager averti saura que le salarié pourra confirmer sa présence ou son absence seulement 24 heures à l'avance, une spécificité calendaire qui demande une relation de confiance et de dialogue au sein des équipes.

La fin du ramadan c'est ce soir, selon des instances départementales Plusieurs instances départementales représentatives des musulmans ont déjà annoncé que le ramadan s'achevait ce soir, dans un communiqué signé notamment de la Coordination des associations musulmanes de Paris, l’Union des mosquées de Hauts-de-Seine et plusieurs conseils départementaux du culte musulman. "Le croissant lunaire ne sera pas observable le mercredi 18 mars 2026" et " l’Aïd-el-Fitr sera donc célébré le vendredi 20 mars 2026", ont indiqué clairement les associations départementales.